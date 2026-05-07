Επιστρέφουν στη Ριζοελιά οι κτηνοτρόφοι - Προαναγγέλλουν επ' αόριστον παραμονή, παρά τα νέα αυστηρά μέτρα κατά του ιού

Σε νέες δυναμικές κινητοποιήσεις προχωρά μερίδα κτηνοτρόφων, αρχής γενομένης με τη διαμαρτυρία την Παρασκευή στις 11 το πρωί στον κυκλικό κόμβο Ριζοελιάς. Η απόφαση λήφθηκε μετά από συνάντηση της ομάδας «Φωνή των Κτηνοτρόφων» το βράδυ της Τρίτης στη Χοιροκοιτία, παρά την απαγόρευση σε «μαζικές δημόσιες συναθροίσεις ιδιοκτητών εκμεταλλεύσεων και εργατών των εκμεταλλεύσεων στην επικράτεια της Δημοκρατίας», σύμφωνα με το νέο, τέταρτο στη σειρά, διάταγμα της υπουργού Γεωργίας, όπου περιλαμβάνονται νέα αυστηρά μέτρα, με σκοπό τον περιορισμό και την αποτροπή της περαιτέρω εξάπλωσης του αφθώδους πυρετού. Υπενθυμίζεται ότι μέχρι στιγμής ο ιός έχει αφανίσει περίπου το 10% των αιγοπροβάτων, 3% των βοοειδών και 8% των χοίρων στις μολυσμένες ζώνες σε Λάρνακα και Λευκωσία.

Οι κτηνοτρόφοι θα κλείσουν τμήμα του κυκλικού κόμβου Ριζοελιάς, αφήνοντας μία λωρίδα ανοικτή, όπως προνοεί η νομοθεσία, δήλωσε ο εκπρόσωπος της ομάδας, Χριστόδουλος Χριστοδούλου. Μάλιστα προειδοποίησε ότι οι κτηνοτρόφοι θα παραμείνουν στο σημείο επ' αόριστον, έως ότου τερματιστεί η θανάτωση ζώων, αποζημιωθεί ο κόσμος που έχασε το ζωικό του κεφάλαιο, επαναλειτουργήσουν οι φάρμες και αντιμετωπιστούν όλα τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί.

Από την πλευρά της, η εκπρόσωπος της ομάδας, Στέλλα Πέτρου, μίλησε για την αρχή ενός νέου κύκλου διαμαρτυριών, «πολύ πιο δυναμικό». Όπως εξήγησε, ο κυκλικός κόμβος Ριζοελιάς κρίθηκε ως το πιο κατάλληλο σημείο για τη διαμαρτυρία.

Χθες αναμενόταν να στείλουν στην Αστυνομία σχετική επιστολή για την επικείμενη διαμαρτυρία. Όπως αναφέραμε και σε προηγούμενο ρεπορτάζ, η προσοχή την Παρασκευή θα είναι στραμμένη και στον τρόπο διαχείρισης μίας νέας κινητοποίησης από την Αστυνομία, μετά τη δυσαρέσκεια του υπουργού Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης, Κώστα Φυτιρή, για τους αστυνομικούς χειρισμούς στη διαμαρτυρία των κτηνοτρόφων στον κυκλικό κόμβο Ριζοελιάς στις 23 Απριλίου, που είχαν ως αποτέλεσμα να προκληθεί χάος και να αλλάξουν οι αρχικοί σχεδιασμοί για τις μεταφορές των Ευρωπαίων ηγετών στην Αγία Νάπα, για την άτυπη Σύνοδο Κορυφής. Μάλιστα ο υπουργός συγκάλεσε σύσκεψη κατά την οποία τέθηκαν στο επίκεντρο οι ενέργειες της Αστυνομίας.

Ικανοποίηση για αποζημιώσεις

Σε σχέση με την καταβολή των αποζημιώσεων, που αποτελεί ένα από τα ζητήματα για τα οποία διαμαρτύρεται η ομάδα των κτηνοτρόφων, το ύψος τους για την επαναδραστηριοποίηση πληγέντων κτηνοτρόφων, έχει συμφωνηθεί και θα κατατεθεί στην επόμενη συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου, όπως δήλωσε ο Πρόεδρος του Παναγροτικού Συνδέσμου, Κυριάκος Καϊλάς εκφράζοντας παράλληλα ικανοποίηση για τα όσα έχουν συμφωνηθεί.

«Όπως έχουν ήδη ‘‘κλειδώσει’’ και οι τιμές της αποζημίωσης (σ.σ. για τις θανατώσεις ζώων), τώρα ‘‘κλειδώνουν’’’ και οι τιμές της επαναδραστηριοποίησης» κτηνοτρόφων, είπε ο κ. Καϊλάς, προσθέτοντας ότι «είναι όλα προς τη σωστή κατεύθυνση και θεωρώ ότι είναι δίκαιες οι αποφάσεις». Εδώ εξήγησε ότι οι κτηνοτρόφοι θα λάβουν τις αποζημιώσεις που συμφωνήθηκαν και «αμέσως μετά θα δηλώνουν επαναδραστηριοποίηση όσοι θα το πράξουν». Πρόσθεσε ότι το απολεσθέν εισόδημα θα καταβάλλεται για 12 μήνες και αν χρειαστεί επέκταση αυτό θα γίνει. Είπε ακόμη ότι όταν θα δοθεί άδεια στον κτηνοτρόφο να φέρει ζώα, θα φέρει, σε πιλοτικό επίπεδο τρία - τέσσερα ζώα και αν αυτά δεν ασθενήσουν, τότε θα δίνεται η άδεια στον κτηνοτρόφο να φέρει στη μονάδα του τον αριθμό των ζώων που επιθυμεί.

Την ίδια ώρα ανέφερε ότι ο εμβολιασμός θα συνεχιστεί και «πρέπει να μη σταματήσει γιατί είναι εκείνος ο οποίος μειώνει το φορτίο του ιού και δίνει στο ζώο τα αντισώματα, με τα οποία θα είναι δύσκολο να εκπέμψει τον ιό σε άλλα ζώα και δύσκολο να τον μεταδώσει».

Στη συμβουλευτική επιτροπή για τις αποζημιώσεις συμμετέχουν αντιπρόσωποι κτηνοτρόφων, αγελαδοτρόφων, ποιμνιοτρόφων και αγροτικών οργανώσεων και το Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών, το οποίο, σύμφωνα με τον κ. Καϊλά, «βοήθησε στην αλλαγή των αρχικών ποσών αποζημίωσης που ήταν τελείως άδικα».

Νέα αυστηρά μέτρα

Στο μεταξύ, με σκοπό τον περιορισμό και την αποτροπή της περαιτέρω εξάπλωσης του αφθώδους πυρετού, τίθενται σε ισχύ πρόσθετα μέτρα μέσα από διάταγμα, το τέταρτο στη σειρά, που εξέδωσε την Τρίτη η υπουργός Γεωργίας. Πρόκειται για μέτρα, τα οποία είχαν προαναγγείλει οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, μετά από τη διαπίστωση τόσο ότι δεν κατέστη εφικτό να συγκρατηθεί ο ιός στις δύο αρχικές ζώνες (Λάρνακα και Γέρι-Δάλι), περνώντας και στη δυτική Λευκωσία, όσο ότι προσβλήθηκαν και οι χοίροι. Σύμφωνα με τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, κύρια αιτία είναι η μη τήρηση των περιοριστικών μέτρων και βιοασφάλειας από μερίδα κτηνοτρόφων.

Το διάταγμα, το οποίο δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, θέτει σε εφαρμογή αυστηρά περιοριστικά μέτρα και απαγορεύσεις, ώστε να αποκλειστούν, σύμφωνα με το προίμιο του κειμένου, οι σοβαρότατες αρνητικές συνέπειες που επιφέρει η διασπορά του ιού, τόσο επί της υγείας των ζώων, με ενδεχόμενη πιθανή κατάρρευση του κτηνοτροφικού τομέα, όσο και επί της οικονομίας της Δημοκρατίας, λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις σε ανθρώπινο δυναμικό, πόρους και υλικά, που είναι αναγκαία για αποτροπή της διασποράς του ιού. Την ίδια ώρα η αναγκαιότητα των νέων μέτρων απορρέει και από το γεγονός ότι η νόσος του αφθώδους πυρετού μεταδίδεται αερογενώς και μηχανικά.

Επίσης το νέο διάταγμα εκδίδεται «επειδή, καθίσταται επιβεβλημένη η από επιδημιολογικής άποψης, λήψη και εφαρμογή πρόσθετων μέτρων πέραν των όσων έχουν ήδη ληφθεί, με σκοπό τον περιορισμό και την αποτροπή της περαιτέρω εξάπλωσης του αφθώδους πυρετού, και επειδή, τόσο η εισαγωγή από τρίτες χώρες όσο και η διακίνηση από άλλα κράτη μέλη δίχηλων ζώων στη Δημοκρατία, εμπεριέχει τον κίνδυνο μόλυνσης των συγκεκριμένων ζώων συνεπεία της κρατούσας επιδημιολογικής κατάστασης».

Τι απαγορεύεται

Μεταξύ άλλων, με το νέο διάταγμα απαγορεύονται η από και προς τις εκμεταλλεύσεις διακίνηση ζώων, ζωοτροφών και κτηνιατρικών φαρμάκων, γεωργικού εξοπλισμού και ανθρώπων, η βόσκηση και οι μαζικές δημόσιες συναθροίσεις ιδιοκτητών εκμεταλλεύσεων και εργατών των εκμεταλλεύσεων στην επικράτεια της Δημοκρατίας. Επίσης δεν επιτρέπονται η από τις εκμεταλλεύσεις διακίνηση μαλλιού, η μετακίνηση κοπριάς έξω από τις ζώνες όπου εφαρμόζονται τα περιοριστικά μέτρα για τον αφθώδη πυρετό και η εισαγωγή από τρίτες χώρες και διακίνηση από άλλα κράτη μέλη ζώων.

Υπό προϋποθέσεις

Παρά το πιο πάνω πλαίσιο απαγορεύσεων, το νέο διάταγμα επιτρέπει συγκεκριμένες λειτουργίες προς όφελος της αγοράς και της ευημερίας των ζώων υπό την προϋπόθεση έκδοσης ειδικής άδειας. Συγκεκριμένα η Αρμόδια Αρχή εκδίδει σχετική άδεια με την οποία μπορεί να επιτρέψει τη διακίνηση ζώων από τις εκμεταλλεύσεις προς τα σφαγεία, τη μετακίνηση χοίρων από τις εκμεταλλεύσεις αναπαραγωγής, προς τις εκμεταλλεύσεις του ίδιου ιδιοκτήτη που δεν εμπίπτουν στις ζώνες όπου εφαρμόζονται περιοριστικά μέτρα για τον αφθώδη πυρετό και τη μετακίνηση χοιριδίων από τις εκμεταλλεύσεις αναπαραγωγής, προς τις εκμεταλλεύσεις πάχυνσης του ίδιου ιδιοκτήτη που εμπίπτουν στις ζώνες της ίδιας επαρχίας όπου εφαρμόζονται περιοριστικά μέτρα για τον αφθώδη πυρετό, νοουμένου ότι, όσον αφορά στα υπό διακίνηση χοιρίδια, έχουν παρέλθει τουλάχιστον δεκαπέντε 15 ημέρες από τον πρώτο εμβολιασμό τους.

Παράλληλα με τους ίδιους όρους, επιτρέπεται η μεταφορά νερού για ύδρευση των ζώων, η από τις εκμεταλλεύσεις διακίνηση μαλλιού, και η εισαγωγή από τρίτες χώρες ή διακίνηση από άλλα κράτη μέλη ζώων. Σε σχέση με την κουρά των ζώων, επιτρέπεται μόνο από τους ιδιοκτήτες, τους υπεύθυνους των εκμεταλλεύσεων και το προσωπικό τους, νοουμένου ότι χρησιμοποιούν αποκλειστικά τον δικό τους εξοπλισμό.