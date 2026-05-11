Γνωρίστε τους υποψηφίους του ΑΚΕΛ για τις βουλευτικές εκλογές

Υποψήφιοι στην επαρχία Λευκωσίας:

Στέφανος Στεφάνου:

Ο Στέφανος Στεφάνου γεννήθηκε στον Γερόλακκο το 1965, όπου και διέμενε μέχρι την τουρκική εισβολή. Τα μαθητικά του χρόνια τα πέρασε στο χωριό του πατέρα του, τη Δευτερά. Από το 1995 διαμένει στο Γέρι. Είναι παντρεμένος με την εκπαιδευτικό Γεωργία Ζήνωνος και έχουν δύο παιδιά. Έπαιξε ποδόσφαιρο στην εφηβική ομάδα της Ομόνοιας Λευκωσίας (1980-1984) και διετέλεσε διεθνής με την Εθνική Νέων (1982-1984).

Σπούδασε στη Σόφια της Βουλγαρίας και είναι πτυχιούχος Πολιτικών Επιστημών. Διετέλεσε Πρόεδρος της Φοιτητικής Οργάνωσης Κυπρίων Βουλγαρίας.

Εργάστηκε στην ΕΔΟΝ, υπηρετώντας από διάφορα αξιώματα. Το 1996 εκλέχθηκε Γενικός Γραμματέας της ΕΔΟΝ, αξίωμα στο οποίο παρέμεινε μέχρι το 2001.

Αποχωρώντας από την ΕΔΟΝ ανέλαβε καθήκοντα στο Γραφείο του Προέδρου της Βουλής Δημήτρη Χριστόφια ως Ειδικός Σύμβουλος, μέχρι το 2008.

Από το 2008 μέχρι το 2013 διετέλεσε Κυβερνητικός Εκπρόσωπος στην κυβέρνηση Δημήτρη Χριστόφια.

Διετέλεσε Επαρχιακός Γραμματέας του ΑΚΕΛ Λευκωσίας-Κερύνειας (2013-2016).

Διετέλεσε εκπρόσωπος Τύπου και Επικεφαλής του Γραφείου Τύπου και Επικοινωνίας του ΑΚΕΛ (2016-2021).

Από το 2016 είναι Βουλευτής στην περιφέρεια Λευκωσίας.

Μετά το 23ο Συνέδριο του ΑΚΕΛ εκλέχθηκε Γενικός Γραμματέας της Κ.Ε. του ΑΚΕΛ.

Μαρίνα Ανδρέου:

Η Μαρίνα Ανδρέου είναι 32 ετών. Κατάγεται από τη Λευκωσία (Στρόβολος) από την πλευρά της μητέρας και από την Κερύνεια (Κοντεμένος) από την πλευρά του πατέρα, και διαμένει στον Στρόβολο. Είναι Κοινωνική Λειτουργός και Εικαστικός. Εργάζεται ως Λειτουργός Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας στο Πανεπιστήμιο Frederick.

Είναι κάτοχος πτυχίου Κοινωνικής Εργασίας και πτυχίου Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Λευκωσίας με άριστα, και Μεταπτυχιακού τίτλου στη Σεξουαλικότητα, το Φύλο και τη Βία του University of Aberdeen στη Σκωτία. Η ακαδημαϊκή της πορεία διακρίνεται από υψηλές επιδόσεις και διεπιστημονικό χαρακτήρα, συνδυάζοντας τις κοινωνικές επιστήμες, τα ανθρώπινα δικαιώματα και την καλλιτεχνική δημιουργία.

Έχει εργαστεί με ευάλωτες κοινωνικές ομάδες σε δομές κοινωνικής φροντίδας, σε κέντρα υποδοχής αιτητών ασύλου και σε οργανώσεις υποστήριξης ατόμων με αναπηρία, καθώς και στον τομέα των ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Παράλληλα, έχει παρακολουθήσει εξειδικευμένα εκπαιδευτικά προγράμματα σε θέματα πρόληψης της βίας, ειρήνης και κοινωνικών συγκρούσεων, καθώς και ανακουφιστικής φροντίδας.

Συμμετέχει ενεργά στο κοινωνικό και πολιτικό γίγνεσθαι. Είναι Επικεφαλής του Γραφείου για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία του ΑΚΕΛ, Επικεφαλής του Γραφείου ΑμεΑ της ΕΔΟΝ, Αντιπρόεδρος του Παγκύπριου Συνδέσμου Πολλαπλής Σκλήρυνσης και μέλος του Γενικού Συμβουλίου της ΠΟΓΟ. Παράλληλα, δραστηριοποιείται στις Καλές Τέχνες με βραβεύσεις και συμμετοχές σε ομαδικές εκθέσεις στην Κύπρο και το εξωτερικό.

Μιλά άριστα ελληνικά και αγγλικά, πολύ καλά γαλλικά και ρωσικά σε βασικό επίπεδο.

Μάριος Αργυρίδης

Ο Μάριος Αργυρίδης είναι 57 ετών. Γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Γαλάτα. Το 1989 μετακόμισε στη Λευκωσία και από το 1994 διαμένει στον Αρχάγγελο Λακατάμειας. Είναι παντρεμένος με τη Σταυρούλα Αργυρίδου και έχουν δύο παιδιά.

Είναι κάτοχος διπλώματος Λογιστικής. Μετά την ολοκλήρωση των στρατιωτικών του υποχρεώσεων ως Αξιωματικός Τεθωρακισμένων εργάστηκε σε ασφαλιστική εταιρεία. Τον Αύγουστο του 1990 προσλήφθηκε σε πολυεθνική εταιρεία στην Λευκωσία στην οποία εργάστηκε για 33 χρόνια. Διετέλεσε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και Γραμματέας της εταιρείας, Οικονομικός Διευθυντής (10 χρόνια) και Γενικός Διευθυντής (6 χρόνια).

Από το 2023, είναι Σύμβουλος Επιχειρήσεων και μέλος σε Διοικητικά Συμβούλια τεσσάρων εταιρειών.

Διετέλεσε Πρόεδρος Συνδέσμων Γονέων στο Νηπιαγωγείο Παπαρούνα, Δημοτικό Σχολείο Αγίου Αντωνίου, Γυμνάσιο Αγλαντζιάς και στο Παγκύπριο Γυμνάσιο.

Είναι μέλος του Αθλητικού Συλλόγου ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ από το 1991. Διετέλεσε μέλος Ελεγκτικής Επιτροπής (2014-2018) και μέλος του Δ.Σ. του σωματείου ως Οικονομικός Υπεύθυνος (2018-2020). Από τον Οκτώβριο του 2020 μέχρι σήμερα είναι Πρόεδρος του Δ.Σ. Διετέλεσε μέλος του Δ.Σ. στην Ομόνοια Ποδόσφαιρο και μέλος του Δ.Σ. στο Oμόνοια Foundation.

Είναι επίσης μέλος του Δ.Σ. του Πολυδύναμου Κέντρου Λακατάμειας από το 2017 και Ταμίας από το 2019 μέχρι σήμερα.

Τον Ιούλιο του 2024 εκλέχθηκε ως Δημοτικός Σύμβουλος με το ΑΚΕΛ στο Δήμο Λακατάμειας.

Είναι μέλος του κόμματος από το 1996 και από τον Ιούνιο 2025 είναι μέλος της Κ.Ε. ΑΚΕΛ.

Άριστος Δαμιανού:

Ο Άριστος Δαμιανού γεννήθηκε το 1972 στην κατεχόμενη σήμερα Αμμόχωστο. Ζει στη Λευκωσία, όπου εργάζεται ως δικηγόρος και νομικός σύμβουλος. Είναι παντρεμένος με τη νομικό-διεθνολόγο Σταύρη Καλοψιδιώτου και έχουν έναν γιο.

Είναι κάτοχος πτυχίου Νομικής του Πανεπιστημίου Middlesex (LL.B. Hons) και Μεταπτυχιακού στο Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο του Πανεπιστημίου Queen Mary, του Πανεπιστημίου του Λονδίνου (LL.M.).

Εκλέχθηκε μέλος της Γραμματείας της Κ.Ε. ΑΚΕΛ το 2021. Είναι Βουλευτής Περιφέρειας Λευκωσίας από το 2011.

Είναι Πρόεδρος της Επιτροπής Εσωτερικών και μέλος των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης, Οικονομικών και Προϋπολογισμού και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Είναι επικεφαλής της κυπριακής αντιπροσωπείας στον Κοινοπολιτειακό Κοινοβουλευτικό Σύνδεσμο. Είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Διεθνούς Δικαίου.

Θήτευσε ως Επικεφαλής του Τομέα Δικαιοσύνης και μέλος των Γραφείων Κυπριακού, Τύπου και Ευρωπαϊκών Θεμάτων της Κ.Ε. ΑΚΕΛ. Συμμετείχε στη Συντακτική Επιτροπή για την ετοιμασία Ομοσπονδιακού Συντάγματος επί Προεδρίας Τάσσου Παπαδόπουλου και στην Ομάδα Εργασίας για την Ασφάλεια και τις Εγγυήσεις επί Προεδρίας Δημήτρη Χριστόφια.

Διετέλεσε Πρόεδρος της ΔΗΚΦΑ – Προοδευτικής Αγγλίας, μέλος του Εκτελεστικού και Κεντρικού Συμβουλίου της ΕΔΟΝ και Υπεύθυνος Διεθνών Σχέσεων της Οργάνωσης. Θήτευσε ως μέλος της Επαρχιακής Επιτροπής ΑΚΕΛ Λευκωσίας-Κερύνειας, του Παραρτήματος ΑΚΕΛ Βρετανίας και της ΕΔΟΝ Λευκωσίας.

Έχει συμμετάσχει ως ομιλητής σε μεγάλο αριθμό συνεδρίων και διασκέψεων στην Κύπρο και το εξωτερικό με επίκεντρο το κυπριακό, το διεθνές δίκαιο, τα ανθρώπινα δικαιώματα και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ελένη Ευαγόρου:

Η Ελένη Ευαγόρου είναι 37 ετών. Γεννήθηκε στον Φαρμακά και διαμένει στο Τσέρι.

Έχει πτυχίο Κοινωνιολογίας από το Πανεπιστήμιο Κύπρου και Μεταπτυχιακό Κοινωνικής Πολιτικής από το Πανεπιστήμιο Λιντς του Ηνωμένου Βασιλείου.

Είναι η Γενική Γραμματέας του Γυναικείου Κινήματος ΠΟΓΟ, θέση στην οποία εκλέχθηκε τον Δεκέμβρη του 2025. Είναι μέλος της Κεντρικής Επιτροπής ΑΚΕΛ (2021- σήμερα) και Επικεφαλής του Γραφείου Ισότητας των Φύλων της Κ.Ε. ΑΚΕΛ. Διετέλεσε Οργανωτική Γραμματέας της ΠΟΓΟ (2022-2025), μέλος της Επαρχιακής Επιτροπής του ΑΚΕΛ Λευκωσίας-Κερύνειας (2021-2025), μέλος του Κεντρικού Συμβουλίου ΕΔΟΝ (2013-2022). Διετέλεσε επίσης Αρχισυντάκτρια της εφημερίδας «Νεολαία» (2018-2020).

Εργάστηκε ως ερευνήτρια στο Ινστιτούτο Ερευνών Προμηθέας και έχει συμμετοχή σε ακαδημαϊκά συνέδρια και εκδόσεις στο πεδίο του φύλου και των κοινωνικών δομών. Στη συνέχεια εργάστηκε ως Διαχειρίστρια Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων στο Κέντρο Κοινωνικής Καινοτομίας και ως Λειτουργός στο Συμβουλευτικό Κέντρο Στήριξης της Οικογένειας. Σε αυτό το πλαίσιο απέκτησε εξειδίκευση σε προγράμματα που αφορούν τα ανθρώπινα δικαιώματα και την καινοτόμο κοινωνική ανάπτυξη ενώ είχε σημαντικό ρόλο σε δράσεις αλληλεγγύης και στήριξης ατόμων που βρίσκονται σε ανάγκη.

Είναι μέλος του Εθνικού Συντονιστικού Φορέα για την Πρόληψη και Καταπολέμηση της Βίας κατά των Γυναικών και εκπρόσωπος της ΠΟΓΟ στο Συμβούλιο του Εθνικού Μηχανισμού για τα Δικαιώματα της Γυναίκας. Είναι Επικεφαλής της Οργανωτικής Επιτροπής του Φεστιβάλ για την προώθηση της Ισότητας των Φύλων «Femme Fest Cyprus».

Θωμάς Θωμά:

Ο Θωμάς Θωμά είναι 42 ετών. Γεννήθηκε στη Λευκωσία και διαμένει στη Λακατάμεια. Κατάγεται από το Καλό Χωριό Ορεινής και τον Άγιο Βασίλειο Λευκωσίας. Είναι παντρεμένος με τη Μαρία Δημητριάδου και έχουν ένα παιδί.

Σπούδασε στη Λάρισα και είναι πτυχιούχος Πληροφορικής και κάτοχος Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στη Δημόσια Διοίκηση. Εργάζεται στην ΕΚΑ ως Επαρχιακός Γραμματέας Λευκωσίας-Κερύνειας.

Είναι μέλος της Κ.Ε. ΑΚΕΛ από το 2015, μέλος της Ε.Ε. ΑΚΕΛ Λευκωσίας-Κερύνειας από το 2014, μέλος Συμπλεγματικής Επιτροπής ΑΚΕΛ Λακατάμειας, μέλος Γραφείου ΚΟΒ ΑΚΕΛ Π. Λακατάμειας και μέλος της Κεντρικής Γραμματείας ΕΚΑ από το 2010. Είναι Δημοτικός Σύμβουλος Λακατάμειας από το 2011 και επικεφαλής της Δημοτικής Ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Κοινωνική Συμμαχία.

Είναι μέλος του Συμβουλίου Κοινωνικών Ασφαλίσεων, μέλος της Επιτροπής Διαχείρισης Τουρκοκυπριακών Περιουσίων, μέλος του Ταμείου Διαχείρισης Κινδύνων της Αγροτικής Παραγωγής και Αντιπρόεδρος του Σωματείου ΑΕΛ Λακατάμειας.

Διετέλεσε μέλος του Συμβουλίου Διαχείρισης Στέρεων Αποβλήτων Επαρχίας Λευκωσίας (2014-2017), μέλος του Συμβουλίου Εμπορίας Κυπριακών Πατατών (2021-2024), μέλος του Δ.Σ. Πολυδυνάμου Κέντρου Λακατάμειας (2017-2024), μέλος του Ε.Σ. ΕΔΟΝ Λευκωσίας-Κερύνειας και Γραμματέας της Αγροτικής Νεολαίας ΕΚΑ (2011-2018).

Στα φοιτητικά του χρόνια διετέλεσε Πρόεδρος της Φοιτητικής Ένωσης Κυπρίων Λάρισας, Πρόεδρος της Προοδευτικής Κ.Κ.Φ. Λάρισας και μέλος της Διοικούσας Επιτροπής της ΠΟΦΕΝ. Διετέλεσε επίσης μέλος του Φοιτητικού Συμβουλίου της ΕΔΟΝ (2004-2007). Κατά τα μαθητικά του χρόνια διετέλεσε Γραμματέας της Παγκύπριας Συντονιστικής Επιτροπής Μαθητών (ΠΣΕΜ) και Αντιπρόεδρος του Ενιαίου Λυκείου Αρχαγγέλου.

Σεβήρος Κούλας:

Ο Σεβήρος Κούλας είναι 35 ετών. Γεννήθηκε στη Λευκωσία και κατάγεται από την Κυθρέα και το Νέο Χωριό Κυθρέας. Μεγάλωσε στην Αγλαντζιά και είναι παντρεμένος με την αρχιτέκτονα Άννα Παναγιώτου με την οποία κατοικούν στο Γέρι.

Με την αποφοίτηση του από το Παγκύπριο Γυμνάσιο ακολούθησε σπουδές στην Αθήνα. Είναι κάτοχος πτυχίου Πολιτικών Επιστημών και Ιστορίας από το Πάντειο Πανεπιστήμιο.

Η ενεργός του συμμετοχή στα κοινά ξεκίνησε από τα μαθητικά και φοιτητικά του χρόνια μέσα από τις γραμμές της ΠΕΟΜ και της Προοδευτικής Κ.Φ.

Διετέλεσε Αντιπρόεδρος της Παγκύπριας Συντονιστικής Επιτροπής Μαθητών (ΠΣΕΜ) και Πρόεδρος της Επαρχιακής Συντονιστικής Επιτροπής Μαθητών (ΕΣΕΜ) Λευκωσίας-Κερύνειας.

