Αύριο οριστικοποιούνται τα ψηφοδέλτια, μετά την εξέταση των ενστάσεων - Η Νομική Υπηρεσία ενέκρινε την υποψηφιότητα 10 προσώπων με ποινικές καταδίκες

Η Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας άναψε το πράσινο φως στον γενικό έφορο Εκλογών και γενικό διευθυντή του Υπουργείου Εσωτερικών, Ελίκκο Ηλία, για την αποδοχή της υποβολής υποψηφιοτήτων από 10 πρόσωπα με ποινικές καταδίκες. Δικηγόροι της Νομικής Υπηρεσίας εξέτασαν ενδελεχώς τις καταδίκες τους, προκειμένου να διαπιστωθεί κατά πόσο εμπίπτουν σε ατιμωτικά αδικήματα ή αδικήματα ηθικής αισχρότητας, για τα οποία το Σύνταγμα απαγορεύει το δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας για το αξίωμα του βουλευτή. Σύμφωνα με πληροφορίες του «Π», κανένας από τους υποψηφίους δεν αποκλείστηκε, με αποτέλεσμα όλοι να προχωρήσουν κανονικά στην κατάθεση των υποψηφιοτήτων τους.

Με βάση το χρονοδιάγραμμα που έχει καθοριστεί από την Υπηρεσία Εκλογών, οι υποψηφιότητες για τις βουλευτικές εκλογές, που υποβλήθηκαν χθες, θα οριστικοποιηθούν το αργότερο μέχρι αύριο, μετά την εξέταση των ενστάσεων που ενδέχεται να υποβληθούν.

Ένσταση μπορεί να υποβληθεί κατά των εγγράφων υποβολής υποψηφιότητας από κάθε εκλογέα του οποίου το όνομα είναι καταχωρισμένο στον εκλογικό κατάλογο για τους ακόλουθους λόγους:

Η περιγραφή του υποψηφίου είναι ανεπαρκής για την εξακρίβωση της ταυτότητάς του.

Τα έγγραφα υποβολής υποψηφιότητας δεν συμμορφώνονται ή δεν κατατέθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

Από το περιεχόμενο των εγγράφων προκύπτει σαφώς ότι ο προτεινόμενος υποψήφιος δεν μπορεί να εκλεγεί.

Δεν καταβλήθηκε το παράβολο υποβολής υποψηφιότητας.

Η ένσταση υποβάλλεται γραπτώς στον οικείο έφορο Εκλογής εντός 24 ωρών από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων και πρέπει να αναφέρει συγκεκριμένα τους λόγους στους οποίους βασίζεται. Ο έφορος εξετάζει αμέσως κάθε ένσταση και ενημερώνει τον ενιστάμενο για την απόφασή του. Μπορεί να κηρύξει άκυρα οποιαδήποτε έγγραφα υποβολής υποψηφιότητας για τους προαναφερθέντες λόγους, ενημερώνοντας σχετικά τον υποψήφιο. Η απόφαση του εφόρου δύναται να προσβληθεί με αίτηση ενώπιον του Εκλογοδικείου.

Με βάση πρόσφατη τροποποίηση του εκλογικού νόμου, η οποία τέθηκε σε εφαρμογή τον περασμένο Ιούνιο, σε περίπτωση που ο έφορος κρίνει βάσιμους τους λόγους της ένστασης ενημερώνει τον υποψήφιο και τον καλεί να προβεί εντός 24 ωρών στις απαιτούμενες διορθωτικές ενέργειες ώστε να ολοκληρωθεί η διαδικασία υποβολής της υποψηφιότητάς του.

Ποιοι θα λάβουν πίσω τα €500

Υποβλήθηκαν συνολικά 753 υποψηφιότητες. Για καθεμία καταβλήθηκε παράβολο ύψους €500, με το συνολικό ποσό που εισπράχθηκε να ανέρχεται στις €376.500. Το παράβολο θα επιστραφεί, μετά τις εκλογές, σε κάθε συνδυασμό υποψηφίων ή ανεξάρτητο υποψήφιο που θα εξασφαλίσει τουλάχιστον το ένα τρίτο του εκλογικού μέτρου. Σε αντίθετη περίπτωση, το παράβολο δημεύεται και κατατίθεται στο Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας.

Ημέρες-σταθμοί

8 Μαΐου 2026 : Έκδοση διατάγματος από τον υπουργό Εσωτερικών για την υποδιαίρεση των εκλογικών τμημάτων και τον καθορισμό των εκλογικών κέντρων.

