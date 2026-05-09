Σάντη: Αναμονή για τις επόμενες κινήσεις

Στις αποφάσεις που θα ληφθούν για τα επόμενα βήματα, στρέφεται πλέον το ενδιαφέρον στην υπό διερεύνηση υπόθεση «Σάντη» και τους ισχυρισμούς του Μακάριου Δρουσιώτη. Το κυρίως μέρος του ανακριτικού έργου έχει ολοκληρωθεί και η ανακριτική ομάδα στο Αρχηγείο Αστυνομίας έχει ξεκάθαρη εικόνα για την υπόθεση. Αναμένουν τα αποτελέσματα από την Europol και την έκθεση από το κλιμάκιο του FBI για να ενισχύσουν τον φάκελο της υπόθεσης.

Επόμενο βήμα, είναι η κατάθεση του φακέλου της υπόθεσης στη Νομική Υπηρεσία, η οποία θα κληθεί να αποφασίσει κατά πόσο θα προχωρήσει ποινική διαδικασία εναντίον οποιουδήποτε προσώπου. Πρόκειται για την πτυχή της υπόθεσης, η οποία συζητείται ευρέως και αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον. Πάντως η Νομική Υπηρεσία είναι ενήμερη για την πορεία των αστυνομικών ερευνών και του ανακριτικού έργου. Ωστόσο, οι τελικές αποφάσεις θα ληφθούν αφότου μελετηθεί και αξιολογηθεί ο φάκελος της υπόθεσης. Σε περίπτωση που αποφασιστεί ότι υπάρχει το μαρτυρικό υλικό για να κατηγορηθούν κάποια πρόσωπα, τότε θα αποφασιστεί εάν θα καταχωριστούν κατηγορητήρια και εάν θα προκύψουν συλλήψεις. Υπάρχει, σαφώς και η επιλογή να κατηγορηθούν κάποιοι χωρίς κατ’ ανάγκη να συλληφθούν.

Με βάση την πορεία των ερευνών, παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχει ενημέρωση από την Αστυνομία, την ερχόμενη βδομάδα ενδέχεται να έχει ολοκληρωθεί η έρευνα και ο φάκελος να διαβιβαστεί στη Νομική Υπηρεσία. Θα προηγηθεί ενημέρωση του Αρχηγού της Αστυνομίας ο οποίος με τη σειρά του θα ενημερώσει τον υπουργό Δικαιοσύνης. Η ενημέρωση θα αφορά στα ευρήματα της έρευνας καθώς και στις εισηγήσεις στις οποίες θα προβαίνει η Αστυνομία.

Στο μεταξύ, ο δικηγόρος Νίκος Κληρίδης, μιλώντας στην εκπομπή Πρωτοσέλιδο στο Sigma, ανέφερε ότι επανέλαβε τη θέση ότι έπρεπε να είχαν διοριστεί ανεξάρτητοι ποινικοί ανακριτές. «Από την πρώτη στιγμή θα έπρεπε να είχαν διοριστεί ανεξάρτητοι ποινικοί ανακριτές, οι οποίοι θα προχωρούσαν άμεσα σε έρευνες και κατασχέσεις των αρχικών κινητών τηλεφώνων του δικαστή και της «Σάντη», στα οποία βρίσκονταν τα επίμαχα SMS. Αυτό δεν έγινε και το γιατί δεν έγινε ας το απαντήσει η Αστυνομία», δήλωσε ο κ. Κληρίδης. Άφησε επίσης αιχμές για τους χειρισμούς της Αστυνομίας για διερεύνηση της υπόθεσης, υποστηρίζοντας ότι από την αρχή έπρεπε να είχαν εκδοθεί εντάλματα έρευνας και κατάσχεσης κινητών τηλεφώνων από τον δικαστή όσο και τη «Σάντη». Ανέφερε επίσης ότι ο ίδιος ποτέ δεν συμφώνησε με τη δημοσιοποίηση των μηνυμάτων και ότι γενικότερα διαφωνεί με την στοχοποίηση προσώπων χωρίς πλήρη τεκμηρίωση.