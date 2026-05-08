Επεισόδια στο ΑΕΛ – ΑΠΟΕΛ: Πεδίο μάχης το γήπεδο, δακρυγόνα και μια σύλληψη

Επεισόδια στο ΑΕΛ – ΑΠΟΕΛ: Πεδίο μάχης το γήπεδο, δακρυγόνα και μια σύλληψη

Η αναμέτρηση, η οποία βρισκόταν στην τελική της ευθεία με το σκορ στο 3-4 υπέρ του ΑΠΟΕΛ, διακόπηκε όταν φίλαθλοι της γηπεδούχου ομάδας άρχισαν να ρίχνουν αντικείμενα στον αγωνιστικό χώρο

Συνεχίζονται οι εξετάσεις της Αστυνομίας για τα επεισόδια στο Αθλητικό Κέντρο «Νίκος Σολομωνίδης» στη Λεμεσό το βράδυ της Πέμπτης, κατά τη διάρκεια του αγώνα futsal μεταξύ ΑΕΛ και ΑΠΟΕΛ.

Ο αγώνας διακόπηκε και ένα άτομο συνελήφθη.

Σε ανακοίνωσή της η Αστυνομία αναφέρει ότι σύμφωνα με τα υπό εξέταση στοιχεία, λίγο πριν του λήξη του αγώνα, οπαδοί της γηπεδούχου ομάδας, άρχισαν να ρίχνουν αντικείμενα και κροτίδες εντός του αγωνιστικού χώρου.

Ακολούθως, αριθμός οπαδών εισήλθε στον αγωνιστικό χώρο με αποτέλεσμα ο διαιτητής να διακόψει οριστικά τον αγώνα. Για επιβολή και αποκατάσταση της τάξης επενέβησαν μέλη της Αστυνομίας και έγινε χρήση δακρυγόνων.

Τα επεισόδια συνεχίστηκαν και εκτός του γηπέδου, με ρίψεις πετρών, αντικειμένων και κροτίδων.

Κατά τη διάρκεια των επεισοδίων, μέλη της Αστυνομίας προχώρησαν στη σύλληψη 19χρονου από τη Λεμεσό για αυτόφωρα αδικήματα. Ο συλληφθείς φέρεται να συμμετείχε στα επεισόδια και να έριχνε αντικείμενα εναντίον αστυνομικών, ενώ κατά τη σύλληψή του φέρεται να πρόβαλε αντίσταση.

Από τα επεισόδια προκλήθηκαν ελαφρές ζημιές σε πέντε οχήματα, τα οποία βρίσκονταν σταθμευμένα στον χώρο στάθμευσης του γηπέδου.

Την στιγμή της διακοπής του αγώνα προηγείτο το ΑΠΟΕΛ με 3-4.

 

 

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

