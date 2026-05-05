Έρμαιο της μειοψηφίας η επιστροφή της κτηνοτροφίας στην κανονικότητα - Η ομάδα κτηνοτρόφων απειλεί με νέα πιο δυναμική κινητοποίηση

Τον τορπιλισμό των συντεταγμένων προσπαθειών του κρατικού μηχανισμού για διαχείριση της κρίσης του αφθώδους πυρετού στη βάση επιστημονικών πρωτοκόλλων και κατευθύνσεων, συνεχίζουν να θέτουν ως απειλή οι 200 περίπου ανένδοτοι κτηνοτρόφοι, οι οποίοι, παρά τις παραινέσεις και τις επεξηγήσεις των οργανωμένων αγροτικών οργανώσεων, των επιστημόνων και των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, «υπόσχονται» μεγαλύτερο χάος από αυτό που δημιούργησαν στη Ριζοελιά. Σύμφωνα με δημόσιες τοποθετήσεις εκπροσώπων τους, οι οποίες εύλογα ξενίζουν, παντιέρα τους είναι συνθήματα του τύπου «ο αφθώδης πυρετός είναι τέχνασμα» και «οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες θέλουν να εξαλείψουν όλα τα ζώα». Την ίδια ώρα συμπαρασύρουν και άλλους κτηνοτρόφους, απορρυθμίζοντας την τόσο αναγκαία συνεργασία ολόκληρου του κτηνοτροφικού κόσμου απέναντι στον αόρατο εχθρό, ο οποίος μέχρι στιγμής αφάνισε γύρω στις 38.900 αιγοπρόβατα, 2.247 βοοειδή και 21.500 χοίρους. Οι θανατώσεις, όπως εξάγεται από τους αριθμούς των ζώων στις 110 μέχρι στιγμής μολυσμένες μονάδες, αναλογούν στο 9.5% του συνολικού αριθμού ενήλικων αιγοπροβάτων, 2.8% του συνολικού αριθμού των βοοειδών και περίπου στο 7.89% του συνολικού αριθμού των χοίρων.

«Κλειδώνουν» τις κινήσεις

Η προσοχή είναι στραμμένη στη σημερινή σύσκεψη της ομάδας «Η Φωνή των κτηνοτρόφων», την οποία δημιούργησαν κτηνοτρόφοι και κρεοπώλες που διαμαρτύρονται για τις μαζικές θανατώσεις ζώων, καθώς μέχρι τη χθεσινή μέρα, όταν έληγε η προθεσμία που όρισαν, δεν υπήρξε ανταπόκριση στο αίτημα για συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη. Υπενθυμίζεται ότι την περασμένη Τετάρτη, η ομάδα κοινοποίησε την πρόθεση των μελών του να ζητήσουν «άμεσα συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, προκειμένου να τεθούν ενώπιόν του τα σοβαρά ζητήματα που έχουν προκύψει στον κλάδο, με ιδιαίτερη έμφαση στη διαχείριση του αφθώδους πυρετού».

Θέτοντας υπόψη της κυβέρνησης και των εμπλεκομένων το πνεύμα της επόμενής τους κινητοποίησης, ο εκπρόσωπος της ομάδας Χριστόδουλος Χριστοδούλου, προειδοποίησε χθες ότι αυτή θα είναι πάρα πολύ δυναμική. «Θα καλέσουμε τα μέλη μας όλα την Τρίτη, θα μιλήσουμε, και θα στείλουμε επιστολή στην Αστυνομία για να πάρουμε άδεια κινητοποίησης», δήλωσε στον τηλεοπτικό σταθμό ΑΛΦΑ, όταν ρωτήθηκε για το πώς θα προχωρήσουν, εάν δεν ανταποκρινόταν μέχρι τη Δευτέρα ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης. Την ίδια ώρα, εξήγησε ότι έχουν ήδη ληφθεί οι αποφάσεις σε συνεδρίαση που έγινε το βράδυ της Κυριακής.

Προηγουμένως, σε παρέμβασή του στο κρατικό ραδιόφωνο, έκανε λόγο για τέχνασμα της Ευρώπης, επαναλαμβάνοντας την αξίωση για αναστολή των θανατώσεων ζώων. Ερωτηθείς εάν τελικά θα συνεργαστούν με τις αρμόδιες αρχές, ο κ. Χριστοδούλου ανέφερε χαρακτηριστικά, ότι «δεν μπορεί να ζητείται από κάποιους να συνεργαστούν, όταν τους έχουν στήσει στο εκτελεστικό απόσπασμα».

