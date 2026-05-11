Τατάρ και Ουστέλ επικρίνουν ε/κ πλευρά για σημαία και μετονομασία οδού

Απαιτήσεις με το πρόσχημα των ΜΟΕ, όπως η απομάκρυνση της σημαίας του ψευδοκράτους από τον Πενταδάκτυλο, καταστρέφουν εντελώς την εμπιστοσύνη μεταξύ των κοινοτήτων, είναι βήματα που «υπηρετούν τη σύγκρουση, όχι την ειρήνη, την εχθρότητα, όχι τη φιλία» ανέφερε ο πρόεδρος του ΚΕΕ και «πρωθυπουργός», Ουνάλ Ουστέλ.

Όπως μεταδίδεται στα κατεχόμενα, ο κ. Ουστέλ σε γραπτή του δήλωση κι αναφερόμενος στο χθεσινό άρθρο της εφημερίδας Φιλελεύθερος, «γνωστή για την στενή σχέση της με τον ε/κ ηγέτη Νίκο Χριστοδουλίδη», αλλά και για την μετονομασία της οδού Κεμάλ Ατατούρκ στην Πάφο, είπε ότι ο δρόμος προς τη διαρκή ειρήνη και ηρεμία περνάει μέσα από τον αμοιβαίο σεβασμό. «Ωστόσο, τέτοια βήματα που γίνονται από κύκλους που δεν μπορούν να ανεχθούν την τουρκική παρουσία και καθοδηγούνται από τα όνειρα της Ένωσης βλάπτουν την εμπιστοσύνη μεταξύ των δύο λαών».

Κατά τον κ. Ουστέλ, η απαίτηση για την αφαίρεση της σημαίας, «η οποία είναι το σύμβολο της θέλησης του τουρκοκυπριακού λαού για ανεξαρτησία, για εμάς και είναι άκυρη».

Χαρακτηρίζει δε εχθρική στάση το ότι η ε/κ πλευρά, η οποία κάνει εκκλήσεις ειρήνης και καλής θέλησης, επιχειρεί να αλλάξει τα ονόματα δρόμων που φέρουν το όνομα του Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ, «του ηγέτη του έθνους μας, του ιδρυτή της Τουρκικής Δημοκρατίας, του οποίου την πορεία ο τουρκοκυπριακός λαός είναι περήφανος που ακολουθεί».

Η απόφαση για την αλλαγή του ονόματος της οδού Κεμάλ Ατατούρκ στην Πάφο δείχνει ξεκάθαρα το πραγματικό πρόσωπο της νοοτροπίας της ε/κ πλευράς, πρόσθεσε. «Ο τ/κ λαός θα συνεχίσει να τηρεί τις αξίες του, τη σημαία του, το κράτος του και τους δεσμούς του με την μητέρα πατρίδα Τουρκία, όπως έκανε και στο παρελθόν». Πρόσθεσε δε ότι οι Τ/κ ανέκαθεν έδειχναν σεβασμό για τις θρησκευτικές αξίες, τη σημαία και τα ιερά πράγματα της ελληνοκυπριακής κοινότητας. Ο λαός μας περιμένει τον ίδιο σεβασμό από την άλλη πλευρά».

Κατά τον κ. Ουστέλ, οι σημαίες με την ημισέληνο και το αστέρι θα συνεχίσουν να κυματίζουν για πάντα «και η ένδοξη σημαία μας στον Πενταδάκτυλο θα συνεχίσει να αποτελεί σύμβολο της αιώνιας παρουσίας μας σε αυτά τα εδάφη».

Για το ίδιο θέμα σε γραπτή του δήλωση ο τέως ηγέτης των Τ/κ, Ερσίν Τατάρ ανέφερε ότι «οπως ακριβώς δεν θέλουμε να σιγήσουν οι καμπάνες των εκκλησιών, η ελληνοκυπριακή πλευρά πρέπει να δείξει τον ίδιο σεβασμό στη σημαία και τις ιερές αξίες του τουρκικού έθνους».

Υποστήριξε ότι οι επιθέσεις της «ε/κ διοίκησης» κατά των «αξιών, των ιερών αξιών και των δικαιωμάτων του τουρκοκυπριακού λαού» έχουν αυξηθεί τις τελευταίες ημέρες. Πρόσθεσε ότι η πρόταση για αφαίρεση της σημαίας του ψευδοκράτους από τον Πενταδάκτυλο ως ΜΟΕ είναι «απολύτως απαράδεκτη».

Κατά τον κ. Τατάρ, η απόφαση για αλλαγή του ονόματος της οδού Κεμάλ Ατατούρκ στην Πάφο αποτελεί άλλη μια ένδειξη της «μισαλλοδοξίας της ε/κ πλευράς» που – όπως υποστήριξε - γίνεται ολοένα και πιο αλαζονική με την υποστήριξη του ΟΗΕ και της ΕΕ, «ωθώντας την αδιαλλαξία της στο αποκορύφωμά της».

«Ας μην κάνει κανείς λάθος υπολογισμούς. Ο τουρκοκυπριακός λαός θα συνεχίσει να προστατεύει αποφασιστικά το κράτος, τη σημαία και τις εθνικές του αξίες. Ποτέ δεν έχουμε στοχεύσει τις θρησκευτικές αξίες της ελληνοκυπριακής κοινότητας. Σεβαστήκαμε τις εκκλησίες, τις καμπάνες και τους χώρους λατρείας τους» είπε.

Η ειρήνη είναι δυνατή μέσω της αμοιβαίας κατανόησης και του σεβασμού, πρόσθεσε, και τα βήματα στην ε/κ πλευρά από ορισμένους, που εξακολουθούν να οδηγούν στην Ένωση, βλάπτουν την ατμόσφαιρα συμφιλίωσης.

Πηγή: ΚΥΠΕ