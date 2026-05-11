46 πρόσωπα χρωστούν €6,4 εκατ. σε αποχετευτικά τέλη στον ΕΟΑ Αμμοχώστου - Γνωματεύσεις για δημοσιοποίηση ονομάτων εταιρειών έλαβε ο Καρούσος

Συνολικά 46 φυσικά και νομικά πρόσωπα οφείλουν στον Επαρχιακό Οργανισμό Αυτοδιοίκησης (ΕΟΑ) Αμμοχώστου ποσό που ανέρχεται στα €6.408.636. Οι οφειλές αφορούν αποχετευτικά τέλη, τα οποία δεν καταβάλλονται εδώ και χρόνια. Πρόκειται για επιτήδειους οι οποίοι, παρά το γεγονός ότι δεν αντιμετωπίζουν οικονομική αδυναμία, επιλέγουν συνειδητά να μην καταβάλλουν τα αποχετευτικά τέλη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του «Π», η πλειονότητα των μεγαλοοφειλετών είναι ξενοδόχοι και ντιβέλοπερ που δραστηριοποιούνται στην ελεύθερη επαρχία Αμμοχώστου. Ανάμεσα στα πρόσωπα που περιλαμβάνονται στον κατάλογο των στρατηγικών κακοπληρωτών βρίσκονται γνωστοί ξενοδόχοι, καθώς και μέλη των οικογενειών τους, οι οποίοι προκαλούν αίσθηση με αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από πολυτελείς διακοπές στο εξωτερικό. Την ίδια ώρα, ωστόσο, αγνοούν τις επανειλημμένες ειδοποιήσεις του ΕΟΑ Αμμοχώστου για την εξόφληση των οφειλών τους.

Ο πρόεδρος του ΕΟΑ Αμμοχώστου, Γιάννης Καρούσος, δήλωσε στον «Π» ότι, έπειτα από σχετικές νομικές γνωματεύσεις που έλαβε ο Οργανισμός, ο ΕΟΑ Αμμοχώστου προτίθεται να προχωρήσει στη δημοσιοποίηση των ονομάτων των εταιρειών που περιλαμβάνονται στον κατάλογο των 46 μεγαλοοφειλετών. Ωστόσο, διευκρίνισε ότι δεν θα δημοσιοποιηθούν τα ονόματα φυσικών προσώπων, καθώς αυτά προστατεύονται από την ισχύουσα νομοθεσία περί προσωπικών δεδομένων.

Όπως αποκάλυψε στον «Π» ο κ. Καρούσος, με τη σύσταση της νέας Βουλής θα εισηγηθεί την κατάθεση πρότασης νόμου, ώστε να παραχωρηθεί στους ΕΟΑ και στους δήμους η εξουσία να δημοσιοποιούν κάθε 1η Μαρτίου τα στοιχεία των μεγαλοοφειλετών τους, περιλαμβανομένων και των φυσικών προσώπων, που σήμερα προστατεύονται από την κείμενη νομοθεσία. «Το ίδιο θα πρέπει να εφαρμόζεται και από το κράτος», ανέφερε ο Γιάννης Καρούσος, προσθέτοντας πως, από τη στιγμή που το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας δημοσιοποιεί, στο πλαίσιο της διαφάνειας και της δημόσιας λογοδοσίας, τα ονόματα όσων λαμβάνουν πληρωμές από το κράτος, θα μπορούσε να δημοσιοποιείται κάθε χρόνο και κατάλογος με όσους διατηρούν οφειλές προς το Δημόσιο.

Σημειώνεται ότι ο κ. Καρούσος είναι αντιπρόεδρος του ΔΗΣΥ, γεγονός που, σύμφωνα με εκτιμήσεις, θα διευκολύνει την προώθηση της σχετικής πρότασης νόμου στη Βουλή.

Τρεις κατηγορίες

Ειδικότερα, οι 46 μεγάλοι οφειλέτες του ΕΟΑ Αμμοχώστου κατανέμονται σε τρεις κατηγορίες ως εξής:

24 πρόσωπα οφείλουν ποσά που κυμαίνονται μεταξύ €50.000 και €100.000, με τις συνολικές οφειλές της συγκεκριμένης κατηγορίας να ανέρχονται σε €1.810.580.

13 πρόσωπα οφείλουν ποσά από €100.000 έως €200.000, με το συνολικό ύψος των οφειλών να φτάνει το €1.693.769.

Εννέα πρόσωπα καταγράφουν οφειλές από €200.000 μέχρι €500.000, με τις συνολικές οφειλές της κατηγορίας αυτής να ανέρχονται σε €2.904.287.

Η ανακοίνωση του προέδρου του ΕΟΑ Αμμοχώστου, στις αρχές του έτους, ότι ζήτησε νομική γνωμάτευση για την εφαρμογή της πρακτικής «name and shame» σε βάρος των μεγαλοοφειλετών του Οργανισμού, απέδωσε αποτελέσματα. Συνολικά 11 από τους 46 μεγαλοοφειλέτες ζήτησαν διακανονισμό των οφειλών τους, συνολικού ύψους €2.226.605, ώστε να τις εξοφλήσουν με δόσεις. Για τους υπόλοιπους 35 ο ΕΟΑ Αμμοχώστου έδωσε οδηγίες στους νομικούς του συμβούλους για τη λήψη νομικών μέτρων.

Θα δημοσιοποιηθούν…

Ο πρόεδρος του ΕΟΑ Αμμοχώστου, Γιάννης Καρούσος, ερωτηθείς από τον «Π» για το ενδεχόμενο δημοσιοποίησης των ονομάτων των μεγάλων οφειλετών του Οργανισμού, δήλωσε τα εξής:

Η απόφαση του συμβουλίου του ΕΟΑ είναι να δημοσιοποιηθεί η λίστα με τους μεγαλοοφειλέτες. Όπως σημείωσε, έχει ήδη ληφθεί σχετική γνωμάτευση τόσο από τους νομικούς συμβούλους του ΕΟΑ όσο και από την αρμόδια επίτροπο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, αναφορικά με τον τρόπο προώθησης της διαδικασίας.

Βάσει των γνωματεύσεων, τα ονόματα των φυσικών προσώπων δεν μπορούν να δημοσιοποιηθούν, ωστόσο αυτό είναι δυνατό για τα νομικά πρόσωπα, δηλαδή τις εταιρείες, κατόπιν σχετικής επεξεργασίας.

Το πιο σωστό είναι να υπάρξει νομοθετική ρύθμιση, την οποία ήδη ετοιμάζουμε, ανέφερε ο κ. Καρούσος. Όπως εξήγησε, με τη νέα Βουλή η πρόταση θα αποσταλεί σε όλα τα κοινοβουλευτικά κόμματα, με στόχο να κατατεθεί ως πρόταση νόμου. Η πρόνοια της ρύθμισης θα αφορά την υποχρεωτική δημοσιοποίηση από τους ΕΟΑ και τους δήμους, κάθε 1η Μαρτίου, λίστας οφειλετών με χρέη άνω συγκεκριμένου ποσού. Αναφέρεται, ενδεικτικά, το ποσό των €50.000.

Ο ΕΟΑ Αμμοχώστου δεν θα γίνει τραπεζίτης κανενός. Με τον πρόεδρο του ΕΟΑ Αμμοχώστου να δηλώνει ότι προχωρεί στην υλοποίηση της απόφασης του συμβουλίου για δημοσιοποίηση.

Όπως υπέδειξε στον «Π» ο Γιάννης Καρούσος, η δημοσιοποίηση των ονομάτων των μεγαλοοφειλετών που δεν ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις τους θα συμβάλει ουσιαστικά στη διαφάνεια, τη λογοδοσία και την προστασία του δημόσιου συμφέροντος. Παράλληλα, απηύθυνε κάλεσμα προς όσους διατηρούν σημαντικές οφειλές να προχωρήσουν σε διευθέτησή τους. «Η διασφάλιση των δημοσίων εσόδων αποτελεί υπόθεση σεβασμού προς όλους τους πολίτες και θεμέλιο για την εύρυθμη λειτουργία του Οργανισμού μας», τόνισε ο κ. Καρούσος.

Χωρίς άδειες όσοι χρωστούν

Ο πρόεδρος του ΕΟΑ Αμμοχώστου, Γιάννης Καρούσος, έθεσε πρόσφατα σε εφαρμογή νέο μέτρο με στόχο την άσκηση πίεσης προς τους μεγάλους οφειλέτες του Οργανισμού για να προχωρήσουν στην τακτοποίηση των οφειλών τους.

Συγκεκριμένα, για να εξετάζεται οποιαδήποτε αίτηση για έκδοση πολεοδομικής ή οικοδομικής άδειας, προϋπόθεση αποτελεί ο αιτητής να μην διατηρεί οφειλές προς τον ΕΟΑ. «Δεν μπορεί κάποιος να αιτείται νέες άδειες εάν δεν προσκομίζει βεβαίωση ότι δεν χρωστά στον Οργανισμό», δήλωσε ο κ. Καρούσος στον «Π». Διαβεβαιώνοντας, παράλληλα, ότι ο ΕΟΑ Αμμοχώστου «δεν πρόκειται να χάσει αυτά τα χρήματα».