Οι χειρισμοί της Αστυνομίας

Την ίδια ώρα με ενδιαφέρον αναμένεται ο τρόπος διαχείρισης μίας νέας κινητοποίησης των κτηνοτρόφων από την Αστυνομία, μετά τη δυσαρέσκεια του υπουργού Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης, Κώστα Φυτιρή, για τους αστυνομικούς χειρισμούς στη διαμαρτυρία των κτηνοτρόφων στον κυκλικό κόμβο Ριζοελιάς στις 23 Απριλίου, που είχαν ως αποτέλεσμα να προκληθεί χάος και να αλλάξουν οι αρχικοί σχεδιασμοί για τις μεταφορές των Ευρωπαίων ηγετών στην Αγία Νάπα, για την άτυπη Σύνοδο Κορυφής. Μάλιστα ο υπουργός συγκάλεσε σύσκεψη κατά την οποία τέθηκαν στο επίκεντρο οι ενέργειες της Αστυνομίας.

Προεδρικό: Θεμιτή η αγανάκτηση αλλά…

Από την πλευρά της κυβέρνησης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, ανέφερε ότι το ζήτημα δεν είναι να δοθεί μια πολιτική λύση σε ένα κτηνιατρικό ζήτημα, αλλά η πιστή εφαρμογή των πρωτοκόλλων της ΕΕ, τα οποία, τόνισε, δεν έχουν θεσπιστεί με πολιτικά, αλλά με αυστηρά επιστημονικά κριτήρια. Σύμφωνα με τον κ. Λετυμπιώτη, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ενημερώνεται σε κάθε στάδιο, καθοδηγεί και στηρίζει τις προσπάθειες. Σε ερώτηση αν θα συναντηθεί ξανά με τους κτηνοτρόφους, απάντησε ότι δεν έχει προγραμματιστεί νέα συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας για αυτό το ζήτημα. Για το αν θα υπάρξει αύξηση στις αποζημιώσεις, ο εκπρόσωπος επανέλαβε ότι έχει σημειωθεί πρόοδος και ανακοινώσεις θα γίνουν από το αρμόδιο υπουργείο και τη Συμβουλευτική Επιτροπή όταν αυτό «κλειδώσει».

«Η αγωνία και αγανάκτηση των επηρεαζόμενων είναι απολύτως θεμιτή και σεβαστή αλλά την ίδια στιγμή πρέπει να είναι κατανοητή η αναγκαία υγειονομική ευθύνη», είπε. Ο ίδιος ο Πρόεδρος, συνέχισε ο κ. Λετυμπιώτης, προήδρευσε δύο τουλάχιστον διευρυμένων πολύωρων συσκέψεων στην παρουσία των συναρμοδίων φορέων του κράτους και των εμπλεκόμενων φορέων, όπου επεξηγήθηκαν με σαφήνεια οι διαδικασίες, τα πρωτόκολλα, προσθέτοντας ότι επεξηγήσεις δόθηκαν και κατά τις δύο επισκέψεις του αρμόδιου Ευρωπαίου Επιτρόπου στη χώρα μας. Αυτό που έχει καταστεί σαφές, είπε, είναι ότι «δεν μπορεί να υπάρξει απόκλιση από τους ευρωπαϊκούς κανόνες».

Συνέπειες σε οικονομία και κτηνοτροφία

Την ίδια ώρα ο διευθυντής των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, Χριστόδουλος Πίπης, δήλωσε στο κρατικό ραδιόφωνο ότι υπάρχει αριθμός επηρεαζομένων που είτε αντιδρούν, είτε προβάλλουν αντιρρήσεις, με αποτέλεσμα να δυσκολεύουν το έργο της Υπηρεσίας. Επανέλαβε ότι η Κύπρος είναι υποχρεωμένη να εφαρμόσει το ευρωπαϊκό πρωτόκολλο. Παράλληλα, εξέφρασε την ελπίδα ότι αυτοί που αντιδρούν, θα αντιληφθούν την σοβαρότητα της κατάστασης, αφού οι συνέπειες είναι πολύ δυσμενείς για την οικονομία και την κτηνοτροφία.

Εξάλλου σημείωσε ότι από την ιχνηλάτηση των κρουσμάτων αφθώδους πυρετού, έχει διαφανεί ότι το επίπεδο διασποράς του ιού, σχετίζεται και με την παράνομη διακίνηση ζώων στις επαρχίες Λευκωσίας και Λάρνακας.