Αργότερα, διετέλεσε μέλος του Δ.Σ. της Εθνικής Φοιτητικής Ένωσης Κυπρίων (ΕΦΕΚ) Αθήνας, Πρόεδρος (2012-2014) και Οργανωτικός Γραμματέας (2011-2012) της Προοδευτικής Κίνησης Φοιτητών Αθήνας, ενώ διετέλεσε και Γενικός Γραμματέας της Παγκύπριας Ομοσπονδίας Φοιτητικών Ενώσεων (ΠΟΦΕΝ) την περίοδο 2016-2017.

Διετέλεσε μέλος της γραμματείας της Προοδευτικής Κ.Φ., υπεύθυνος Διεθνών Σχέσεων της ΕΔΟΝ και Επαρχιακός Γραμματέας της ΕΔΟΝ Λευκωσίας-Κερύνειας.

Από τον Οκτώβριο του 2020 είναι ο Γενικός Γραμματέας της ΕΔΟΝ, θέση στην οποία επανεκλέχθηκε στο 20ο και στο 21ο συνέδριο της Οργάνωσης. Είναι μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΑΚΕΛ από το 2021.

Διετέλεσε μέλος της Γραμματείας του Παγκύπριου Συμβουλίου Ειρήνης και μέλος του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥΚ). Στα εφηβικά του χρόνια ήταν αθλητής καράτε, καταγράφοντας διακρίσεις σε παγκύπριους και πανευρωπαϊκούς αγώνες νέων.

Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου:

Ο Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου είναι 46 ετών. Κατάγεται από το Ακάκι όπου έζησε τα παιδικά του χρόνια και σήμερα διαμένει στην Αγλαντζιά. Είναι πατέρας δύο παιδιών.

Είναι απόφοιτος του Λυκείου Παλλουριώτισσας και σπούδασε Δημοσιογραφία-Δημόσιες Σχέσεις στη Λευκωσία.

Εργάζεται στον χώρο της δημοσιογραφίας τα τελευταία 26 χρόνια. Είναι Αρχισυντάκτης και παρουσιαστής της εκπομπής «24 Ώρες Μαζί». Προηγουμένως διετέλεσε Αρχισυντάκτης και παρουσιαστής της εκπομπής «24 Ώρες», αρχισυντάκτης ειδήσεων, πολιτικός συντάκτης και παρουσιαστής Κεντρικού Δελτίου. Είναι παράλληλα εκπαιδευτής επαγγελματικής κατάρτισης της ΑνΑΔ. Μέσα από τις εκπομπές «24 Ώρες» και «24 Ώρες Μαζί» ανέδειξε ιστορίες ανθρώπων που βιώνουν κοινωνικές αδικίες, δυσκολίες, παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και έδωσε φωνή σε ευάλωτες ομάδες. Το ντοκιμαντέρ του, «Ελπίδας Κύματα», προβλήθηκε στην έδρα του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Υπήρξε TEDx Speaker και έλαβε διάκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την αντικειμενική ενημέρωση σε θέματα προσφύγων. Έχει τιμηθεί επίσης από σχολεία Δημοτικής και Μέσης Εκπαίδευσης.

Έχει έντονη εθελοντική δράση τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό. Ήταν επικεφαλής της ομάδας Hope For Refugees στη Λέσβο, συμμετείχε σε ανθρωπιστική αποστολή στην Αφρική ενώ στηρίζει διαχρονικά το έργο της Κυπριακής Παραολυμπιακής Επιτροπής και άλλων οργανισμών. Ως δημοσιογράφος, έχει καλύψει σημαντικά γεγονότα, εκλογικές αναμετρήσεις και συμμετείχε σε σημαντικές δημοσιογραφικές αποστολές στο εξωτερικό.

Χριστίνα Κωνσταντίνου:

Η Χριστίνα Κωνσταντίνου κατάγεται από τη Φιλιά Μόρφου. Γεννήθηκε το 1983 στη Λεμεσό όπου και μεγάλωσε, ενώ τώρα ζει μόνιμα στη Λευκωσία.

Σπούδασε Φιλοσοφία, Παιδαγωγική και Ψυχολογία στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και Υποκριτική στην Ανωτέρα Δραματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου. Είναι επίσης μεταπτυχιακή φοιτήτρια στη Διοίκηση Επιχειρήσεων στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Εργάζεται ως Education Manager στον οργανισμό Generation For Change CY, ενώ παράλληλα διδάσκει θέατρο στα Επιμορφωτικά Κέντρα Λευκωσίας και ορθοφωνία στη Δραματική Σχολή Βλαδίμηρος Καυκαρίδης (Σατιρικό Θέατρο). Έχει πολυετή επαγγελματική πορεία ως ηθοποιός, συνεργαζόμενη με τον ΘΟΚ και άλλους θεατρικούς φορείς της Κύπρου, καθώς και ως συγγραφέας και δραματουργός θεατρικών έργων και σεναριογράφος τηλεοπτικών σειρών.

Στο κοινωνικό και συνδικαλιστικό πεδίο, διατελεί Γραμματέας της Κλαδικής Καλλιτεχνών Θεάτρου ΣΗΔΗΚΕΚ-ΠΕΟ από το 2022 έως σήμερα. Έχει ενεργό παρουσία σε δράσεις για τα εργασιακά δικαιώματα και την αναβάθμιση του πολιτιστικού τομέα. Συμμετείχε ενεργά σε πρωτοβουλίες αλληλεγγύης, όπως η ομάδα Cyprus-Aid το 2013, καθώς και στο κίνημα Artists of Cyprus, που διεκδίκησε στήριξη για τους καλλιτέχνες και την προώθηση νομοσχεδίου για το Καθεστώς του Καλλιτέχνη.

Από το 2010 δραστηριοποιείται συστηματικά στην εκπαίδευση μέσω του θεάτρου και της δημιουργικής έκφρασης, με στόχο την κοινωνική ένταξη, την πολιτιστική συμμετοχή και την ενδυνάμωση των νέων. Συμμετέχει σε πρωτοβουλίες για την ευημερία και την προστασία των δικαιωμάτων των ζώων.

Γιώργος Λουκαΐδης:

Ο Γιώργος Λουκαΐδης γεννήθηκε το 1968 στο κατεχόμενο χωριό Πυρόι και διαμένει από το 1978 στην Αγλαντζιά. Είναι παντρεμένος με την εκπαιδευτικό Καλομοίρα Ιωάννου και έχουν δύο παιδιά.

Είναι απόφοιτος του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, με κατεύθυνση τις Πολιτικές Σπουδές και τη Διπλωματία.

Είναι μέλος της Κεντρικής Γραμματείας και του Πολιτικού Γραφείου του ΑΚΕΛ από το 2013. Διετέλεσε Γενικός Γραμματέας της ΕΔΟΝ (2001-2006), Εκπρόσωπος Τύπου της Κ.Ε. του ΑΚΕΛ και Επικεφαλής των Γραφείων Παιδείας και Διεθνών Σχέσεων του Κόμματος.

Επίσης, διετέλεσε στέλεχος της ΠΕΟΜ και της Προοδευτικής Κ.Φ., Γραμματέας του Φοιτητικού Τμήματος της ΕΔΟΝ, μέλος του Δ.Σ. της Φοιτητικής Ένωσης ΑΤΙ, Γενικός Γραμματέας της Παγκύπριας Ομοσπονδίας Φοιτητικών Ενώσεων (ΠΟΦΕΝ), μέλος του Δ.Σ. του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου (ΟΝΕΚ) και Δημοτικός Σύμβουλος Αγλαντζιάς.

Τον Μάιο του 2011 εκλέχθηκε Βουλευτής με το ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις. Επανεκλέχθηκε το 2016 και το 2021 και από το 2016 ανέλαβε καθήκοντα Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου. Διετέλεσε Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Περιβάλλοντος, μέλος των επιτροπών Παιδείας και Νομικών και από το 2011 είναι μέλος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων.

Είναι μέλος της Πολιτικής Ομάδας Κυπριακού που λειτουργεί υπό τον Διαπραγματευτή της ελληνοκυπριακής πλευράς. Είναι μέλος της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης από το 2012, της οποίας διετέλεσε, ανάμεσα σε άλλα, Αντιπρόεδρος, ενώ από τον Ιούνιο του 2025 εκλέχθηκε Πρόεδρος της Ομάδας της Ενωμένης Ευρωπαϊκής Αριστεράς (UEL).

Ορέστης Μάτσας:

Ο Ορέστης Μάτσας είναι 33 ετών. Γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Πάφο όπου και ολοκλήρωσε τον κύκλο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο Λύκειο Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ’ Πάφου. Ολοκλήρωσε τις σπουδές του στην Αθήνα, ως Μηχανολόγος Μηχανικός, στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Σήμερα εκπονεί τη διδακτορική του διατριβή στο πεδίο της ενέργειας, στο Εργαστήριο Περιβαλλοντικής Ρευστομηχανικής του Πανεπιστημίου Κύπρου, ενώ παράλληλα εργάζεται ως ερευνητής στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Κύπρου.

Εργάστηκε ως Κοινοβουλευτικός Συνεργάτης στη Βουλή των Αντιπροσώπων (2021-2024) και ως λειτουργός σε περιβαλλοντική ΜΚΟ (2020-2021). Κατέχει δίπλωμα επαγγελματικής εκπαίδευσης για θέματα περιβαλλοντικής και ενεργειακής βιωσιμότητας από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Ασχολείται με το ραδιόφωνο, στον Άστρα 92,8, με τις εβδομαδιαίες εκπομπές «Διαδράσεις» και «Εκπέμποντας για τον πλανήτη», οι οποίες καταπιάνονται με κοινωνικοπολιτικά ζητήματα και θέματα ενέργειας, περιβάλλοντος και ευημερίας των ζώων. Συμμετείχε ως συμπαρουσιαστής στο πολιτικό podcast «Game of Politics» (2023-2025).

Είναι μέλος της Παγκύπριας Συντονιστικής Επιτροπής της Κοινωνικής Συμμαχίας (2025-2026) και συντονιστής της Επιτροπής Περιβάλλοντος. Είναι μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής της Συμμαχίας Ενάντια στην Ακροδεξιά, τον Φασισμό και τον Ρατσισμό (2023-2026) και μέλος της συντονιστικής ομάδας του Far Right Watch Cy – Παρατηρητήριο για την Ακροδεξιά στην Κύπρο (2023-2026). Είναι ενεργός στον κινηματικό και κοινωνικό χώρο, σε ζητήματα υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της προστασίας του περιβάλλοντος και των δικαιωμάτων των ζώων.

Ασχολείται από νεαρή ηλικία με την καλαθόσφαιρα, έχοντας αγωνιστεί σε αρκετές ομάδας σε Κύπρο και Ελλάδα, καθώς και στην Εθνική Νέων (2009-2011). Τρέχει μεγάλες αποστάσεις και έχει ολοκληρώσει σε επίσημες διοργανώσεις 10 Μαραθωνίους (42χλμ) σε Κύπρο και εξωτερικό.

Χάρης Πολυκάρπου:

Ο Χάρης Πολυκάρπου είναι 42 ετών. Γεννήθηκε στη Λευκωσία και έχει καταγωγή από τον Γερόλακκο. Διαμένει στην Παλλουριώτισσα, είναι παντρεμένος με τη Χριστίνα Νικολάου και έχουν δύο παιδιά.

Είναι απόφοιτος του Τμήματος Οικονομικής Πολιτικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Παντείου Πανεπιστημίου, με Μεταπτυχιακές σπουδές στα Οικονομικά και Χρηματοοικονομικά στο Queen Mary του Πανεπιστημίου του Λονδίνου.

Είναι οικονομολόγος και είναι ο Επικεφαλής του Τομέα Οικονομίας της Κ.Ε. ΑΚΕΛ. Εργάστηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ως κοινοβουλευτικός συνεργάτης, με ευθύνη παρακολούθησης των θεμάτων της ευρωπαϊκής οικονομίας, της εργασίας και της εσωτερικής αγοράς (2008-2011). Στο παρελθόν έχει διδάξει Διεθνή Πολιτική Οικονομία και Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση ως ειδικός επιστήμονας στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Λευκωσίας.

Από το 2016 είναι μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΑΚΕΛ, από το 2021 μέλος του Πολιτικού Γραφείου του ΑΚΕΛ και από το 2025 μέλος της Γραμματείας της Κ.Ε. ΑΚΕΛ. Διετέλεσε Υπεύθυνος της ΕΔΟΝ για τους χώρους σπουδών της Ελλάδας και της Βρετανίας (2006-2008) και υπήρξε ενεργό στέλεχος στις Επιτροπές των Παραρτημάτων του ΑΚΕΛ Ελλάδας και Βρετανίας.

Συμμετέχει ενεργά στο Φόρουμ Οικονομίας του ΑΚΕΛ και άλλα διεθνή Φόρουμ στην Κύπρο και έχει τακτική συμβολή σε επιστημονικές εκδόσεις για την πορεία της κυπριακής και της ευρωπαϊκής οικονομίας. Είναι μέλος της τεχνοκρατικής επιτροπής για την εφαρμογή του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και μέλος του Cyprus Economic Society και συμμετέχει στη δικοινοτική πρωτοβουλία διαλόγου – Cyprus Dialogue Forum, στις Επιτροπές για την Οικονομική Ανάπτυξη και την Εργασία.

Μαριλένα Τριμιθιώτη:

Η Μαριλένα Τριμιθιώτη είναι 46 ετών. Ο πατέρας της κατάγεται από τον κατεχόμενο Γερόλακκο και η μητέρα της από το χωριό Χόλη της Πάφου. Μεγάλωσε στο Γουδί της επαρχίας Πάφου και αποφοίτησε από το Λύκειο Πόλης Χρυσοχούς το 1997. Από το 2006 ζει στη Λευκωσία και διαμένει στην Έγκωμη. Είναι παντρεμένη με τον Φίλιππο Φιλίππου και έχουν δύο παιδιά.

Είναι κάτοχος Πτυχίου και Μεταπτυχιακού στη Χημεία από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Διδακτορικού Διπλώματος (PhD) στη Χημεία από το Πανεπιστήμιο Κύπρου, καθώς και Μεταπτυχιακού Διπλώματος στις Βιοϊατρικές Επιστήμες με εξειδίκευση στην Ανοσολογία από το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. Εργάζεται από το 2011 μέχρι σήμερα ως Λειτουργός Νοσοκομειακού Εργαστηρίου στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας.

Είναι μέλος του ΑΚΕΛ από το 2005. Από το 2023 έως σήμερα είναι Γραμματέας της ΚΟΒ «Μελή Πασχάλη» Παρισσινού και μέλος της Συμπλεγματικής Έγκωμης. Στο παρελθόν υπηρέτησε ως Γραμματέας της ΚΟΒ Αγλαντζιάς Γ. Από το 2011 είναι μέλος του Τομέα Υγείας και του Γραφείου Περιβάλλοντος της Κεντρικής Επιτροπής του ΑΚΕΛ.

Είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Παγκύπριας Ένωσης Επιστημόνων Χημικών (ΠΕΕΧ), Πρόεδρος του Κλάδου Νοσοκομειακών Εργαστηρίων της ΠΑΣΥΔΥ και μέλος του Γενικού Συμβουλίου της ΠΑΣΥΔΥ.

Διετέλεσε εκπρόσωπος της Προοδευτικής (2007-2010) στη Σχολή Μεταπτυχιακών Φοιτητών του Πανεπιστημίου Κύπρου και μέλος της Περιβαλλοντικής Κίνησης Κύπρου (2006-2014).

Βάκης Χαραλάμπους:

Ο Βάκης Χαραλάμπους είναι 39 ετών. Μεγάλωσε και διαμένει στο Δάλι από όπου και κατάγεται. Είναι πατέρας ενός παιδιού.

Σπούδασε Οικονομική Επιστήμη στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και Πολιτικές Επιστήμες στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, ενώ παρακολούθησε εκπαιδευτικό πρόγραμμα σε θέματα οικονομίας και πολιτικής που διοργανώθηκε στην Κίνα από το Business School της Σαγκάης. Σήμερα εργάζεται ως Κοινοβουλευτικός Συνεργάτης του ΑΚΕΛ.

Είναι μέλος του ΑΚΕΛ από το 2005 και μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος από το 2021. Είναι Επικεφαλής του Γραφείου Ενέργειας του ΑΚΕΛ και συμμετέχει στο Γραφείο Δημόσιων Οικονομικών. Παράλληλα, είναι Επικεφαλής του Μορφωτικού Γραφείου του ΑΚΕΛ Λευκωσίας-Κερύνειας και μέλος του Δημοτικού Φορέα του ΑΚΕΛ στο Δήμο Νότιας Λευκωσίας-Ιδαλίου.

