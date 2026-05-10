Απαντά στις βολές Νικόλα ο Αβέρωφ: «Τώρα που είσαι στην κυβέρνηση, εσύ διορίζεις τους ανεξάρτητους αξιωματούχους;»

«Τέτοια τυφλή εμπιστοσύνη τού είχες, που άφησες την χώρα το 2021 χωρίς προϋπολογισμό, εν μέσω της πανδημίας του κορωνοϊού, επικαλούμενος ως άλλοθι ότι η τότε -κατ’ εσέ διεφθαρμένη- κυβέρνηση του ΔΗΣΥ, δεν παρέδιδε τους φακέλους των διαβατηρίων στον Ελεγκτή»

«Νικόλα, τώρα που είσαι στην κυβέρνηση, εσύ διορίζεις τους ανεξάρτητους αξιωματούχους;;», ήταν το ερώτημα που απηύθυνε στον πρόεδρο του ΔΗΚΟ ο τέως πρόεδρος του ΔΗΣΥ και απερχόμενος βουλευτής του κόμματος, Αβέρωφ Νεοφύτου, απαντώντας σε προηγούμενη ανάρτηση του Νικόλα Παπαδόπουλου στην πλατφόρμα Χ.

Συγκεκριμένα, ο πρόεδρος του ΔΗΚΟ δημοσίευσε ένα απόσπασμα από το debate της Παρασκευής, με τους αρχηγούς των κομμάτων και σημείωσε ότι «όταν εμείς ήμασταν σε αντιπαράθεση με την κυβέρνηση Αναστασιάδη, τον κ. Μιχαηλίδη τον διόρισε ο Αβέρωφ Νεοφύτου Γενικό Ελεγκτή».

Ο τέως πρόεδρος του ΔΗΣΥ σήκωσε το γάντι και σε δική του ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ, αναφέρθηκε στην κρίση του 2021 γύρω από τον κρατικό προϋπολογισμό, τονίζοντας πως «ανεξάρτητα όμως του “ποιος διόρισε τον Οδυσσέα”, τέτοια τυφλή εμπιστοσύνη τού είχες, που άφησες την χώρα το 2021 χωρίς προϋπολογισμό, εν μέσω της πανδημίας του κορωνοϊού, επικαλούμενος ως άλλοθι ότι η τότε -κατ’ εσέ διεφθαρμένη- κυβέρνηση του ΔΗΣΥ, δεν παρέδιδε τους φακέλους των διαβατηρίων στον Ελεγκτή».

Η τοποθέτηση του Αβέρωφ Νεοφύτου: 

Σημειώνεται ότι, ο πρόεδρος του ΔΗΚΟ εξαπέλυσε πυρά και εναντίον του επικεφαλής του Κινήματος Άλμα - Πολίτες για την Κύπρο και παυθέντα Γενικού Ελεγκτή, Οδυσσέα Μιχαηλίδη.

