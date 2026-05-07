Αμερικανικές δυνάμεις αφόπλισαν ιρανικό δεξαμενόπλοιο στον Κόλπο του Ομάν - Τραμπ: «Πολύ πιθανή» συμφωνία με την Τεχεράνη

Σε αφοπλισμό ιρανικού δεξαμενόπλοιου στον Κόλπο του Ομάν προχώρησαν αμερικανικές δυνάμεις που επιχειρούν στην περιοχή, σύμφωνα με ανάρτηση της U.S. Central Command (CENTCOM).

Όπως αναφέρεται, στις 9 το πρωί ώρα Ανατολικής Ακτής ΗΠΑ της 6ης Μαΐου, οι αμερικανικές δυνάμεις εφάρμοσαν μέτρα αποκλεισμού εναντίον του ιρανικής σημαίας δεξαμενόπλοιου M/T Hasna, το οποίο, σύμφωνα με ανάρτηση της CENTCOM, κατευθυνόταν προς ιρανικό λιμάνι στον Κόλπο του Ομάν.

Η CENTCOM σημειώνει ότι το πλοίο εντοπίστηκε να κινείται σε διεθνή ύδατα με προορισμό ιρανικό λιμάνι και ότι οι αμερικανικές δυνάμεις εξέδωσαν πολλαπλές προειδοποιήσεις, ενημερώνοντας το πλήρωμα πως παραβίαζε τον αμερικανικό αποκλεισμό.

Σύμφωνα με την ανάρτηση, μετά τη μη συμμόρφωση του πληρώματος στις επανειλημμένες προειδοποιήσεις, αμερικανικές δυνάμεις έθεσαν εκτός λειτουργίας το πηδάλιο του δεξαμενόπλοιου, βάλλοντας με πυροβόλο 20 χιλιοστών από μαχητικό αεροσκάφος F/A-18 Super Hornet του αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού, το οποίο απονηώθηκε από το USS Abraham Lincoln (CVN 72).

Η CENTCOM αναφέρει ότι το Hasna «δεν κατευθύνεται πλέον προς το Ιράν» και υπογραμμίζει ότι ο αμερικανικός αποκλεισμός εναντίον πλοίων που επιχειρούν να εισέλθουν ή να αναχωρήσουν από ιρανικά λιμάνια «παραμένει σε πλήρη ισχύ».

Ο Τραμπ εκτιμά πως είναι «πολύ πιθανή» η επίτευξη συμφωνίας

Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Donald Trump εκτίμησε πως είναι «πολύ πιθανή» η επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν, μετά τις – όπως είπε – «πολύ καλές συνομιλίες» μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης το τελευταίο 24ωρο.

«Είχαμε πολύ καλές συνομιλίες τις τελευταίες 24 ώρες και είναι πολύ πιθανό να καταλήξουμε σε συμφωνία», δήλωσε ο αμερικανός πρόεδρος σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο του Λευκού Οίκου.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