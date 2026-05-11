Οι μισθοί δεν επαρκούν για το κόστος ζωής- Οικονομολόγοι καταθέτουν στον «Π» προτάσεις για ανακούφιση των νοικοκυριών

Αύξηση των μισθών ύψους 5% δείχνουν τα πρόσφατα στοιχεία που ανακοίνωσε η Στατιστική Υπηρεσία για το 2025, η οποία ωστόσο δεν διαχέεται ευρύτερα στον μέσο εργαζόμενο της Κύπρου, με τους πλείστους να παλεύουν να ανταπεξέλθουν στο αυξημένο κόστος ζωής των τελευταίων ετών. Με αφορμή τη δημοσίευση των στοιχείων από τη Στατιστική Υπηρεσία, ο «Π» ζήτησε από οικονομολόγους να απαντήσουν στο ερώτημα εάν είναι επαρκείς οι μισθοί για τους Κυπρίους εν μέσω του αυξημένου κόστους ζωής. Δεν αρκούν οι μισθοί «Τα πρόσφατα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας επιβεβαιώνουν από τη μία ότι οι μισθοί στην Κύπρο αυξάνονται, αλλά από την άλλη η αγοραστική τους δύναμη δεν ακολουθεί την ίδια πορεία. Το κρίσιμο ζήτημα δεν είναι μόνο το ύψος των μισθών, αλλά η σχέση τους με το κόστος ζωής, δηλαδή πόσα χρειάζεται ένα νοικοκυριό τον μήνα για αξιοπρεπή διαβίωση. Για μεγάλο μέρος των εργαζομένων, ακόμη και ένας «μέσος» μισθός δεν επαρκεί για να καλύψει βασικές ανάγκες, ιδιαίτερα όταν ληφθούν υπόψη εν...