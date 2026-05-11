Το Henry’s by Columbia αναδεικνύει το business lunch στην καρδιά της Λευκωσίας

Το Henry’s by Columbia υποδέχθηκε δημοσιογράφους και εκπροσώπους των media σε ένα business lunch αφιερωμένο στη νέα μεσημεριανή γαστρονομική του πρόταση. Στην καρδιά της Λευκωσίας, το γνωστό εστιατόριο της Columbia Restaurants παρουσίασε μια εμπειρία που ανταποκρίνεται στις ανάγκες της σύγχρονης επαγγελματικής καθημερινότητας: ένα προσεγμένο γεύμα, σε έναν χώρο με αισθητική, άνεση και διακριτική φιλοξενία, ιδανικό για επαγγελματικές συναντήσεις, συζητήσεις με συνεργάτες ή ένα ποιοτικό διάλειμμα μέσα στην ημέρα.

Το Henry’s by Columbia έχει καθιερωθεί ως ένας προορισμός που συνδυάζει τη σύγχρονη μεσογειακή κουζίνα με την αίσθηση ενός κομψού urban χώρου στο κέντρο της πόλης. Η ταυτότητά του βασίζεται στην ποιότητα των πρώτων υλών, στην προσεγμένη παρουσίαση, στη ζεστή εξυπηρέτηση και στη συνολική εμπειρία φιλοξενίας που χαρακτηρίζει την Columbia Restaurants.

Κατά τη διάρκεια του media hospitality, οι καλεσμένοι είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν το ανανεωμένο lunch menu, το οποίο κινείται σε μεσογειακές γευστικές επιρροές και δίνει έμφαση στα φρέσκα υλικά, στις καθαρές γεύσεις και στις ισορροπημένες επιλογές. Από δροσερές σαλάτες και comfort επιλογές, μέχρι πιάτα με ζυμαρικά, κρέας καvι ψάρι, το menu έχει σχεδιαστεί ώστε να καλύπτει τόσο ένα σύντομο επαγγελματικό γεύμα, όσο και μια πιο χαλαρή μεσημεριανή συνάντηση.

Με την ίδια προσοχή που δίνει στη γαστρονομία, το Henry’s by Columbia ενισχύει τη συνολική εμπειρία μέσα από την ατμόσφαιρα και την εξυπηρέτηση. Η κεντρική του τοποθεσία, η αισθητική του και η δυνατότητα φιλοξενίας διαφορετικών περιστάσεων, από business lunches μέχρι private dining και social gatherings, το καθιστούν φυσική επιλογή για όσους κινούνται καθημερινά στο κέντρο της Λευκωσίας.

Από ένα επαγγελματικό ραντεβού μέχρι ένα μεσημεριανό διάλειμμα με συναδέλφους ή φίλους, το Henry’s by Columbia προσφέρει μια πρόταση που συνδυάζει γεύση, άνεση και επαγγελματισμό. Με τη σφραγίδα ποιότητας της Columbia Restaurants, το business lunch αποκτά τον δικό του χώρο στην καθημερινότητα της πόλης.

Το Business Lunch προσφέρεται καθημερινά κατά τις μεσημεριανές ώρες στο Henry’s by Columbia. Για κρατήσεις και περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε το www.henrys.cy ή καλέστε στο +357 22 351111.