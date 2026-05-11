Υπόθεση «Σάντη»: Ο Αρναούτης ενημερώνει σήμερα τον Φυτιρή για τα ευρήματα FBI - Πότε θα παραδοθεί η έρευνα της Europol;

Ραγδαίες αναμένονται να είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση «Σάντη», μετά την ενημέρωση του υπουργού Δικαιοσύνης, Κώστα Φυτιρή, από τον Αρχηγό της Αστυνομίας, Θεμιστό Αρναούτη, αργότερα σήμερα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Alpha, ο κ. Αρναούτης θα ενημερώσει τον υπουργό Δικαιοσύνης για τα ευρύματα της ειδικής ομάδας του FBI, οι οποίοι ήρθαν στην Κύπρο για να αξιολογήσουν τη συμπεριφορά και αξιοπιστία της 45χρονης.

Όπως αναφέρεται στο ρεπορτάζ του Χριστόφορου Νέστορος, οι ειδικοί έχουν αποχωρήσει από την Κύπρο και μέχρι την Τρίτη, αναμένονται να δοθούν και τα αποτελέσματα της έρευνας της Europol, έπειτα από πολλές καθυστερήσεις. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η έρευνα της ευρωπαϊκής υπηρεσίας αφορά τόσο τη γνησιότητα των μηνυμάτων, όσο και το περιεχόμενο τους.

Τα επόμενα βήματα

Η περιληπτική έκθεση του Θεμιστού Αρναούτη θα περιλαμβάνει τα πορίσματα του FBI και της Europol, καθώς και το πόρισμα της ανακριτικής ομάδας του Αρχηγείου και θα παραδωθεί στον υπουργό Δικαιοσύνης. Στην έκθεση περιλαμβάνονται 80 και πλέον καταθέσεις καθώς και τα αποτελέσματα από το άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών και τις διαδρομές της Σάντη σε εσωτερικό και εξωτερικό.

Έπειτα με τη σειρά του ο κ. Φυτιρής θα ενημερώσει τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για τα ευρήματα της έρευνας και ο πλήρης φάκελος θα διαβιβαστεί στη Νομική Υπηρεσία, όπου θα λάβει χώρα διευρυμένη σύσκεψή, με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων στις έρευνες, σύμφωνα με το δημοσίευμα.

Το τελικό πόρισμα αναμένεται να δώσει απάντηση στο κρίσιμο ερώτημα αν τελικά τα μηνύματα είναι κατασκευασμένα ή υποκλάπηκαν από το κινητό του πρώην δικαστή ή βασίζονται σε υλικό που έλαβε η Σάντη από τρίτα πρόσωπα.

Ο Μακάριος Δρουσιώτης από πλευράς του συνεχίζει να αφήνει αιχμές κατά της Νομικής Υπηρεσίας, λέγοντας πως «αν γίνει αποδεκτό από τη Νομική Υπηρεσία ότι τα μηνύματα αυτά είναι αληθινά έπρεπε να φύγουν χτες, γι’ αυτό παλεύουν να αποδείξουν ότι είναι ψεύτικα, γιατί το να είναι αληθινά τους καίει».