Συναγερμός στο Λιοπέτρι: Εντοπίστηκε πτώμα και φλεγόμενο όχημα - Ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα, λένε οι Βάσεις (φώτος)

Σύμφωνα με ενημέρωση από τις Βρετανικές Βάσεις, στο  σημείο μεταβαίνουν μέλη της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για εξετάσεις και διαχείριση της σκηνής.

Η αστυνομία των Βρετανικών Βάσεων διερευνά όλα τα ενδεχόμενα μετά τον εντοπισμό πτώματος εντός φλεγόμενου οχήματος στην περιοχή Λιοπετρίου κοντά στη φάρμα ψαριών.

Η πληροφορία για εντοπισμό πτώματος εντός φλεγόμενου οχήματος στην περιοχή λήφθηκε στις 9:00 το πρωί και ακολούθως η σκηνή αποκλείστηκε από μέλη της αστυνομίας των ΒΒ Δεκέλειας.

Στο σημείο μετέβησαν και μέλη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για εξετάσεις και διαχείριση της σκηνής, καθώς επίσης και μέλη της Ηλεκτρομηχανολογικης Υπηρεσίας, σε μια προσπάθεια να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια πρόκλησης της πυρκαγιάς.

Η Αστυνομία διερευνά όλα τα ενδεχόμενα ούτως ώστε να διαπιστωθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε την ζωή του το άτομο που εντοπίστηκε εντός του οχήματος απανθρακωμένο.

Την υπόθεση διερευνά η Αστυνομία των Βρετανικών Βάσεων Δεκέλειας.

Δείτε φωτογραφίες από τη σκηνή: 


 