Στα φοιτητικά του χρόνια υπήρξε δραστήριο στέλεχος της Προοδευτικής Κίνησης Φοιτητών. Διετέλεσε Πρόεδρος της Προοδευτικής Κίνησης Φοιτητών Αθήνας, Αντιπρόεδρος της Φοιτητικής Ένωσης Κυπρίων Φοιτητών Αθήνας, μέλος της Γενικής Γραμματείας της Παγκύπριας Ομοσπονδίας Φοιτητικών Ενώσεων (ΠΟΦΕΝ) και μέλος του Φοιτητικού Συμβουλίου της ΕΔΟΝ.

Με την ολοκλήρωση των σπουδών του εργάστηκε στην ΕΔΟΝ όπου ανέλαβε καθήκοντα Υπεύθυνου του Τμήματος Νέων Εργαζομένων και ως Επικεφαλής στα Γραφεία Ευρωπαϊκών Θεμάτων και Διεθνών Σχέσεων συμμετέχοντας σε δεκάδες διεθνείς δραστηριότητες στο εξωτερικό. Διετέλεσε επίσης υπεύθυνος του Μορφωτικού Γραφείου της Οργάνωσης και Κεντρικός Οργανωτικός Γραμματέας της ΕΔΟΝ.

Άντρη Χατζηανδρέου:

Η Άντρη Χατζηανδρέου είναι 44 ετών και κατάγεται από την Αγλαντζιά.

Είναι σολίστ πιανίστα, κάτοχος Διδακτορικού (PhD) στη Μουσική (Piano Performance) από το Royal Holloway, University of London καθώς και Πτυχίου και Μεταπτυχιακού στη Μουσική (Piano Performance) από το Πανεπιστήμιο Rutgers (ΗΠΑ). Διαθέτει επίσης, Μεταπτυχιακό στην Εκπαίδευση, Ηγεσία και Διοίκηση από το CIIM.

Το 2025 τιμήθηκε με το Βραβείο «Madame Figaro Cyprus – Γυναίκα της Χρονιάς» στην κατηγορία Μουσικός. Η καλλιτεχνική και ακαδημαϊκή της πορεία περιλαμβάνει πλούσια συναυλιακή δραστηριότητα, διακρίσεις και συνεργασίες με καταξιωμένους καλλιτέχνες στην Ευρώπη και την Αμερική.

Δίδαξε στο Τμήμα Μουσικής των Πανεπιστημίων Rutgers και Λευκωσίας και από το 2007 διδάσκει στο Πρόγραμμα «Μουσικό Σχολείο» του Υπουργείου Παιδείας. Από το 2018 συνεργάζεται με το Κέντρο Πολιτισμικής Νοημοσύνης (ΗΠΑ) ως πιστοποιημένη εκπαιδεύτρια. Από το 2022 εργάζεται στο Πανεπιστήμιο Λεμεσού ως Διευθύντρια του Κέντρου Ισότητας και Συμπερίληψης, ενώ ταυτόχρονα είναι υπεύθυνη επικοινωνίας στο Τμήμα Μάρκετινγκ. Από το 2024 είναι εθνική αντιπρόσωπος στον Διεθνή Οργανισμό Τυποποίησης (ISO-Διακυβέρνηση Οργανισμών).

Είναι ιδρυτικό μέλος και Πρόεδρος των πολιτιστικών οργανισμών Arts Embrace και Curious Qat, με σταθερή δράση για την ενίσχυση του πολιτισμού και την κατοχύρωση του επαγγέλματος του καλλιτέχνη. Διετέλεσε στέλεχος στο επιτελείο του Ανδρέα Μαυρογιάννη (2023) και επικεφαλής στο επιτελείο του Ανδρέα Ασσιώτη (2024). Είναι μέλος της Κοινωνικής Συμμαχίας.

Ως συνδικαλίστρια της ΠΑΣΕΥ-ΠΕΟ και εκπρόσωπος των εργαζομένων στα υποστηρικτικά προγράμματα του Υπουργείου Παιδείας, συνέβαλε καθοριστικά στους δικαστικούς αγώνες για την κατάργηση της αγοράς υπηρεσιών στην εκπαίδευση.

Διετέλεσε Γενική Γραμματέας του Δ.Σ. του Ιδρύματος «Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου» και εργάστηκε ως Λειτουργός Πολιτισμού στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη» – Γραφείο Κύπρου.

Αυγή Χατζηπαύλου:

Η Αυγή Χατζηπαύλου είναι 37 ετών. Κατάγεται από τη Λευκωσία, όπου και διαμένει. Είναι παντρεμένη με τον Γιώργο Λιασή και μητέρα δύο παιδιών. Εργάζεται ως επαγγελματίας μουσικός, πιανίστα και vocal coach, με μακρόχρονη παρουσία στον χώρο του πολιτισμού, της εκπαίδευσης και της κοινωνικής προσφοράς.

Σπούδασε Μουσική (BMus) στο Royal HoΒoway, University of London και απέκτησε Μεταπτυχιακό στην Ιστορική Μουσικολογία (MA) από το Goldsmiths, University of London. Είναι κάτοχος Διπλώματος Τραγουδιού με Άριστα και Πρώτου Βραβείου από το Ελληνικό Ωδείο Αθηνών, καθώς και διπλώματος Alexander Technique. Η επαγγελματική της δράση περιλαμβάνει διδασκαλία πιάνου και φωνητικής, πιανιστική συνοδεία σε χορωδίες και ενεργό συμμετοχή στη μουσική εκπαίδευση νέων ανθρώπων, πολλοί από τους οποίους έχουν ήδη διακριθεί στον χώρο της μουσικής και της σκηνικής τέχνης.

Καλλιτεχνικά, έχει εμφανιστεί σε όλες τις μεγάλες σκηνές της Κύπρου και σε σημαντικές συναυλίες στην Κύπρο και την Ελλάδα. Ξεχωρίζει η συμμετοχή της σε εκδήλωση στο Westminster Abbey, στο πλαίσιο της Ημέρας της Κοινοπολιτείας. Το 2025 αναδείχθηκε φιναλίστ στο The Voice of Greece.

Παράλληλα, αναπτύσσει ουσιαστική κοινωνική δράση, με αφιλοκερδή σύνθεση τραγουδιών και συμμετοχή σε πολιτιστικές πρωτοβουλίες και συμβάλλει ενεργά στην ενίσχυση των πολιτιστικών πολιτικών, στη στήριξη των καλλιτεχνών και στη δημιουργία ίσων ευκαιριών πρόσβασης στον πολιτισμό για όλους.

Χρίστος Χριστοφίδης:

Ο Χρίστος Χριστοφίδης γεννήθηκε το 1974 στη Μόρφου, μεγάλωσε στο Συνοικισμό Στροβόλου ΙΙ και διαμένει στην Παλλουριώτισσα, Λευκωσίας. Είναι παντρεμένος με την ακαδημαϊκό Ρίτα Παναούρα και έχουν δύο παιδιά.

Είναι Βουλευτής Λευκωσίας από το 2021. Είναι μέλος των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών Οικονομικών και Προϋπολογισμού, Ελέγχου, Παιδείας-Πολιτισμού-Αθλητισμού και Αναπληρωτής Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Προσφύγων και Παθόντων.

Είναι μέλος του Πολιτικού Γραφείου του ΑΚΕΛ και Επικεφαλής του Τομέα Παιδείας.

Διετέλεσε Επαρχιακός Γραμματέας του ΑΚΕΛ Λευκωσίας-Κερύνειας (2016-2023).

Είναι κάτοχος πτυχίου Επιστημών της Αγωγής, κάτοχος πτυχίου Πολιτικών Επιστημών από το Πανεπιστήμιο Κύπρου, ενώ έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στην Κοινωνιολογία στο Πανεπιστήμιο του Warwick, όπως και στην Πολιτική και Κοινωνική Θεωρία στο Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Είχε πλούσια δράση στο φοιτητικό κίνημα. Διετέλεσε πρώτος Πρόεδρος της Φ.Ε. του Πανεπιστημίου Κύπρου (ΦΕΠΑΝ), Πρόεδρος της Προοδευτικής Κίνησης Φοιτητών του Πανεπιστημίου Κύπρου (1992-1996), Γραμματέας του Φοιτητικού Τμήματος της ΕΔΟΝ, Γενικός Γραμματέας της Παγκύπριας Ομοσπονδίας Φοιτητικών Ενώσεων (ΠΟΦΝΕ).

Ακολούθως, είχε σημαντική παρουσία στο νεολαιίστικο κίνημα. Διετέλεσε Γενικός Γραμματέας της ΕΔΟΝ αφού πέρασε προηγουμένως από άλλες θέσεις στην Οργάνωση.

Διετέλεσε Διευθυντής του Γραφείου του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Δημήτρη Χριστόφια (2010-2013) και Αναπληρωτής Κυβερνητικός Εκπρόσωπος στην ίδια κυβέρνηση.

Κωνσταντίνα Χρυσάνθου:

Η Κωνσταντίνα Χρυσάνθου είναι 26 ετών. Γεννήθηκε στη Λευκωσία και διαμένει στο Δάλι. Κατάγεται από τον Λάρνακα της Λαπήθου της Κερύνειας και τη Λευκωσία. Είναι απόφοιτη του Λυκείου Ακροπόλεως.

Σπούδασε Νομικές Επιστήμες στο Πανεπιστήμιο Κύπρου και πραγματοποίησε την πρακτική της άσκηση στη Νομική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας, στον Ποινικό Τομέα. Είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών στις Ποινικές Επιστήμες με ειδίκευση στην Εγκληματολογία και την Αντεγκληματική Πολιτική από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Κατά τη διάρκεια των μεταπτυχιακών της σπουδών παρακολούθησε σειρά σεμιναρίων σχετικά με τη φιλική προς το παιδί δικαιοσύνη. Από το 2024 εργάζεται ως δικηγόρος/νομικός.

Είναι Συμπλεγματικός Γραμματέας στην περιοχή Λευκωσίας. Είναι μέλος του Εκτελεστικού Συμβουλίου της ΕΔΟΝ και Επικεφαλής του Πολιτιστικού Γραφείου του Κ.Σ. της ΕΔΟΝ. Είναι μέλος της Γραμματείας της ΕΔΟΝ Λευκωσίας-Κερύνειας.

Διετέλεσε Πρόεδρος της Προοδευτικής Κ.Φ. Πανεπιστημίου Κύπρου (2020-2022) και μέλος της Γραμματείας του Φοιτητικού Συμβουλίου της ΕΔΟΝ (2019-2024).

Διετέλεσε μέλος της Γραμματείας της ΠΟΦΕΝ (2019-2020) και μέλος του Δ.Σ. της Φοιτητικής Ένωσης του Πανεπιστημίου Κύπρου (ΦΕΠΑΝ) από το 2019 έως και το 2022. Διετέλεσε επίσης μέλος της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Κύπρου (2020-2022) και μέλος του Τμήματος Νομικής του Πανεπιστημίου Κύπρου (2018-2020), ως εκπρόσωπος φοιτητών/ριων.

Είναι κάτοχος διπλώματος Grade 8 του Royal Academy of Dance of London, καθώς ασχολήθηκε για 12 έτη με το κλασικό μπαλέτο.

Ιωάννα Χρυσοβιτσιώτη:

Η Ιωάννα Χρυσοβιτσιώτη κατάγεται και κατοικεί στον Στρόβολο. Είναι 24 ετών. Είναι μεταπτυχιακή φοιτήτρια στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης (MSt in Modern Languages) με πλήρη υποτροφία των Robert and Soula Kyprianou και απόφοιτη του Τμήματος Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κύπρου.

Εντάχθηκε στο ΑΚΕΛ το 2023. Είναι μέλος του Γραφείου της ΚΟΒ Students and Young Workers του Ηνωμένου Βασιλείου. Από το 2022 είναι μέλος της Γραμματείας του Φοιτητικού Τμήματος της ΕΔΟΝ και από το 2023 είναι μέλος του Κεντρικού Συμβουλίου της ΕΔΟΝ.

Διετέλεσε Οργανωτικός Γραμματέας της ΕΔΟΝ Πανεπιστημίου Κύπρου την περίοδο 2022-2024 και Τοπικός Γραμματέας της ίδιας οργάνωσης την περίοδο 2024-2025.

Παράλληλα, έχει συμμετάσχει σε μαζικούς και θεσμικούς φορείς, όπως η Κυπριακή Παιδοβουλή, η ΠΟΦΕΝ (2023-2024) και η Φοιτητική Ένωση του Πανεπιστημίου Κύπρου (2024-2025). Έχει βραβευτεί από τον οργανισμό Junior Achievement Europe με το πανευρωπαϊκό βραβείο ηγεσίας για τη συμμετοχή της στο διαγωνισμό Company of the Year 2019. Υπήρξε πρωτεύσασα του Πανεπιστημίου Κύπρου 2025, βραβευμένη με το βραβείο του Προέδρου της Δημοκρατίας.

Υποψήφιοι στην επαρχία Λεμεσού:

Αχιλλέας Αχιλλέως:

Ο Αχιλλέας Αχιλλέως κατάγεται από το Άρσος, ζει στη Λεμεσό και είναι 44 ετών.

Είναι πτυχιούχος Πληροφορικής με άριστα και κάτοχος δύο Μεταπτυχιακών τίτλων, στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο και στην Αρχαιολογία, τα οποία ολοκλήρωσε ταυτόχρονα και με Διάκριση, στο Πανεπιστήμιο του Sussex. Κατά τη διάρκεια των σπουδών του εργαζόταν σε εταιρεία πληροφορικής, ενώ παράλληλα ίδρυσε και διηύθυνε τη δική του εταιρεία πληροφορικής και μάρκετινγκ. Συνεργάστηκε με μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας και υπουργεία και πρεσβείες της Κυπριακής Δημοκρατίας. Δραστηριοποιήθηκε στους τομείς της διοργάνωσης εκδηλώσεων, του εμπορίου και της ανάπτυξης εμπορικών ακινήτων.

Είναι μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΑΚΕΛ. Συμμετέχει στον Τομέα Βιώσιμης Ανάπτυξης και Αειφορίας και στον Τομέα Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού της Κ.Ε. του ΑΚΕΛ. Είναι μέλος της Επαρχιακής Επιτροπής ΑΚΕΛ Λεμεσού, Επικεφαλής του Γραφείου Περιβάλλοντος, μέλος του Γραφείου Πολιτισμού και του Γραφείου Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Γραμματέας ΚΟΒ Αγίας Τριάδας. Διετέλεσε μέλος του Επαρχιακού Συμβουλίου της ΕΔΟΝ Λεμεσού και από το 2006 είναι μέλος του ΑΚΕΛ.

Από το 2003 αρθρογραφεί για πολιτικά, κοινωνικά, πολιτιστικά και περιβαλλοντικά ζητήματα. Συμμετέχει σε μουσικά σχήματα και ομάδες κανταδόρων, παίζει κιθάρα και τραγουδά, γράφει ποίηση και έχει διακριθεί σε ποιητικούς διαγωνισμούς.

Είναι μέλος των Διοικητικών Συμβουλίων της Θεατρικής Πορείας Λεμεσού, της Ομοσπονδίας Περιβαλλοντικών Οργανώσεων Κύπρου (Γραμματέας), της Περιβαλλοντικής Κίνησης Κύπρου και της Επιτροπής Λεμεσού για το Φυσικό Περιβάλλον και μέλος των Κανταδόρων Λεμεσού και του Συνδέσμου Κυπρίων Αρχαιολόγων.

Διετέλεσε μέλος των Διοικητικών Συμβουλίων του Ευρωπαϊκού Γραφείου Περιβάλλοντος στις Βρυξέλλες, της Πολιτιστικής Κίνησης «Επιλογή», του Παγκύπριου Συμβουλίου Ειρήνης, της Νεολαίας του Δήμου Λεμεσού, των Κανταδόρων ΕΔΟΝ και των Φίλων της Γης.

Λάκης Γαβριήλ:

Ο Λάκης Γαβριήλ είναι 58 ετών. Γεννήθηκε στο Κοιλάνι όπου και διέμενε μέχρι το 1985 και είναι απόφοιτος του Γυμνασίου Ομόδους.

Από το 1993, που τελείωσε τις σπουδές του, διαμένει στη Λεμεσό. Είναι παντρεμένος με την εκπαιδευτικό Νίκη Κούβαρη Γαβριήλ και έχουν τρεις κόρες.

Σπούδασε στο Πολυτεχνείο Πράγας και κατέχει Πτυχίο και Μεταπτυχιακό Πληροφορικής Επιστήμης. Εργάστηκε για χρόνια στον ιδιωτικό τομέα, στους κλάδους της Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών, στην Κύπρο και στο εξωτερικό. Στο εξωτερικό δραστηριοποιήθηκε στη Μέση Ανατολή από τη θέση του Συμβούλου στους κλάδους της Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών, έχοντας τη δική του εταιρεία.

Από το 2006 εργάζεται στη Δημόσια Μέση Εκπαίδευση ως Καθηγητής Πληροφορικής.

Εκλέχθηκε μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΑΚΕΛ στο 24ο συνέδριο του κόμματος το 2025 και συμμετέχει στο Γραφείο Παιδείας.

Υπήρξε μέλος της Επαρχιακής Επιτροπής ΑΚΕΛ Λεμεσού και μέλος της Γραμματείας Υπαίθρου ΑΚΕΛ Λεμεσού.

Το 2024 εκλέχθηκε Γραμματέας της Σχολικής Εφορείας Λεμεσού.

Είναι Γενικός Αντιπρόσωπος της συντεχνίας Καθηγητών (ΟΕΛΜΕΚ) και Ταμίας της Προοδευτικής Κίνησης Καθηγητών.

Εκλέχθηκε Κοινοτικός Σύμβουλος Κοιλανίου το 2006, Γενικός Ταμίας της ΟΕΛΜΕΚ (2018-2020) και Βοηθός Ταμίας της ΟΕΛΜΕΚ (2014-2017).

Διατέλεσε Οργανωτικός Γραμματέας της Προοδευτικής Κίνησης Καθηγητών (2008-2020) και Πρόεδρος της Προοδευτικής Κίνησης Καθηγητών Λεμεσού (2014-2017). Εκλέχθηκε Ταμίας του Συνδέσμου Καθηγητών Πληροφορικής (ΣΥΚΑΠ).

Διετέλεσε μέλος του Δ.Σ. της Ένωσης Κυπρίων Φοιτητών Τσεχοσλοβακίας.

Αντώνης Γεωργίου:

Ο Αντώνης Γεωργίου γεννήθηκε το 1962 στην Αμαργέτη της επαρχίας Πάφου. Από το 1985 διαμένει μόνιμα στη Λεμεσό. Είναι έγγαμος με την Έλενα Γεωργίου και πατέρας τριών παιδιών.

Κατάγεται από πολυμελή οικογένεια, η οποία έχει πληγεί βαθιά από τα τραγικά γεγονότα του 1974. Ο πρώτος αδελφός δολοφονήθηκε από τους πραξικοπηματίες στις 15 Ιουλίου 1974 στην Αρχιεπισκοπή, ενώ υπηρετούσε ως αστυνομικός στην Προεδρική Φρουρά. Ο δεύτερος αδελφός είναι αγνοούμενος από τη δεύτερη φάση της τουρκικής εισβολής, καθώς υπηρετούσε τότε ως στρατιώτης.

Αποφοίτησε από Τεχνική Σχολή το 1980 και υπηρέτησε στην Εθνική Φρουρά. Είναι κάτοχος διπλώματος εκμάθησης της τουρκικής γλώσσας από την Αστυνομική Ακαδημία Κύπρου, διπλώματος στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, καθώς και πτυχίου ανώτατης εκπαίδευσης στη Διοίκηση Επιχειρήσεων. Έχει παρακολουθήσει πολυάριθμα σεμινάρια σε θέματα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, ασφάλειας και υγείας στον χώρο εργασίας, αξιολόγησης απόδοσης προσωπικού, ισότητας των φύλων και γεωπολιτικών εξελίξεων.

Υπηρέτησε στην Αστυνομία Κύπρου από το 1983 έως το 2025 και αφυπηρέτησε με τον βαθμό του Ανώτερου Αξιωματικού. Κατείχε σημαντικές και νευραλγικές θέσεις, μεταξύ άλλων ως ανακριτής στο Τμήμα Ανιχνεύσεως Εγκλημάτων, εκπαιδευτής στην Αστυνομική Ακαδημία, Βοηθός Διευθυντής σε κρίσιμα Τμήματα της Αστυνομίας, Αξιωματικός παρά τω Υπουργώ Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως και Διοικητής της Προεδρικής Φρουράς Δημήτρη Χριστόφια.

Είναι μέλος του ΑΚΕΛ από το 2012, μέλος της κομματικής ομάδας «Όλυμπος» και μέλος του Παγκύπριου Συνδέσμου Δημοκρατικών Αντιστασιακών.

Αργεντούλα Ιωάννου:

Η Αργεντούλα Ιωάννου είναι 62 ετών, κατάγεται από την Αμμόχωστο και διαμένει στη Λεμεσό. Είναι διαζευγμένη και έχει δύο γιους.

Το 1986 αποφοίτησε από τη Νομική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και από το 1988 είναι κάτοχος του Μεταπτυχιακού τίτλου LL.M. στο Εμπορικό Δίκαιο από το Πανεπιστήμιο του Λονδίνου. Έχει Μεταπτυχιακό στις Σπουδές Φύλου από το Πανεπιστήμιο Κύπρου. Εργάζεται ως Δικηγόρος και Σύμβουλος Αφερεγγυότητας.

Είναι Πρόεδρος του Παγκύπριου Συνδέσμου Μονογονεϊκών Οικογενειών και Φίλων, Πρόεδρος της Επιτροπής Ισότητας του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου, μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής του Δικτύου Ενάντια στη Βία κατά των Γυναικών και Νομικός Σύμβουλος του Κινήματος Ενάντια στις Εκποιήσεις. Είναι μέλος, εκ μέρους της Κύπρου, του Δικτύου Γυναικών Νομικών Ακτιβιστριών του Συμβουλίου της Ευρώπης για την εφαρμογή της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης. Συμμετέχει στις αρμόδιες επιτροπές της Βουλής στη διαμόρφωση των νομοσχεδίων της αναθεώρησης του οικογενειακού δικαίου και της νομοθεσίας των εκποιήσεων. Διετέλεσε Πρόεδρος της Επιτροπής Ισότητας των Φύλων στην Απασχόληση και Επαγγελματική Εκπαίδευση (2011-2015).

Έγινε μέλος του ΑΚΕΛ το 1986 και είναι σήμερα μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος. Είναι μέλος του Γραφείου Κοινωνικής Προστασίας Κ.Ε. ΑΚΕΛ. Διετέλεσε μέλος της Επαρχιακής Επιτροπής ΑΚΕΛ Λεμεσού, του Εκτελεστικού Συμβουλίου της ΠΟΓΟ και του Κεντρικού Συμβουλίου της ΕΔΟΝ. Ήταν μέλος και ανέπτυξε δράση στην Κίνηση Φοιτητών Προοδευτική Αθήνας.

Μιχάλης Καυκαλιάς:

Ο Μιχάλης Καυκαλιάς είναι 49 ετών. Γεννήθηκε, μεγάλωσε και διαμένει στη Λεμεσό, με καταγωγή από τον Κάτω Αμίαντο και το Πελέντρι. Είναι πατέρας δύο παιδιών.

Εργάζεται ως Διευθύνων Σύμβουλος σε ιδιωτική εταιρεία παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών, με πολυετή εμπειρία στη διοίκηση και τον στρατηγικό σχεδιασμό.

Από τα παιδικά και μαθητικά του χρόνια ανέπτυξε έντονη κοινωνική και συλλογική δράση οργανωμένος στις επιτροπές της ΑΜΕΚ Καψάλου, με πλατιά συμμετοχή στις αθλητικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις του Συλλόγου.

Κατά τη μαθητική του πορεία διετέλεσε στέλεχος της Μαθητικής Οργάνωσης ΠΕΟΜ και μέλος της ΠΣΕΜ. Στη συνέχεια ανέπτυξε συνδικαλιστική και οργανωτική δράση ως μέλος και Πρόεδρος της Προοδευτικής Κίνησης Κυπρίων Φοιτητών Αθήνας, ενώ συμμετείχε και ως μέλος στην Εθνική Φοιτητική Ένωση Κυπρίων Αθήνας.

Υπήρξε ενεργό μέλος της ΕΔΟΝ σε τοπικό και επαρχιακό επίπεδο. Διετέλεσε μέλος του Κεντρικού Συμβουλίου της ΕΔΟΝ.

Είναι μέλος του ΑΚΕΛ από το 1999, με συμμετοχή στην ΚΟΒ ΑΚΕΛ Ποταμού Γερμασόγειας. Συμμετείχε ως μέλος στο Αθλητικό Γραφείο της Κεντρικής Επιτροπής του ΑΚΕΛ.

Διετέλεσε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΟΑ κατά τις περιόδους 2012–2013, 2014–2016 και 2016–2019. Κατά τη διάρκεια της θητείας του υπηρέτησε ως Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής κατά της Βίας στον Αθλητισμό και Τίμιου Παιχνιδιού.

Ως ενεργό μέλος στον χώρο του σωματειακού αθλητισμού, διετέλεσε Γενικός Γραμματέας του Σωματείου ΑΕΛ (2007–2009) και Γενικός Διευθυντής της ΑΕΛ Ποδόσφαιρο (2009–2013).

Φωτεινή Μιχαηλίδου-Χρίστου:

Η Φωτεινή Μιχαηλίδου-Χρίστου είναι δικηγόρος και είναι 46 ετών. Γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Λεμεσό. Γονείς της είναι ο Σπύρος Ξ. Μιχαηλίδης, δικηγόρος και η Καίτη Λαγού – Μιχαηλίδου, φιλόλογος και έχει δύο αδέλφια. Είναι παντρεμένη με τον Σπύρο Α. Χρίστου και έχουν δύο παιδιά.

Αποφοίτησε με άριστα από το Λύκειο Αποστόλων Πέτρου & Παύλου και ήταν σημαιοφόρος του σχολείου. Σπούδασε νομική, με υποτροφία του ιδρύματος Χατζηιωάννου στο πανεπιστήμιο King’s College του Λονδίνου και πήρε πτυχίο LL.B. Law Honours το 2000. Ακολούθως ολοκλήρωσε με επιτυχία το Bar Vocational Course στο Inns of Court School of Law και αναγορεύθηκε σε Barrister-at-Law από το Gray’s Inn to 2001. Στη συνέχεια, φοίτησε στο πανεπιστήμιο University College του Λονδίνου και έλαβε μεταπτυχιακό τίτλο LL.M. στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο το 2002.

Παράλληλα με τις σπουδές της, διετέλεσε Γραμματέας της Προοδευτικής Κίνησης Φοιτητών Ηνωμένου Βασιλείου.

Με την επιστροφή της στην Κύπρο, ολοκλήρωσε με επιτυχία την άσκηση και έκτοτε ασκεί τη δικηγορία ως μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Λεμεσού, στο δικηγορικό γραφείο που δημιούργησε ο πατέρας της.

Διετέλεσε μέλος του Επαρχιακού Συμβουλίου της ΕΔΟΝ και της ΠΟΓΟ και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Θεάτρου ΡΙΑΛΤΟ.

Σήμερα είναι μέλος της Κεντρικής Επιτροπής και μέλος της Επαρχιακής Επιτροπής του ΑΚΕΛ.

Συμμετέχει σε νομικά συνέδρια, ως μέλος διεθνών οργανισμών δικηγόρων. Έχει εκπονήσει νομικές μελέτες, μεταξύ άλλων, για το θέμα των αποζημιώσεων σε τροχαία και εργατικά ατυχήματα, για τις μαζικές αγορές ακινήτων από υπηκόους τρίτων χωρών, ενώ αρθρογραφεί σε κυπριακές εφημερίδες και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σε σχέση με νομικά, πολιτικά και κοινωνικά θέματα.

Μαρίνα Νικολάου:

Η Μαρίνα Νικολάου είναι 39 ετών. Γεννήθηκε στη Λεμεσό, κατάγεται από το Πελέντρι και διαμένει στα Πολεμίδια. Ζει με τον σύντροφό της, Γιάννο Χρίστου.

Είναι απόφοιτος του Τμήματος Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κύπρου. Από νεαρή ηλικία εντάχθηκε στις γραμμές του Λαϊκού Κινήματος, με ενεργό δράση στην ΕΔΟΝ, την ΠΕΟΜ και την Προοδευτική Κίνηση Φοιτητών. Κατά τη διάρκεια των σπουδών της διετέλεσε εκλεγμένη εκπρόσωπος στο Τμήμα Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών και στη Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κύπρου, ενώ συμμετείχε στο Γραφείο Τύπου και στο Πολιτιστικό Γραφείο του Κεντρικού Συμβουλίου της ΕΔΟΝ.

Από τον Ιούνιο του 2021 είναι Βουλεύτρια του ΑΚΕΛ. Είναι Αναπληρώτρια Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών και μέλος των Επιτροπών Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, Υγείας και Περιβάλλοντος. Συμμετέχει στην αντιπροσωπεία της Βουλής στη Διάσκεψη των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών Ευρωπαϊκών Υποθέσεων (COSAC) και στη Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης.

Είναι μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΑΚΕΛ και της Επαρχιακής Επιτροπής του ΑΚΕΛ Λεμεσού και μέλος του Γενικού Συμβουλίου της ΠΟΓΟ.

Την περίοδο 2016–2021 εργάστηκε ως Πολιτική Σύμβουλος στην ομάδα της Αριστεράς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, παρακολούθησε και συντόνισε εργασίες σε θέματα περιφερειακής ανάπτυξης, πολιτισμού και παιδείας, ενώ είχε υπό την ευθύνη της την Αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τις σχέσεις με την Παλαιστίνη. Συμμετείχε σε αποστολές στην κατεχόμενη Παλαιστίνη. Προηγουμένως εργάστηκε ως επιστημονική συνεργάτιδα στο ΙΝΕΚ-ΠΕΟ και στο Πολύκεντρο Νεολαίας του ΟΝΕΚ.

Μέλανη Στέλιου:

Η Μέλανη Στέλιου είναι ηθοποιός. Σπούδασε στη Δραματική Σχολή Θεάτρου Τέχνης Καρόλου Κουν και συμμετείχε σε σημαντικές παραστάσεις στο θέατρο της Επιδαύρου. Με την επιστροφή της στην Κύπρο συνεργάστηκε με τον ΘΟΚ, την ΕΘΑΛ, το Θέατρο Σκάλα, το Θέατρο Ένα, το Θέατρο Versus, την Ομάδα ONE/OFF και τον Αντίλογο.

Παρακολούθησε σειρά σεμιναρίων στο BBC, ITV και Channel 4, στο Λονδίνο, για θέματα παρουσίασης και ΜΜΕ. Ασχολήθηκε επαγγελματικά με την παρουσίαση, επιμέλεια και καλλιτεχνική ευθύνη της παραγωγής διαφόρων ντοκιμαντέρ, εκπομπών, φεστιβάλ και συναυλιών στην Κύπρο και στο εξωτερικό.

Διετέλεσε Διευθύντρια Ανάπτυξης Παραγωγών του Τηλεοπτικού Σταθμού Σίγμα και συντονίστρια της ομάδας για την παραγωγή ενεργειών και τηλεοπτικών προγραμμάτων του σταθμού για λογαριασμό των Ηνωμένων Εθνών για την προώθηση της συμφιλίωσης μεταξύ των δύο κοινοτήτων στην Κύπρο. Είχε υπό την επίβλεψη της την υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων που αφορούσαν κυρίως περιβαλλοντικά προγράμματα και ΜΚΟ. Ηγήθηκε της κυπριακής ομάδας παραγωγής και συνεργάστηκε με τη Ρουμανική Τηλεοπτική Εταιρεία PROTV, μέλος του γερμανικού Ομίλου RTL, στη Ρουμανική σειρά «Ferma Vedetelor» – «Celebrity Farm». Έχει προεδρεύσει σε διάφορες διοργανώσεις όπως το «The Connected TV Conference» που συνδιοργανώθηκε από την Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Σε ηλικία 49 ετών αποφάσισε να ολοκληρώσει τις σπουδές της στο Πανεπιστήμιο του Surrey αποκτώντας πτυχίο BA (Hons) Faculty of Arts στις Θεατρικές Σπουδές.

Γνωρίζει άπταιστα Αγγλικά και έχει καλή γνώση της γαλλικής γλώσσας.

Είναι επίτιμο μέλος της περιβαλλοντικής ομάδας Φίλοι της Γης.

Είναι Επικεφαλής της Παγκύπριας Συντονιστικής της Κοινωνικής Συμμαχίας.

Γιώργος Χατζηστυλλής:

Ο Γιώργος Χατζηστυλλής είναι 36 ετών και κατάγεται από την Κερύνεια. Γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Αρμενοχώρι της επαρχίας Λεμεσού, όπου διαμένει μέχρι σήμερα. Σύντροφος του είναι η δικηγόρος Αμαλία Χαραλάμπους με την οποία έχουν δύο παιδιά.

Είναι δικηγόρος και νομικός σύμβουλος. Είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου. Μετά την αποφοίτησή του, πραγματοποίησε την προβλεπόμενη πρακτική άσκηση ως δικηγόρος και την ίδια χρονιά πέτυχε στις εξετάσεις του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου.

Πριν την έναρξη των σπουδών του εργάστηκε σε διάφορους τομείς, όπως στο λιανικό εμπόριο, στον ΟΕΔΑ Πεντακώμου και στην εστίαση, αποκτώντας πολύπλευρη εργασιακή εμπειρία και άμεση επαφή με τις ανάγκες της κοινωνίας.

Από νεαρή ηλικία ανέπτυξε έντονη κοινωνική και συλλογική δράση. Κατά τη διάρκεια της μαθητικής του ζωής διετέλεσε εκλεγμένο μέλος του Μαθητικού Συμβουλίου της Α Τεχνικής Σχολής Λεμεσού, Γραμματέας του Μαθητικού Συμβουλίου (2006-2007) και Πρόεδρος του Μαθητικού Συμβουλίου (2007-2008). Την περίοδο 2006-2007 διετέλεσε μέλος της Παγκύπριας Συντονιστικής Επιτροπής Μαθητών (ΠΣΕΜ).

Το 2005 εντάχθηκε στην ΕΔΟΝ, και αργότερα εντάχθηκε στο ΑΚΕΛ.

Συμμετείχε σε μαζικούς φορείς και κοινωνικές δομές ως μέλος Συνδέσμων Γονέων κατά τις περιόδους 2021–2022 και 2024–2025.

Στην εφηβική του ηλικία ασχολήθηκε ενεργά με το ποδόσφαιρο, αγωνιζόμενος στις ακαδημίες της Ομόνοιας, της ΑΕΛ και του Άρη. Στη συνέχεια αγωνίστηκε σε ερασιτεχνικό επίπεδο με ομάδες της επαρχίας Λεμεσού, μεταξύ των οποίων της Γερμασόγειας, της Παρεκκλησιάς, του Πεντακώμου και της Ασγάτας.

Δανάη Χρίστου:

Γεννήθηκε στη Λεμεσό το 1981 και κατάγεται από το Κοιλάνι. Είναι ηθοποιός με μακρόχρονη και πολυδιάστατη πορεία στο θέατρο, την τηλεόραση και το stand-up comedy.

Ήρθε σε επαφή με το θέατρο από πολύ μικρή ηλικία. Συμμετείχε σε σχολικές θεατρικές παραστάσεις και γιορτές και στο γυμνάσιο ανέβασε την πρώτη της προσωπική θεατρική παράσταση.

Είναι απόφοιτος της Σχολής Υποκριτικής Γιώργου Κιμούλη, Αθήνα (1999-2001) και της Σχολής Υποκριτικής Μαίρης Τράγκα – Βογιατζή (2001-2002). Έκανε τα πρώτα επαγγελματικά της βήματα στο Θέατρο Αμιράλ, Αθήνα. Στην πορεία, καταγράφει εμφανίσεις σε όλα τα ελεύθερα θέατρα της Κύπρου. Συνεργάστηκε με τον Σταμάτη Κραουνάκη στην παράσταση «Νεφέλες» του Αριστοφάνη που ανέβασε ο ΘΟΚ στην Επίδαυρο και το Ηρώδειο και παρουσίασαν μαζί τα Βραβεία ΘΟΚ τον Ιανουάριο του 2011. Στη θεατρική της πορεία ξεχωρίζει το ανέβασμα των γυναικείων μονολόγων «Μπέττυ Ούπς» του Μάριου Ιωάννου και «Μάιρα» του Μιχάλη Παπαδόπουλου.

Έχει 16 χρόνια συνεχούς παρουσίας σε κυπριακές τηλεοπτικές σειρές, με βασικούς και πρωταγωνιστικούς ρόλους σε όλα τα μεγάλα κανάλια. Είναι συνεργάτης του ΡΙΚ για 8 χρόνια.

Είναι η δημιουργός και υπεύθυνη καλλιτεχνικής διεύθυνσης της μουσικής σκηνής «ΜΩΒ» στη Λεμεσό, όπου συνδύασε τραγούδι, κωμωδία και stand-up comedy. Μετά την επιτυχία του «ΜΩΒ», παρουσίασε stand-up παραστάσεις σε ολόκληρη την Κύπρο, στο πλαίσιο μεγάλων παραγωγών. Από το 2020, έχει σταθερή συνεργασία με τη Μουσική Σκηνή «Κύκλος» στη Λεμεσό, παρουσιάζοντας δικές της stand-up comedy παραγωγές με μεγάλη αποδοχή από το κοινό.

Έχει δημιουργήσει και είναι η υπεύθυνη θεατρικής ομάδας παιδικών παραστάσεων.

Εφραίμ Χρίστου:

Ο Εφραίμ Χρίστου είναι 24 ετών. Γεννήθηκε στη Λεμεσό και κατάγεται από τη Βάσα Κοιλανίου και το Φοινί, όπου μεγάλωσε και διαμένει μέχρι σήμερα.

Αποφοίτησε το 2020 από τη Σχολή Μιτσή Λεμύθου με άριστα. Το 2025 απέκτησε πτυχίο Μαθηματικών και Οικονομικών από το Πανεπιστήμιο Κύπρου και δίπλωμα Γαλλικού Πολιτισμού από το Πανεπιστήμιο του Μπεζανσόν στη Γαλλία. Παρακολουθεί μεταπτυχιακές σπουδές στη Δημόσια Διοίκηση σε εξ αποστάσεως πρόγραμμα του Πανεπιστημίου Λευκωσίας.

Είναι μέλος του ΑΚΕΛ και Γραμματέας της Κομματικής Ομάδας Μαραθάσας-Φοινιού από το 2020, ενώ από το 2025 είναι μέλος του Κεντρικού Συμβουλίου της ΕΔΟΝ.

Το 2024, εκλέχθηκε Πρόεδρος της Φοιτητικής Ένωσης του Πανεπιστημίου Κύπρου. Παράλληλα, την ίδια περίοδο συμμετείχε ως μέλος στο Συμβούλιο του Πανεπιστημίου, στη Σύγκλητο και την Επιτροπή κτηρίων και εγκαταστάσεων. Υπηρέτησε ως μέλος του συμβουλίου του Τμήματος Οικονομικών (2021-2025) του Πανεπιστημίου και μέλος του συμβουλίου της Σχολής Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης (2022-2024). Ακόμη διετέλεσε Πρόεδρος του Κέντρου Νεότητας Φοινιού (2022-2023) και Παιδοβουλευτής στη Βουλή των Παίδων (2017-2018).

Έχει διακριθεί σε παγκύπριους διαγωνισμούς Μαθηματικών, Οικονομικών και Λογιστικής, στον διεθνή διαγωνισμό ποίησης «Castello di Duino» και σε παγκύπριους ποιητικούς διαγωνισμούς. Η γραφή του ως λαϊκός ποιητής, επικεντρώνεται στην πάλη ενάντια στις κοινωνικές αδικίες, τη διαφθορά και τον ρατσισμό. Το 2024 εξέδωσε την πρώτη του ποιητική συλλογή με τίτλο «Ρίζα, η καρκιά μου».

Διακρίθηκε στην εκστρατεία «Είμαι νέος και δημιουργώ ένα μέλλον χωρίς καρκίνο» που στόχο είχε την ευαισθητοποίηση και τη συλλογική προσπάθεια για πρόληψη και ενημέρωση.

Απόστολος Ψαράς:

Γεννήθηκε στο Βερολίνο, ζει στη Λεμεσό και είναι 47 ετών. Είναι νυμφευμένος με την Αμαλία Ξενοφώντος και έχει τρία παιδιά.

Σπούδασε Χημεία στο Πανεπιστήμιο Πατρών και έκανε Μεταπτυχιακό στο πρόγραμμα Counseling and Guidance του Πανεπιστημίου Frederick. Εργάζεται ως καθηγητής Χημείας σε φροντιστήριο και διατηρεί γραφείο επαγγελματικού προσανατολισμού. Είναι Προέδρος της Ένωσης Ιδιωτικών Φροντιστηρίων Κύπρου.

Είναι μέλος της Κεντρικής και Επαρχιακής Επιτροπής του ΑΚΕΛ, μέλος της Συμπλεγματικής Επιτροπής ΑΚΕΛ Αγίας Φύλας και Γραμματέας ΚΟΒ.

Είναι Δημοτικός Σύμβουλος Λεμεσού από το 2012 και Πρόεδρος της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης και Επικοινωνίας του Δήμου.

Είναι μέλος της Σχολικής Εφορείας Λεμεσού, Ταμίας του Δ.Σ. Παττιχείου Κέντρου Ενηλίκων, Γραμματέας του Δ.Σ. του σωματείου ΕΝΑΦ και μέλος του Δ.Σ. του σωματείου ΑΜΕΚ και του Παττιχείου Θέατρου.

Είναι εκπρόσωπος Τύπου της ΠΟΠΟ και Γραμματέας της ΠΟΠΟ Λεμεσού, μέλος των Συνδέσμων Γονέων του Γυμνασίου Αγίας Φυλάξεως και της Β Τεχνικής Σχολής Λεμεσού και μέλος της Ομοσπονδίας Συνδέσμων Γονέων Μέσης Εκπαίδευσης Επαρχίας Λεμεσού.

Διετέλεσε Επαρχιακός Γραμματέας της ΕΔΟΝ Λεμεσού (2010-2013) και μέλος του Κεντρικού, του Επαρχιακού και του Φοιτητικού Συμβουλίου της ΕΔΟΝ.

Ήταν μέλος της Γραμματείας του Παραρτήματος ΑΚΕΛ Ελλάδος και της Γραμματείας της Επιτροπής Πόλης και Προαστίων του ΑΚΕΛ Λεμεσού.

Διετέλεσε Πρόεδρος της Φοιτητικής Ένωσης Κυπρίων Πάτρας (2003-2004) και Προέδρος της Προοδευτικής Κίνησης Φοιτητών Πάτρας (2001-2003).

Ήταν Πρόεδρος της Παγκύπριας Συνομοσπονδίας Γονέων Δημοσίων και Κοινοτικών Νηπιαγωγείων (2016-2017).

Ήταν μέλος του Δ.Σ. της Εταιρείας Θεατρικής Ανάπτυξης Λεμεσού ΕΘΑΛ (2012-2024).

Ήταν πρωταθλητής κολύμβησης, έπαιξε Waterpolo μέχρι το 2023 και είναι μέλος του Ναυτικού Ομίλου Λεμεσού. Έπαιξε καλαθόσφαιρα στον ΑΡΗ Λεμεσού.

Υποψήφιοι στην επαρχία Λάρνακας:

Πανίκκος Ξιούρουππα:

Ο Πανίκκος Ξιούρουππα γεννήθηκε το 1968 στη Λάρνακα, είναι παντρεμένος με την Άννα Ξιούρουππα και έχουν τρία παιδιά.

Τα μαθητικά του χρόνια τα πέρασε στο χωριό του, την Αραδίππου και είναι απόφοιτος Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Είναι παλαίμαχος Κύπριος ποδοσφαιριστής. Η ποδοσφαιρική του καριέρα ξεκίνησε από τον Ερμή Αραδίππου (1982-1986), συνεχίστηκε στην Ομόνοια Λευκωσίας (1986-1998), στην ΑΕΚ Λάρνακας (1998-2001) και ολοκληρώθηκε στην Ανόρθωση Αμμοχώστου (2001-2003). Διετέλεσε διεθνής σε όλες τις εθνικές ομάδες της Κύπρου: Νέων (U18), Ελπίδων (U21) και Ανδρών.

Κατά τη διάρκεια της καριέρας του κατέκτησε συνολικά 15 τρόπαια (Πρωταθλήματα, Κύπελλα και Super Cup). Κορυφαία στιγμή της πορείας του ήταν η ανάδειξη του το 1991 ως πρώτος σκόρερ του πρωταθλήματος για την οποία τιμήθηκε με το Χρυσό Παπούτσι. Ξεχωριστή προσωπική του επιτυχία είναι η βράβευση με το Βραβείο Ήθους από τον ΚΟΑ.

Εργάστηκε επί σειρά ετών στην ΣΥΤΑ, στο Αθλητικό Τμήμα της Cytavision, συμβάλλοντας στην προβολή και προώθηση του αθλητισμού.

Είναι Επικεφαλής της Κοινωνικής Συμμαχίας Επαρχίας Λάρνακας και μέλος της Παγκύπριας Συντονιστικής Ομάδας.

Εδώ και χρόνια ασχολείται ιδιαίτερα ενεργά με τον τομέα της κοινωνικής προσφοράς. Είναι Πρόεδρος του Συνδέσμου Στήριξης Παιδιών με Αναπηρίες “Ηλιαχτίδα Ζωής” στη Λάρνακα και Ιδρυτικό μέλος και Αντιπρόεδρος στον οργανισμό “Goal στη Ζωή”.

Ανδρέας Πασιουρτίδης:

O Ανδρέας Πασιουρτίδης γεννήθηκε το 1984 στη Λάρνακα, όπου και διαμένει. Κατάγεται από τα Περβόλια της επαρχίας Λάρνακας και την Αμμόχωστο. Είναι παντρεμένος με την Τάρσια Σταύρου και έχουν δύο παιδιά.

Είναι απόφοιτος του Τμήματος Νομικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, όπου σπούδασε με υποτροφία του ΙKY Ελλάδος, ως πρώτος επιτυχόντας στις Παγκύπριες Εισαγωγικές Εξετάσεις και κάτοχος Μεταπτυχιακού τίτλου στο Εμπορικό Δίκαιο από το Πανεπιστήμιο του Bristol στο Ηνωμένο Βασίλειο, με εξειδίκευση στο Εταιρικό Δίκαιο, στο Τραπεζικό Δίκαιο, στο Δίκαιο των Συμβάσεων και στο Δίκαιο Τεχνολογίας και Πληροφοριών.

Διατηρεί δική του Δικηγορική Εταιρεία στην οποία εργάζεται ως Δικηγόρος-Νομικός Σύμβουλος. Είναι μέλος του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου και μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Λάρνακας.

Από το 2019 είναι Βουλευτής του ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις στην Επαρχία Λάρνακας.

Είναι μέλος της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Δεοντολογίας των Μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων, αναπληρωτής πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας και Φυσικών Πόρων και μέλος της Επιτροπής Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, της Επιτροπής Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως και της Επιτροπής Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως. Είναι επικεφαλής της αντιπροσωπείας της Βουλής στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση της Μεσογείου.

Είναι μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΑΚΕΛ και μέλος της Επαρχιακής Επιτροπής του ΑΚΕΛ Λάρνακας. Είναι Επικεφαλής του Τομέα Δικαιοσύνης και Θεσμών της ΚΕ του ΑΚΕΛ και του Αθλητικού Γραφείου του ΑΚΕΛ Λάρνακας.

Διετέλεσε μέλος της ΕΔΟΝ και της Προοδευτικής Κ.Φ. Αθήνας, Γενικός Γραμματέας του Συνδέσμου Φιλάθλων Λάρνακας-Αμμοχώστου της ΟΜΟΝΟΙΑΣ Λευκωσίας (2012-2014) και μέλος του Δ.Σ. του Αθλητικού Συλλόγου ΟΜΟΝΟΙΑ Λευκωσίας (2014-2018), όπου διετέλεσε, μεταξύ άλλων, Γενικός Αρχηγός Ποδοσφαιρικού Τμήματος και Γενικός Γραμματέας.

Μάριος Στυλιανού:

Ο Μάριος Στυλιανού είναι 46 ετών. Γεννήθηκε στη Λεμεσό, μεγάλωσε και διαμένει στη Λάρνακα. Είναι παντρεμένος με την Αργυρώ Ττόμα και έχουν τρία παιδιά.

Είναι απόφοιτος του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, όπου τιμήθηκε με βραβείο διάκρισης από το ΙΚΥ Ελλάδας. Κατέχει Μεταπτυχιακούς Τίτλους Σπουδών στη Γλωσσοδιδακτική από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και στα Πληροφοριακά Συστήματα από το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Είναι Υποψήφιος Διδάκτορας του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου, με κατεύθυνση τη γλωσσική διδασκαλία. Το επιστημονικό του έργο περιλαμβάνει δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων, καθώς και συγγραφή κεφαλαίων σε συλλογικούς τόμους ξενόγλωσσων βιβλίων.

Εργάζεται ως Εκπαιδευτικός Δημοτικής Εκπαίδευσης και υπηρετεί ως Σύμβουλος του γλωσσικού μαθήματος. Είναι Πρόεδρος της Προοδευτικής Κίνησης Δασκάλων και Νηπιαγωγών και μέλος του Εκτελεστικού Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΟΕΔ.

Παράλληλα, είναι μέλος της Επαρχιακής Επιτροπής ΑΚΕΛ Λάρνακας και Γραμματέας της Κομματικής Ομάδας Βάσης Αγίου Νικολάου Γ. Είναι Επικεφαλής του Γραφείου Παιδείας της Ε.Ε. ΑΚΕΛ Λάρνακας και μέλος του Γραφείου Παιδείας και του Συνδικαλιστικού Γραφείου της Κ.Ε. του ΑΚΕΛ.

Διετέλεσε Υπεύθυνος των Ακαδημιών Ποδοσφαίρου της ΟΜΟΝΟΙΑΣ Λευκωσίας (Κλιμάκιο Λάρνακας), την περίοδο 2013-2022. Συμμετείχε στην ομάδα διαμόρφωσης του Νέου Αναλυτικού Προγράμματος της Νέας Ελληνικής Γλώσσας (2010) και διετέλεσε επικεφαλής της υποστηρικτικής ομάδας του Γραφείου Αναλυτικών Προγραμμάτων του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας για την εισαγωγή του στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση (2008-2013).

Από το 2021, συμμετέχει στις ομάδες εργασίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων της Ελλάδας για τη συγγραφή νέων σχολικών εγχειριδίων και τη δημιουργία ψηφιακών εργαλείων για το γλωσσικό μάθημα.

Ελένη Τζιωνή:

Η Ελένη Τζιωνή είναι 39 ετών. Γεννήθηκε στην Αθηένου όπου και διαμένει. Είναι παντρεμένη και μητέρα δύο παιδιών.

Αποφοίτησε από την Αμερικανική Ακαδημία Λάρνακας με άριστα. Ακολούθησε σπουδές στην Αγγλία, στο Πανεπιστήμιο του Σαουθάμπτον, όπου εξασφάλισε πτυχίο Νομικής και ακολούθως στο Queen Mary’s College, Πανεπιστήμιο του Λονδίνου, όπου εξασφάλισε Μεταπτυχιακό στον τομέα του εταιρικού, τραπεζικού και εμπορικού δικαίου. Με την ολοκλήρωση της άσκησής της, ενεγράφη στο Μητρώο Δικηγόρων του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου και ασκεί τη δικηγορία εδώ και 15 χρόνια.

Εργάστηκε μέχρι το 2018 σε δικηγορικά γραφεία στη Λευκωσία ασκώντας τη δικηγορία σε διάφορους τομείς. Από το 2018, ίδρυσε και διατηρεί δικηγορικό γραφείο στη Λευκωσία και στην Αθηένου. Είναι διαπιστευμένη μεσολαβήτρια από το Υπουργείο Δικαιοσύνης και εγκεκριμένη λειτουργός συμμόρφωσης από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου και η εμπειρία της εκτείνεται στο εμπορικό και αστικό δίκαιο και σε θέματα τραπεζικού και εταιρικού δικαίου. Συμμετέχει ενεργά σε διάφορα διεθνή συνέδρια και φόρα νομικής.

Ασχολήθηκε και διακρίθηκε στο άθλημα της Χειροσφαίρισης (Handball) στη γυναικεία ομάδα της Ένωσης Νεολαίας Αθηένου (1998-2005) και διετέλεσε διεθνής παίκτρια με την Εθνική Γυναικών της Χειροσφαίρισης με συμμετοχή σε πολυάριθμες ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Βραβεύτηκε ως άριστη μαθήτρια-αθλήτρια από την Ένωση Αθλητικογράφων Κύπρου το 2002 και από την Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή ως η καλύτερη αθλήτρια στο άθλημα της Χειροσφαίρισης για το έτος 2005.

Διετέλεσε μέλος του Δ.Σ. της Κυπριακής Ομοσπονδίας Χειροσφαίρισης (2022) και μέλος της Δικαστικής Επιτροπής της Κυπριακής Ομοσπονδίας Χειροσφαίρισης (2023). Είναι μέλος του Δ.Σ. της Ένωσης Νεολαίας Αθηένου.

Φωτεινή Χαραλάμπους:

Η Φωτεινή Χαραλάμπους είναι 28 ετών. Κατάγεται από την Ορμήδεια και τον Μαζωτό όπου μεγάλωσε και διαμένει μέχρι σήμερα.

Με την αποφοίτηση της από το Μακάριο Λύκειο στη Λάρνακα ακολούθησε σπουδές στο Πανεπιστήμιο Κύπρου από το οποίο αποφοίτησε με πτυχίο Νομικής.

Στα φοιτητικά της χρόνια διετέλεσε εκπρόσωπος των φοιτητών και μέλος της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Κύπρου (2016-2017) καθώς και μέλος της Φοιτητικής Ένωσης Πανεπιστημίου Κύπρου (2016-2019). Διετέλεσε Μέλος της Γραμματείας της Προοδευτικής Κίνησης Φοιτητών και Κεντρική Οργανωτικός της Προοδευτικής Πανεπιστημίου Κύπρου (2017-2019).

Μετά το πέρας των σπουδών της εργοδοτήθηκε στην ΕΔΟΝ. Το 2019 εκλέχθηκε μέλος του Κεντρικού Συμβουλίου της Οργάνωσης ενώ το 2023 εκλέχθηκε Επαρχιακή Γραμματέας της ΕΔΟΝ Λάρνακας, θέση την οποία κατέχει μέχρι σήμερα.

Είναι παράλληλα μέλος της Κεντρικής Γραμματείας και Επικεφαλής του Γραφείου Διεθνών Σχέσεων της ΕΔΟΝ.

Είναι μέλος της Επαρχιακής Επιτροπής του ΑΚΕΛ Λάρνακας και μέλος του Γενικού Συμβουλίου της ΠΟΓΟ.

Πωλίνα Χριστοδούλου:

Η Πωλίνα Χριστοδούλου είναι 45 ετών. Γεννήθηκε στη Σόφια της Βουλγαρίας και έχει καταγωγή από την Ορμήδεια. Τα μαθητικά της χρόνια τα πέρασε στη Λάρνακα. Από το 1992 διαμένει στην Αραδίππου. Είναι παντρεμένη με τον Ξάνθο Χριστοδούλου και έχουν δύο παιδιά.

Σπούδασε νομική στη Θεσσαλονίκη. Από το 2007 μέχρι το 2016 εργάστηκε σε διεθνή τράπεζα ως νομικός σύμβουλος. Σήμερα είναι συνέταιρος σε δικηγορικό γραφείο στη Λευκωσία και επικεφαλής του τμήματος Εμπορικού και Κανονιστικού Δικαίου του γραφείου. Είναι υποψήφια για μεταπτυχιακό τίτλο στην Πολιτική Ιστορία, Θεωρία και Πράξη στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Είναι μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΑΚΕΛ, μέλος της Επαρχιακής Επιτροπής ΑΚΕΛ Λάρνακας, Γραμματέας Συμπλέγματος και Γραμματέας ΚΟΒ. Συμμετέχει στο Γραφείο Χρηματοπιστωτικού Τομέα του ΑΚΕΛ.

Από το 2021 είναι Γραμματέας της Ομοσπονδίας Συνδέσμων Γονέων Μέσης Εκπαίδευσης Λάρνακας και μέλος του Δ.Σ. της Παγκύπριας Συνομοσπονδίας Συνδέσμων Γονέων Μέσης Εκπαίδευσης ενώ διετέλεσε και Γραμματέας της Ομοσπονδίας Συνδέσμων Γονέων Δημοτικής Εκπαίδευσης Λάρνακας.

Είναι μέλος του Γ.Σ. της ΠΟΓΟ, Γραμματέας του Σωματείου «Αναγέννηση» Άη Γιάννη Λάρνακας και μέλος Δ.Σ. του Σωματείου «ΜΑΝΑ».

Υποψήφιοι στην επαρχία Αμμοχώστου:

Γιαννάκης Γαβριήλ:

Ο Γιαννάκης Γαβριήλ γεννήθηκε το 1961 στην Αμμόχωστο και κατάγεται από τη Δερύνεια, όπου και διαμένει. Είναι νυμφευμένος με τη Χρυσταλλένη Ιωάννου και έχουν αποκτήσει δύο παιδιά.

Αποφοίτησε από το Τμήμα Μηχανικής της Βιομηχανίας και Επεξεργασίας του Ξύλου στην Ουγγαρία και εργάστηκε ως Εκπαιδευτικός στην Τεχνική Εκπαίδευση (1996-2008).

Είναι μέλος του ΑΚΕΛ από το 1986 και μέλος της Κ.Ε. του κόμματος. Διετέλεσε Περιφερειακός Γραμματέας του ΑΚΕΛ Αμμοχώστου στην ελεύθερη περιοχή Αμμοχώστου (2017-2020). Το 2008 εξελέγη Επαρχιακός Γραμματέας της ΕΚΑ Αμμοχώστου και από το 2009 είναι μέλος της Γραμματείας του Εκτελεστικού Συμβουλίου της ΕΚΑ.

Το 2008 ανέλαβε καθήκοντα Βουλευτή του ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις στην επαρχία Αμμοχώστου και επανεξελέγη το 2011. Από τον Οκτώβριο του 2020 ανέλαβε εκ νέου καθήκοντα Βουλευτή Αμμοχώστου και επανεξελέγη το 2021. Είναι Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας και Φυσικών Πόρων, μέλος της Επιτροπής Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, της Επιτροπής Άμυνας και της Επιτροπής Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού.

Διετέλεσε Γραμματέας ΕΔΟΝ Δερύνειας και Γραμματέας της Συμπλεγματικής Επιτροπής ΑΚΕΛ Δερύνειας, Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας και Φυσικών Πόρων (2011-2016), μέλος του Συμβουλίου Εμπορίας Κυπριακών Πατατών (2016-2020), Πρόεδρος της Παγκύπριας Συνομοσπονδίας Συνδέσμων Γονέων και Κηδεμόνων Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πρόεδρος της Παγκύπριας Σχολής Γονέων και Πρόεδρος της Σχολικής Εφορείας Δερύνειας. Είναι επίτιμος Πρόεδρος της Παγκύπριας Συνομοσπονδίας Συνδέσμων Γονέων Δημοτικής Εκπαίδευσης και της Παγκύπριας Σχολής Γονέων.

Αναστασία Γερολέμου:

Η Αναστασία Γερολέμου γεννήθηκε το 1966 στην κατεχόμενη Αγκαστίνα της επαρχίας Αμμοχώστου. Από το 1974 διαμένει στη Λακατάμεια. Είναι παντρεμένη με τον Γιώργο Καλλούρη και μητέρα δύο παιδιών.

Είναι Σύμβουλος Επιχειρήσεων και κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) από το Kingston University of London. Παράλληλα, είναι πιστοποιημένη εκπαιδεύτρια της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΑνΑΔ), με πολυετή εμπειρία στην εκπαίδευση, την ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού και τη συμβουλευτική επιχειρήσεων, συνεργαζόμενη με εργαζόμενους και οργανισμούς από διαφορετικούς επαγγελματικούς τομείς.

Είναι Κοινοτάρχης της κατεχόμενης κοινότητας Αγκαστίνας Αμμοχώστου από το 2016 μέχρι σήμερα και Πρόεδρος της Κίνησης Γυναικών των Εκτοπισμένων Κοινοτήτων Αμμοχώστου.

Μέσα από οργανωμένες πρωτοβουλίες και συλλογικές προσπάθειες, εργάζεται συστηματικά για τη στήριξη των εκτοπισμένων, τη διατήρηση της παράδοσης και της πολιτιστικής κληρονομιάς των κατεχόμενων περιοχών, καθώς και για τη διατήρηση της ιστορικής μνήμης των κατεχόμενων κοινοτήτων. Παράλληλα, αναπτύσσει πρωτοβουλίες προβολής του Κυπριακού ζητήματος και των προβλημάτων των εκτοπισμένων στο εξωτερικό, ενισχύοντας τη διεθνή ενημέρωση και ευαισθητοποίηση.

Συμμετέχει ενεργά στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Εκτοπισμένων Κοινοτήτων Αμμοχώστου, συμβάλλοντας στους συλλογικούς αγώνες για την προάσπιση των δικαιωμάτων του προσφυγικού κόσμου.

Είναι μέλος του ΑΚΕΛ, του Οργανισμού Γυναικών Επιχειρηματιών Αμμοχώστου και της Europa Donna Cyprus. Παράλληλα, έχει συμμετάσχει ενεργά σε πολιτιστικούς φορείς, όπως οι χορωδίες «Ευαγόρας» Αμμοχώστου και «Φωνή της Κερύνειας», συμβάλλοντας στην προβολή της ιστορίας και του πολιτισμού της Κύπρου τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό.

Νίκος Κέττηρος:

Ο Νίκος Κέττηρος γεννήθηκε στη Λάρνακα και είναι 52 ετών. Γιος του Σάββα Κέττηρου, πογιατζή στο επάγγελμα από τη Λύση και της Θέκλας Γαβριήλ από το Καράκουμι Κερύνειας. Μεγάλωσε στο Κίτι και από το 2004 διαμένει στη Λάρνακα. Είναι παντρεμένος με την Δήμητρα Νικολέττη-Παπαδημήτρη, επίσης από τη Λύση και μεγαλωμένη στη Δρομολαξιά. Έχουν δύο παιδιά.

Σπούδασε Δημοσιογραφία σε Ανώτερο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα στη Λευκωσία και αργότερα ακολούθησε Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο.

Από το 2015, είναι μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΑΚΕΛ και από το 2016 Βουλευτής στην εκλογική Περιφέρεια Αμμοχώστου. Από το 2021 είναι Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Προσφύγων, Εγκλωβισμένων, Αγνοουμένων και Παθόντων και Αναπληρωτής Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Περιβάλλοντος. Είναι επίσης μέλος των Επιτροπών Υγείας και Θεσμών. Διετέλεσε μέλος των Επιτροπών Γεωργίας, Παιδείας και Νομικών της Βουλής. Από το 2016 είναι μέλος της Μεικτής Ομάδας Κοινοβουλευτικού Ελέγχου του Ευρωκοινοβουλίου για την Europol και συμμετείχε σε συνόδους στην έδρα του Ευρωκοινοβουλίου στις Βρυξέλλες και στις προεδρεύουσες χώρες.

Εργάστηκε ως δημοσιογράφος στους τηλεοπτικούς σταθμούς Λόγος, Μέγα, Αντέννα και ΡΙΚ. Ασχολήθηκε κυρίως με το ελεύθερο ρεπορτάζ και την έρευνα, αλλά και το πολιτικό ρεπορτάζ. Συμμετείχε σε σημαντικές δημοσιογραφικές αποστολές στο εξωτερικό και κατά τη διάρκεια της δημοσιογραφικής του καριέρας αποκάλυψε σκάνδαλα που απασχόλησαν την κοινή γνώμη.

Γιώργος Κουκουμάς:

Ο Γιώργος Κουκουμάς είναι 42 ετών. Γεννήθηκε και διαμένει στη Λάρνακα, με καταγωγή από την κατεχόμενη Αγκαστίνα και το Αυγόρου της επαρχίας Αμμοχώστου. Είναι παντρεμένος με τη Χριστίνα Μπλέτσα και έχει μία κόρη.

Είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής Αθήνας και κάτοχος Μεταπτυχιακού τίτλου LL.M. στο Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο του University of London. Εργάστηκε στο Γραφείο Διεθνών Σχέσεων και στο Γραφείο Τύπου της Κ.Ε. του ΑΚΕΛ καθώς και ως ευρωκοινοβουλευτικός επιστημονικός συνεργάτης.

Aπό το 2021 είναι ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΑΚΕΛ και από το 2025 είναι μέλος του Πολιτικού Γραφείου και της Κεντρικής Γραμματείας του κόμματος. Είναι μέλος της Πολιτικής Ομάδας Κυπριακού που λειτουργεί υπό τον Διαπραγματευτή της ελληνοκυπριακής πλευράς.

Από το 2021 είναι βουλευτής της επαρχίας Αμμοχώστου. Είναι Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και μέλος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως και της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων. Είναι μέλος της κυπριακής αντιπροσωπείας στη Διακοινοβουλευτική Διάσκεψη για την Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφάλειας και την Κοινή Πολιτική Ασφάλειας και Άμυνας.

Διετέλεσε Πρόεδρος της Παγκύπριας Συντονιστικής Επιτροπής Μαθητών (ΠΣΕΜ) (2000-2001), Πρόεδρος της Εθνικής Φοιτητικής Ένωσης Κυπρίων (ΕΦΕΚ) Αθήνας (2004-2005), Πρόεδρος της Προοδευτικής Κίνησης Φοιτητών Αθήνας (2005-2007), μέλος του Κεντρικού Συμβουλίου της ΕΔΟΝ και Γραμματέας του Συνδέσμου Φιλίας Κύπρου–Κούβας (2016-2020).

Ανδρέας Κουννής:

Ο Ανδρέας Κουννής είναι 44 ετών. Γεννήθηκε στη Λάρνακα και διαμένει στην Ξυλοφάγου, ενώ κατάγεται από την κατεχόμενη Καλοψίδα Αμμοχώστου. Είναι παντρεμένος με την εκπαιδευτικό Τζωρτζίνα Ανδρέου και είναι πατέρας δύο παιδιών.

Είναι κάτοχος πτυχίου στη Στατιστική και Ασφαλιστική Επιστήμη από το Πανεπιστήμιο Πειραιά και Μεταπτυχιακού τίτλου στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) από το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Είναι πιστοποιημένος εκπαιδευτής επαγγελματικής κατάρτισης από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΑνΑΔ).

Από το 2023 υπηρετεί ως Γενικός Γραμματέας της Παγκύπριας Συντεχνίας Εργαζομένων στις Υπηρεσίες (ΠΑΣΕΥ-ΠΕΟ), έχοντας μακρά και ουσιαστική παρουσία στο συνδικαλιστικό κίνημα. Είναι μέλος του Εκτελεστικού Συμβουλίου της ΠΕΟ και Γραμματέας του Εθνικού Δικτύου Ενάντια στη Φτώχεια Κύπρου.

Είναι μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΑΚΕΛ, μέλος του Σωματείου Προσφύγων Καλοψίδας και του Σωματείου Όλυμπος Ξυλοφάγου.

Διετέλεσε Επαρχιακός Γραμματέας Αμμοχώστου της ΠΑΣΕΥ-ΠΕΟ (2008-2023), συμβάλλοντας καθοριστικά στην οργάνωση και ενδυνάμωση των εργαζομένων στον τομέα των υπηρεσιών. Υπηρέτησε ως εκλεγμένος Κοινοτικός Σύμβουλος Ξυλοφάγου και Σχολικός Έφορος Ξυλοφάγου (2011-2024).

Διετέλεσε μέλος του Κεντρικού Συμβουλίου της ΕΔΟΝ, καθώς και της Γραμματείας και της Επαρχιακής Επιτροπής ΕΔΟΝ Αμμοχώστου. Υπήρξε επίσης μέλος της Γραμματείας και του Τμηματικού Συμβουλίου της ΠΕΟ Αμμοχώστου και Γραμματέας της Εργατικής Νεολαίας της ΠΕΟ Λάρνακας και Αμμοχώστου.

Κατά τα φοιτητικά του χρόνια, συμμετείχε ενεργά στο φοιτητικό κίνημα ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Προοδευτικής Κίνησης Κυπρίων Φοιτητών Αθήνας και ως Γραμματέας της Προοδευτικής στο Πανεπιστήμιο Πειραιά.

Είναι μέλος του Κυνηγετικού Συλλόγου «Πύργος» Ξυλοφάγου.

Κώστας Κωνσταντίνου Καλαθάς:

Ο Κώστας Κωνσταντίνου Καλαθάς γεννήθηκε το 1969 στην Αμμόχωστο, στην ενορία Άη Γιωρκούδι Σαλαμίνας. Κατάγεται από τον Μαραθόβουνο. Είναι γιός του Παναγιώτη Πέτρου και της Παντελίτσας Καλαθά. Μετά το πραξικόπημα και την τουρκική εισβολή, διέμεινε στα αντίσκηνα του Δάσους Άχνας. Στη συνέχεια εγκαταστάθηκε στη Λεμεσό και αργότερα στον προσφυγικό συνοικισμό Κιτίου. Σήμερα διαμένει στον Δήμο Δρομολαξιάς–Μενεού.

Είναι παντρεμένος με την οδοντίατρο Νατάλια και έχει δύο παιδιά.

Σπούδασε Οδοντιατρική-Στοματολογία την περίοδο 1988-1994. Στη συνέχεια ολοκλήρωσε μεταπτυχιακή εκπαίδευση ενός έτους στη Γενική Χειρουργική και τριετή ειδίκευση στη Γναθοχειρουργική στο Ιατρικό Πανεπιστήμιο του Λβιβ, στην Ουκρανία. Είναι κάτοχος Διδακτορικού (PhD) Ιατρικών Επιστημών, με επιστημονική μελέτη στον τομέα της οδοντικής εμφυτευματολογίας. Από το 1998 ιδιωτεύει στη Λάρνακα.

Είναι συγγραφέας των λογοτεχνικών βιβλίων «Δεν υπάρχει άσχημος καιρός στη χώρα των λεόντων» και «Άφοβα και Παθιασμένα». Γράφει ποίηση. Παράλληλα, είναι ιδρυτής της διαδικτυακής κοινότητας «Κύπρος Μπορείς», όπου συχνά δημοσιοποιεί άρθρα ποικίλου περιεχομένου.

Είναι μέλος του ΑΚΕΛ από το 1986.

Είχε ενεργό δράση στην ΠΕΟΜ και την ΕΔΟΝ και ήταν μέλος του Γραφείου της κομματικής ομάδας Συνοικισμού Κιτίου.

Διετέλεσε πρόεδρος και μέλος σε επιτροπές φοιτητικών οργανώσεων κατά τη διάρκεια των δεκαετών σπουδών του.

Υπηρέτησε ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Νέας Σαλαμίνας Αμμοχώστου και ήταν ποδοσφαιριστής των εφηβικών της ομάδων, καθώς επίσης και της αγροτικής ΠΟΕΠΑ.

Σήμερα είναι εκλεγμένο μέλος της Επιτροπής Διαχείρισης του Ταμείου Συντάξεων Ιατρών και Οδοντιάτρων, εκπροσωπώντας το σύνολο των οδοντιάτρων Αμμοχώστου.

Φλώρος Νικολάου:

Ο Φλώρος Νικολάου είναι 63 ετών. Γεννήθηκε στην Αμμόχωστο όπου και διέμενε μέχρι την τουρκική εισβολή. Από το 1974 διαμένει στη Λάρνακα. Είναι παντρεμένος με την Κυριακή Νικολάου και έχουν τέσσερα παιδιά.

Είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων.

Εργάστηκε στο Συνεργατικό Κίνημα, στο Συνεργατικό Ταμιευτήριο Κάτω Βαρωσίων Λτδ, για 34 χρόνια. Από το 2018 έχει αναλάβει τη διαχείριση πρατηρίου στην Λάρνακα μαζί με τα παιδιά του.

Είναι μέλος του κόμματος από το 1982.

Διετέλεσε Δημοτικός Σύμβουλος Λάρνακας και Πρόεδρος της Επιτροπής Νεολαίας και Αθλητισμού από 2001 μέχρι το 2016. Ήταν Γραμματέας της Σχολικής Εφορείας Λάρνακας για 22 χρόνια. Διετέλεσε Αντιπρόεδρος του Ανοικτού Σχολείου Λάρνακας.

Έπαιξε ποδόσφαιρο στην Νέα Σαλαμίνα από το 1978 μέχρι το 1998 και διετέλεσε αρχηγός της ομάδας. Αγωνίστηκε ως διεθνής ποδοσφαιριστής και αρχηγός με την Εθνική Ανδρών με 40 συμμετοχές.

Κωνσταντίνα Παρασκευά:

Η Κωνσταντίνα Παρασκευά είναι 34 ετών, κατάγεται από την Αμμόχωστο και ζει στη Λευκωσία. Είναι κόρη του Αντρέα Παρασκευά, πρώην Προέδρου του αθλητικού σωματείου της Νέας Σαλαμίνας Αμμοχώστου και της Έλενας Κούννα από τη Λευκωσία.

Είναι απόφοιτη Οπτικής και Οπτομετρίας του City, University of London. Εργάστηκε ως οπτομέτρης στο Λονδίνο για δύο χρόνια και ως συνεργάτης οφθαλμίατρου στη Λευκωσία για τρία χρόνια. Πλέον ασκεί το επάγγελμά της σε οικογενειακή επιχείρηση στον τομέα των οπτικών ειδών. Παράλληλα, προσφέρει κατ’ οίκον εξέταση ματιών σε ευάλωτες ομάδες, πρωτοβουλία για την οποία εγκρίθηκε χορηγία γυναικείας επιχειρηματικότητας από το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας.

Είναι μέλος του ΑΚΕΛ από το 2021 και από το 2026 συμμετέχει στο Γραφείο Επαναπροσέγγισης του κόμματος. Υπήρξε μέλος της ΕΔΟΝ Ακρόπολης και της Προοδευτικής Κίνησης Φοιτητών Αγγλίας.

Από νεαρή ηλικία δείχνει ενεργό ενδιαφέρον για τα κοινωνικά ζητήματα και τη συλλογική δράση. Δραστηριοποιείται σε εθελοντικές και κοινωνικές πρωτοβουλίες, τόσο μέσα από το επάγγελμά της όσο και σε θέματα προστασίας των ζώων. Συμμετέχει διαχρονικά σε δικοινοτικές δράσεις και πρωτοβουλίες για την επανένωση του τόπου και του λαού μας.

Ιωάννης Σιαπάνης:

Είναι 55 χρονών. Κατάγεται από τη Δερύνεια και διαμένει στη Λεμεσό. Είναι παντρεμένος με την Έλενα Παύλου, δασκάλα Ειδικής Φυσικής Αγωγής και έχουν 3 παιδιά.

Απόφοιτος της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων, υπηρέτησε ως Αξιωματικός του Πολεμικού Ναυτικού της Κύπρου φτάνοντας στον βαθμό του Αρχιπλοιάρχου ε.α.. Κατά τη διάρκεια της σταδιοδρομίας του, υπηρέτησε σε σημαντικές θέσεις ευθύνης και εκπροσώπησε το Υπουργείο Άμυνας και την Εθνική Φρουρά σε διάφορες αποστολές στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και στο εξωτερικό.

Παράλληλα με την επαγγελματική του πορεία, υπήρξε ενεργό μέλος της αθλητικής οικογένειας της Νέας Σαλαμίνας Αμμοχώστου ως πετοσφαιριστής και στη συνέχεια ως προπονητής και κατέκτησε αρκετούς τίτλους και διακρίσεις. Ως διεθνής πετοσφαιριστής με την Εθνική Κύπρου και με την Εθνική Ενόπλων, των οποίων διετέλεσε και αρχηγός, κέρδισε μετάλλια και διακρίσεις σε διεθνείς αγώνες. Το 2010, ανακηρύχθηκε από τον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού ως Πρεσβευτής ΕΥ ΑΓΩΝΙΖΕΣΘΑΙ της Κύπρου, για την πολύχρονη και με ήθος προσφορά του στον Κυπριακό Αθλητισμό.

Από το 2000, δραστηριοποιείται ενεργά και στον πρωτογενή τομέα, ασχολούμενος με τη βιολογική καλλιέργεια ελιάς.

Νικολέττα Σοφοκλέους:

Γεννήθηκε και διαμένει στη Λεμεσό και κατάγεται από το Κάτω Βαρώσι, ενορία Αγ. Παρασκευής. Είναι 45 ετών, παιδί πολύτεκνης οικογένειας. Είναι παντρεμένη με τον Όλυμπο Λαζάρου και έχουν μια κόρη.

Είναι κάτοχος πτυχίου Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης. Εργάστηκε ως φιλόλογος στον ιδιωτικό τομέα και από το 2007 μέχρι και σήμερα ανήκει στο δυναμικό της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΑΚΕΛ ως κοινοβουλευτική συνεργάτιδα.

Κατά την περίοδο 2018-2022 υπήρξε ενεργό μέλος των τοπικών Συνδέσμων Γονέων υπηρετώντας μέχρι και το αξίωμα του Προέδρου του Δ.Σ. του Συνδέσμου. Είναι παράλληλα Πρόεδρος του Πολιτιστικού Ομίλου Ζακακίου.

Είναι μέλος της Επαρχιακής Επιτροπής ΑΚΕΛ Λεμεσού και υπεύθυνη του Γραφείου Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, Εμπορίου και Βιομηχανίας της Κ.Ε. ΑΚΕΛ, του Τομέα Οικονομίας. Παράλληλα, είναι υπεύθυνη συνεργάτιδα, εκ μέρους της Κ.Ο. ΑΚΕΛ για θέματα Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού από το 2011, ενώ κατά την περίοδο 2007-2010 ήταν υπεύθυνη συνεργάτιδα για θέματα που άπτονταν της κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παρακολούθησης Σχεδίων Ανάπτυξης και Ελέγχου Δημοσίων Δαπανών.

Κατά τα φοιτητικά της χρόνια, διετέλεσε μέλος της Προοδευτικής Κίνησης Φοιτητών Θεσσαλονίκης και από πολύ νεαρή ηλικία είναι δραστήριο μέλος της Κομματικής Ομάδας Βάσης ΑΚΕΛ Ζακακίου. Υπήρξε μέλος της θεατρικής ερασιτεχνικής ομάδας του Πολιτιστικού Ομίλου Ζακακίου καθώς και του χορευτικού τμήματος του Ομίλου.

Σταύρος Χατζηγεωργίου:

Ο Σταύρος Χατζηγεωργίου γεννήθηκε το 1996 στο Φρέναρος, όπου και διαμένει μέχρι σήμερα. Κατάγεται από τα χωριά Αχερίτου και Καλοψίδα της Επαρχίας Αμμοχώστου.

Είναι απόφοιτος του Τμήματος Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κύπρου, με Πτυχίο στη Δημοσιογραφία, ενώ επαγγελματικά ασχολείται με τη γεωργοκτηνοτροφία.

Παράλληλα, αναπτύσσει έντονη πολιτική και κοινωνική δράση. Είναι μέλος της Επαρχιακής Γραμματείας και της Επαρχιακής Επιτροπής του ΑΚΕΛ Αμμοχώστου, ενώ είναι μέλος του Κεντρικού Συμβουλίου της ΕΔΟΝ και της Επαρχιακής Γραμματείας της ΕΔΟΝ Αμμοχώστου. Επιπλέον, είναι μέλος στο Εκτελεστικό Συμβούλιο της ΕΚΑ. Το 2025 εκλέχθηκε Περιφερειακός Γραμματέας του ΑΚΕΛ Αμμοχώστου στην Ελεύθερη Περιοχή Αμμοχώστου.

Ιδιαίτερη είναι και η συμμετοχή του στον αθλητισμό και τον πολιτισμό, καθώς είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Αθλητικού-Μορφωτικού Σωματείου Ολυμπιάς Φρενάρους και Πρόεδρος του Αθλητικού-Πολιτιστικού Ομίλου Ειρήνης και Φιλίας. Παράλληλα, συμμετέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο Ομάδας Αιγοπροβατοτρόφων.

Στο παρελθόν διετέλεσε Επαρχιακός Γραμματέας και Υπεύθυνος του Μαθητικού Τμήματος της ΕΔΟΝ Αμμοχώστου, καθώς και μέλος του Εκτελεστικού Συμβουλίου της ΕΔΟΝ.

Υπήρξε μέλος της Γραμματείας και του Φοιτητικού Συμβουλίου της Προοδευτικής, ενώ ανέλαβε καθήκοντα Κεντρικού Οργανωτικού Γραμματέα της Προοδευτικής Πανεπιστημίου Κύπρου. Συμμετείχε στη Γραμματεία της ΠΟΦΕΝ. Στα μαθητικά του χρόνια εκλέχθηκε Αντιπρόεδρος της ΠΣΕΜ.

Υποψήφιοι στην επαρχία Πάφου:

Μαριέλλα Θεοφάνους:

Η Μαριέλλα Θεοφάνους είναι 36 ετών. Γεννήθηκε στην Πάφο όπου και διαμένει. Είναι παντρεμένη με τον Ζαχαρία Καϊμακλιώτη και έχουν μία κόρη.

Το 2010 αποφοίτησε από το Πανεπιστήμιο του Leicester στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπου σπούδασε Νομική (LL.B.) και το 2012 απέκτησε Μεταπτυχιακό Νομικής (LL.M.) από το UCL στο Λονδίνο. Επιπλέον, παρακολούθησε Διεθνές Δίκαιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης (2011), Διεθνή Νομική Πρακτική για Πετρέλαιο & Φυσικό Αέριο στο Εκπαιδευτικό Κέντρο Levantine, Διαμεσολάβηση σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις στο ADRg και Βασικά Στοιχεία Επιχειρηματικότητας στο Harvard Business School. Εργάστηκε ως ασκούμενη στην Αντιπροσωπεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Συμβούλιο της Ευρώπης (ΣτΕ) με έδρα το Στρασβούργο. Από το 2013 εργάζεται ως δικηγόρος στην Πάφο.

Τον Ιούνιο του 2024 εκλέχθηκε Δημοτικός Σύμβουλος Πάφου με το ΑΚΕΛ. Είναι Πρόεδρος της Επιτροπής Κοινωνικής Μέριμνας του Δήμου, μέλος της Επιτροπής Προσφορών, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος και μέλος της Επιτροπής Παραλιών.

Είναι Γενικός Γραμματέας του Σωματείου Χειροσφαίρισης «Προοδευτικός», μέλος του Δ.Σ. του Σωματείου Πετοσφαίρισης «Παφιακός» και Βοηθός Γραμματέας στο Επαρχιακό Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού Πάφου (ΕΣΣΕΠ).

Αντρέας Νικολάου:

Ο Αντρέας Νικολάου είναι 24 ετών. Γεννήθηκε στην Πάφο από γονείς που κατάγονται από την Χλώρακα, τη Γεροσκήπου και την Πέγεια. Από το 2006 διαμένει στην Πέγεια.

Σπουδάζει Νομική στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης στην Κομοτηνή.

Σήμερα εργάζεται ως Διευθυντής Προσωπικού σε ιδιωτική εταιρεία.

Έχει εργαστεί στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου ως βοηθός ερευνητής στο έργο Antibodies to Misinformation, στο πλαίσιο του οποίου αναπτύχθηκε εκπαιδευτικό υλικό για την αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης στα μέσα ενημέρωσης. Από το 2019 έως σήμερα είναι εκπρόσωπος του προγράμματος Better Internet for Kids, μέσω του οποίου έχει εκπροσωπήσει την Κύπρο σε θέματα ασφάλειας στο διαδίκτυο και προστασίας της νεολαίας.

Κατά τη διάρκεια των μαθητικών του χρόνων υπήρξε διοργανωτής αντιναρκωτικών τουρνουά φούτσαλ, με στόχο την προώθηση ενός υγιούς τρόπου ζωής.

Υπήρξε Πρόεδρος κατά την 8η θητεία της Κυπριακής Παιδοβουλής της επαρχίας Πάφου, όπου συμμετείχε ενεργά στον δημόσιο διάλογο, καταθέτοντας εισηγήσεις και προτάσεις για νομοσχέδια και ζητήματα που επηρεάζουν τη ζωή των παιδιών στην Κύπρο.

Από το 2025 είναι μέλος του Επαρχιακού Συμβουλίου της ΕΔΟΝ. Είναι μέλος του ΑΚΕΛ από το 2023.

Διετέλεσε Οργανωτικός Γραμματέας της Προοδευτικής Κίνησης Φοιτητών Κομοτηνής (2021-2025), μέλος του Φοιτητικού Συμβουλίου της ΕΔΟΝ (2023-2024) και μέλος της Φοιτητικής Ένωσης Κυπρίων Κομοτηνής (ΦΕΚΚΟΜ) (2023-2024).

Νίκος Σαββίδης:

Ο Νίκος Σαββίδης είναι 54 ετών. Γεννήθηκε στην Επισκοπή και σήμερα διαμένει στην Καλλέπεια. Είναι παντρεμένος με την κυβερνητικό υπάλληλο Γιούλα Χριστοδούλου και έχουν δύο παιδιά και ένα εγγόνι.

Σήμερα, είναι επαγγελματικό στέλεχος της ΠΕΟ και κατέχει τη θέση του Επαρχιακού Γραμματέα της ΠΕΟ Πάφου στην οποία εκλέχθηκε το 2023. Είναι, παράλληλα, μέλος του Εκτελεστικού Συμβουλίου της ΠΕΟ από το 2023 και Επαρχιακός Γραμματέας της ΣΥΞΚΑ-ΠΕΟ Πάφου από το 2011.

Είναι μέλος της Επαρχιακής Επιτροπής του ΑΚΕΛ Πάφου από το 2017 και γραμματέας της Κομματικής Ομάδας Βάσης του ΑΚΕΛ στην Καλλέπεια. Από το 2013 είναι μέλος της Επαρχιακής Γραμματείας της ΕΚΑ Πάφου και μέλος του Κεντρικού Συμβουλίου της ΕΚΑ. Επίσης, είναι μέλος της Επιτροπής ΣΟΔΑΠ (Συνεργατικός Οργανισμός Διαθέσεως Αμπελουργικών Προϊόντων) από το 2014 και από το 2024 εκλέχθηκε ως Πρόεδρος της Επιτροπής.

Διετέλεσε Οργανωτικός Γραμματέας της ΠΑΣΥΕΚ-ΠΕΟ Πάφου (2000-2011) και μέλος της Επαρχιακής Γραμματείας της ΕΔΟΝ Πάφου (1996-2005).

Επίσης, διετέλεσε Πρόεδρος του Κοινοτικού Συμβουλίου Καλλέπειας (2007-2024), μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Παγκύπριας Ένωσης Κοινοτήτων Κύπρου (2007-2011), Ταμίας της Ένωσης Κοινοτήτων της Επαρχίας Πάφου(2007-2011), μέλος της Επιτροπής της Αναπτυξιακής Εταιρείας Πάφου «ΑΦΡΟΔΙΤΗ» (2008-2025) και μέλος της Ειδικής Συμβουλευτικής Επιτροπής Διαχείρισης Τουρκοκυπριακών Περιουσιών στην Επαρχία Πάφου για την παραχώρηση Τουρκοκυπριακών Κλήρων. (2016-2022). Ίδρυσε και προεδρεύει μέχρι σήμερα του ΣΚΕ Καλλέπειας.

Γιώργος Σκούρου:

Ο Γιώργος Σκούρου είναι 29 ετών. Γεννήθηκε στην Πάφο από γονείς που κατάγονται από τη Γιόλου και την Λετύμπου και από το 2022 διαμένει στα Κονιά. Είναι παντρεμένος με τη φαρμακοποιό Σταυρούλα Αναστασίου και έχουν ένα παιδί.

Σπούδασε φαρμακευτική στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και εργάστηκε ως φαρμακοποιός στον ιδιωτικό τομέα.

Σήμερα, είναι επαγγελματικό στέλεχος της ΕΔΟΝ στη θέση του Επαρχιακού Γραμματέα της ΕΔΟΝ Πάφου, θέση την οποία ανέλαβε το 2023 και στην οποία επανεκλέχθηκε το 2024 στην 21η Επαρχιακή Συνδιάσκεψη της ΕΔΟΝ Πάφου. Από το 2022, είναι μέλος του Κεντρικού Συμβουλίου της ΕΔΟΝ και από το 2025, μέλος του Εκτελεστικού Συμβουλίου της ΕΔΟΝ. Είναι μέλος του ΑΚΕΛ από το 2019, μέλος του γραφείου της ΚΟΒ Κονιών και από το 2025 μέλος της Επαρχιακής Επιτροπής του ΑΚΕΛ Πάφου. Επίσης, είναι μέλος της Κεντρικής Γραμματείας του Παγκύπριου Συμβουλίου Ειρήνης.

Κατά τη διάρκεια των φοιτητικών του χρόνων, διετέλεσε Οργανωτικός Γραμματέας της Προοδευτικής Κίνησης Κυπρίων Φοιτητών Αθήνας (2019-2020) και Τοπικός Γραμματέας (2020-2021), μέλος του Φοιτητικού Συμβουλίου της ΕΔΟΝ (2019-2021) και μέλος του Δ.Σ. της Εθνικής Φοιτητικής Ένωσης Κυπρίων (ΕΦΕΚ) Αθήνας (2019-2021).

Βαλεντίνος Φακοντής:

Ο Βαλεντίνος Φακοντής γεννήθηκε στην Πάφο το 1985 και διαμένει στην Γεροσκήπου. Είναι παντρεμένος με την Νιόβη Μιχαήλ και έχουν τρία παιδιά.

Είναι Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός, απόφοιτος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Από το 2013 εργάζεται ως Πολιτικός Μηχανικός και διατηρεί το δικό του Τεχνικό Γραφείο Μελετών και Επιβλέψεων.

Από το 2021 είναι εκλεγμένος Βουλευτής του ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις στην Επαρχία Πάφου.

Είναι μέλος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, της Επιτροπής Γεωργίας και Φυσικών Πόρων, της Επιτροπής Εσωτερικών και της Επιτροπής Άμυνας.

Την περίοδο 2016-2021 διετέλεσε Δημοτικός Σύμβουλος και Σχολικός Έφορος στον Δήμο Γεροσκήπου.

Διετέλεσε μέλος της ΕΔΟΝ (2001-2003) και μέλος της Προοδευτικής Κίνησης Φοιτητών (2005-2011).

Είναι μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΑΚΕΛ, μέλος της Επαρχιακής Επιτροπής του ΑΚΕΛ Πάφου και της Συμπλεγματικής Επιτροπής ΑΚΕΛ Γεροσκήπου. Είναι Επικεφαλής του Τομέα Μεταφορών και Ναυτιλίας της Κ.Ε. ΑΚΕΛ.

Διετέλεσε μέλος του Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου Πολιτικών Μηχανικών Κύπρου (ΣΠΟΛΜΗΚ) την περίοδο 2015-2017, μέλος του Επαρχιακού Διοικητικού Συμβουλίου Πολιτικών Μηχανικών (ΣΠΟΛΜΗΚ) την περίοδο 2013-2021 και μέλος του Επαρχιακού Διοικητικού Συμβουλίου ΕΤΕΚ την περίοδο 2015-2018.

Είναι εθελοντής του Ιδρύματος Μαργαρίτας Λιασίδου και μέλος του τμήματος ΟΜΟΝΟΙΑ Runners.

Υποψήφιοι στην επαρχία Κερύνειας

Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου (Παγδατής):

Γεννήθηκε και έζησε τα παιδικά του χρόνια στον Καραβά, στην επαρχία Κερύνειας και είναι 65 ετών. Γονείς του είναι ο Χαράλαμπος Κωστή από τον Αναλιόντα και η Μαρούλλα Χριστοφή Παγδατή από τον Καραβά. Σήμερα διαμένει στον Αρχάγγελο, Κάτω Λακατάμειας. Είναι παντρεμένος με την Μαρία Λούη που κατάγεται από την Κατωκοπιά της Μόρφου και έχουν δύο ενήλικα παιδιά και δύο εγγονές.

Φοίτησε στην Α’ Αστική Σχολή Καραβά και στη συνέχεια στο Γυμνάσιο Λαπήθου, μέχρι και την Γ’ τάξη. Εκεί τον βρήκε το προδοτικό πραξικόπημα της χούντας των Αθηνών και της ΕΟΚΑ Β, το οποίο ακολούθησε η βάρβαρη τουρκική εισβολή. Πρόσφυγες πλέον, η οικογένεια του φιλοξενήθηκε στο χωριό Αναλιόντας, από το οποίο κατάγεται ο πατέρας του.

Αποφοίτησε από το Λύκειο Εθνομάρτυρα Κυπριανού στο Στρόβολο και αφού ολοκλήρωσε τη θητεία του στην Εθνική Φρουρά έφυγε για την Αφρική όπου εργάστηκε σε διευθυντική θέση για πέντε χρόνια. Με την επιστροφή του στην Κύπρο εργοδοτήθηκε από γνωστό όμιλο εταιρειών ως Διευθυντής Εφοδιαστικής Αλυσίδας, έως και την αφυπηρέτησή του.

Το 2012 εκλέχθηκε για πρώτη φορά Δημοτικός Σύμβουλος Καραβά, με το ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, θέση την οποία διατηρεί μέχρι σήμερα. Είναι επικεφαλής της Δημοτικής Ομάδας του ΑΚΕΛ-Αριστερά-Κοινωνική Συμμαχία Καραβά και Αντιπρόεδρος της Σχολικής Εφορείας Καραβά. Διετέλεσε Αντιδήμαρχος Καραβά.

Εδώ και 15 χρόνια είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Προσφυγικού Σωματίου «Ο Καραβάς». Είναι μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής ΑΚΕΛ Κερύνειας από την ίδρυσή της.

Αβραάμ Λουκά:

Ο Αβραάμ Λουκά γεννήθηκε στη Λεμεσό το 1988. Προέρχεται από τη Μαρωνίτικη κοινότητα και κατάγεται από τα κατεχόμενα χωριά Καρπάσια και Κορμακίτη της επαρχίας Κερύνειας. Είναι νυμφευμένος με τη Γιάννα Λιάτσου, με καταγωγή από τα κατεχόμενα Μαρωνίτικα χωριά Ασώματο και Καρπάσια της επαρχίας Κερύνειας και ζουν στα Πολεμίδια.

Από το 2024 υπηρετεί ως Αντιδήμαρχος του Δήμου Πολεμιδιών, ενώ την περίοδο 2017-2024 διετέλεσε Δημοτικός Σύμβουλος Πολεμιδιών. Κατά τη θητεία του ως Δημοτικός Σύμβουλος, υπηρέτησε ως Πρόεδρος της Πολιτιστικής Επιτροπής του Δήμου, ενώ παράλληλα ήταν μέλος της Διαχειριστικής Επιτροπής, της Επιτροπής Υγείας Καθαριότητας και Περιβάλλοντος και της Επιτροπής Νεολαίας και Αθλητισμού. Η διαδρομή του στην τοπική αυτοδιοίκηση τον έφερε σε άμεση επαφή με τα πραγματικά προβλήματα των δημοτών και τη λειτουργία του Δήμου στην πράξη.

Παράλληλα, είναι Γραμματέας του Κέντρου Νεότητας Μαρωνιτών Πολεμιδιών, συμβάλλοντας ενεργά σε δράσεις που αφορούν τη νεολαία και την πολιτιστική ζωή. Είναι επίσης μέλος του Αθλητικού Μορφωτικού Συλλόγου Ερμής Κάτω Πολεμιδιών, του οποίου στο παρελθόν διετέλεσε και Αντιπρόεδρος και μέλος του Αθλητικού Συλλόγου Δόξας Κάτω Πολεμιδιών, συμμετέχοντας ενεργά στην αθλητική και κοινωνική δράση της περιοχής.

Αναστασία Χάσικου:

Η Αναστασία Χάσικου είναι 42 ετών και κατάγεται από το Δίκωμο. Γεννήθηκε και διαμένει στη Λακατάμεια. Είναι παντρεμένη με τον Κωνσταντίνο Στυλιανού, δρ. Πολιτικής Επιστήμης και έχουν τρία παιδιά.

Κατέχει πτυχία Πολιτικών Επιστημών από το Πανεπιστήμιο Κύπρου και Μουσικής από το Middlesex University του Ηνωμένου Βασιλείου. Κατέχει Διδακτορικό τίτλο (PhD) στην Κοινωνιολογία της Μουσικής από το City, University of London καθώς και Mεταπτυχιακά στην Εθνομουσικολογία και στη Μουσική Παιδαγωγική.

Από το 2009, εργάζεται ως ακαδημαϊκός εθνομουσικολογίας και μουσικής παιδαγωγικής στη Μουσική Ακαδημία ΑRΤΕ, ενώ έχει συνεργαστεί και με το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου ως ειδική επιστήμονας. Το ερευνητικό της έργο επικεντρώνεται στις κοινωνικές πτυχές του μουσικού πολιτισμού στην Κύπρο. Έχει συμμετάσχει σε διεθνή και κυπριακά επιστημονικά συνέδρια και έχει δημοσιεύσει σε επιστημονικές εκδόσεις, συλλογικούς τόμους και εγκυκλοπαίδειες. Από το 2018 κατέχει τον τίτλο Επιστημονικής Συνεργάτιδας στην Ακαδημία Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Ηνωμένου Βασιλείου (FHEA).

Παράλληλα, εργάστηκε ως μουσικός σε σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο Λονδίνο και ως καθηγήτρια πιάνου στα Μουσικά Σχολεία της Κύπρου. Είναι μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Ερευνών Προμηθέας, μέλος της Συντακτικής Επιτροπής του πολιτιστικού περιοδικού «Νέα Εποχή» και μέλος της Μουσικολογικής Ένωσης Κύπρου. Το 2023, εξελέγη Δημοτικός Σύμβουλος στον Δήμο Λακατάμειας.

Διετέλεσε μέλος του Κεντρικού Συμβουλίου της ΕΔΟΝ (2009-2016), περίοδο κατά την οποία υπήρξε επικεφαλής του Κεντρικού Πολιτιστικού Γραφείου της οργάνωσης. Διετέλεσε μέλος της Επαρχιακής Επιτροπής του ΑΚΕΛ Λευκωσίας-Κερύνειας (2017-2022). Έχει εμφανιστεί ως πιανίστα σε μουσικές συναυλίες και άλλες εκδηλώσεις στην Κύπρο και το εξωτερικό. Είναι μαέστρος της χορωδίας Δικώμου.