15 Μαΐου 2026 : Δημοσίευση γνωστοποίησης για την κατανομή των εκλογέων στα εκλογικά κέντρα.

24 Μαΐου 2026 : Διεξαγωγή της ψηφοφορίας, καθώς και διαλογή και καταμέτρηση των ψήφων.

25 Μαΐου 2026: Ανακήρυξη των εκλεγέντων βουλευτών.

Οροφή οι €30.000

Η επίσημη προεκλογική περίοδος άρχισε στις 24 Φεβρουαρίου 2026 και ολοκληρώνεται στις 24 Μαΐου 2026, ημέρα διεξαγωγής των εκλογών. Δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν από υποψήφιους βουλευτές πριν από τις 24 Φεβρουαρίου 2026 δεν λαμβάνονται υπόψη και δεν εμπίπτουν στο πεδίο ελέγχου της Ελεγκτικής Υπηρεσίας.

Κάθε υποψήφιος υποχρεούται από τον νόμο να διορίσει εκλογικό αντιπρόσωπο και να υποβάλει δήλωση για τις δαπάνες που πραγματοποίησε κατά την προεκλογική περίοδο, στο πλαίσιο της εκστρατείας του. Το όριο δαπανών για κάθε υποψήφιο καθορίζεται από τον νόμο στις €25.000, πλέον €5.000 για προσωπικά έξοδα. Η υπέρβαση των καθορισμένων ποσών επιφέρει πρόστιμο ίσο με το ποσό της υπέρβασης. Παράλληλα, συνιστά παράνομη ενέργεια, η οποία, σε περίπτωση καταδίκης, μπορεί να επισύρει ποινή φυλάκισης έως έξι μήνες ή χρηματική ποινή έως €1.000 ή και τις δύο ποινές.

Πρόσθετα, κάθε υποψήφιος υποχρεούται να υποβάλει Έκθεση Εκλογικών Εξόδων, στην οποία περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες που πραγματοποιούνται κατά την προεκλογική εκστρατεία. Η περίοδος αυτή αρχίζει τρεις μήνες πριν από την καθορισμένη ημερομηνία των εκλογών και ολοκληρώνεται την ημέρα διεξαγωγής τους. Η Έκθεση υποβάλλεται στον οικείο έφορο Εκλογής εντός δύο μηνών από τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων των εκλογών στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και δημοσιεύεται σε δύο ημερήσιες εφημερίδες ή στην ιστοσελίδα του υποψηφίου.

Έλεγχο και στα κόμματα

Από τον εκλογικό νόμο απορρέουν υποχρεώσεις και για τα πολιτικά κόμματα, οι βασικότερες από τις οποίες συνοψίζονται στην υποβολή αναλυτικών καταστάσεων εσόδων και δαπανών για τις προεκλογικές εκστρατείες, στην υποβολή ετήσιων ελεγμένων οικονομικών καταστάσεων, καθώς και στην τήρηση και υποβολή ειδικού μητρώου εισφορών.

Κάθε πολιτικό κόμμα που συμμετέχει σε προεκλογική εκστρατεία για πολιτειακά αξιώματα υποχρεούται να υποβάλει στον έφορο Εκλογής αναλυτικές καταστάσεις εσόδων και δαπανών. Χθες υποβλήθηκαν υποψηφιότητες από 19 πολιτικά κόμματα. Στόχος της υποχρέωσης αυτής είναι η διασφάλιση της διαφάνειας και της λογοδοσίας στη χρηματοδότηση και στις δαπάνες των προεκλογικών εκστρατειών.

Οι καταστάσεις πρέπει να περιλαμβάνουν πλήρη οικονομικά στοιχεία για την προεκλογική εκστρατεία του κόμματος, να υποβάλλονται στον έφορο εντός τεσσάρων μηνών από την ημέρα διεξαγωγής των εκλογών και να δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του κόμματος.

Δέον να σημειωθεί ότι όλοι οι φορείς που παρέχουν διαφημιστικές υπηρεσίες κατά την προεκλογική περίοδο σε υποψηφίους ή για λογαριασμό τους υποχρεούνται να αποστέλλουν στον Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας συγκεντρωτικές καταστάσεις για τις υπηρεσίες που προσέφεραν σε κάθε υποψήφιο ή για λογαριασμό του, εντός ενός μηνός από την ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών.