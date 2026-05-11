Ήρθε για τα καλά το καλοκαίρι με σκόνη στην ατμόσφαιρα - Αναλυτικά η πρόγνωση

Ασθενής ψηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή. Στην ατμόσφαιρα θα παρατηρείται κατά διαστήματα αραιή σκόνη.

Σήμερα ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, παρόλο που το απόγευμα θα παρατηρούνται παροδικά αυξημένες ψηλές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά μεταβλητοί ασθενείς, 3 μποφόρ, και αργότερα κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 33 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 29 στα νότια και τα ανατολικά παράλια, γύρω στους 26 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 25 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Απόψε θα παρατηρούνται παροδικά αυξημένες ψηλές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί ασθενείς, 2 με 3 μποφόρ, και η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 15 βαθμούς στο εσωτερικό και στα παράλια και γύρω στους 14 στα ψηλότερα ορεινά.

Την Τρίτη, την Τετάρτη και την Πέμπτη ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, παρόλο που θα παρατηρούνται κατά διαστήματα αυξημένες νεφώσεις.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή μέχρι την Τετάρτη, ενώ την Πέμπτη αναμένεται μικρή πτώση, για να κυμανθεί κοντά ή λίγο πιο πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές.