Έρευνα αποκαλύπτει: Οι Ευρωπαίοι φίλαθλοι δίνουν μεγάλη σημασία στην ποιότητα της τηλεόρασης

Νέα έρευνα για λογαριασμό της Samsung Electronics Co., Ltd. αποκαλύπτει ότι δεν είναι όλες οι εμπειρίες θέασης αγώνων ίδιες. Η έρευνα έδειξε ότι, με πολλούς φιλάθλους να παρακολουθούν αθλητικά γεγονότα εκτός σπιτιού, η κύρια προτεραιότητα για την ημέρα του αγώνα είναι η ποιότητα εικόνας της τηλεόρασης (83%), η οποία κατατάσσεται υψηλότερα από την ατμόσφαιρα (82%), την ευκολία πρόσβασης στην τοποθεσία (79%) και την ποιότητα του φαγητού και του ποτού (61%).

Λίγο περισσότεροι από εννέα στους δέκα (91%) Ευρωπαίους φιλάθλους που συμμετείχαν στην έρευνα[2], δήλωσαν ότι η παρακολούθηση ενός αγώνα με παρέα, τους κάνει να αισθάνονται μέρος μιας κοινότητας, με σχεδόν τους μισούς (47%) να λένε ότι το με ποιον παρακολουθούν έναν αγώνα έχει τη μεγαλύτερη σημασία, όταν πρόκειται για μια μεγάλη διοργάνωση.

Ποιοτικός χρόνος ή ποιότητα θέασης;

Παρά τη σαφή επιθυμία για κοινότητα, η ποιότητα της εμπειρίας θέασης εμποδίζει πολλούς χώρους και σπίτια να γίνουν το ιδανικό σημείο παρακολούθησης. Στην πραγματικότητα, περισσότεροι από οκτώ στους δέκα (84%) φιλάθλους δηλώνουν ότι η ποιότητα εικόνας και ήχου επηρεάζει άμεσα το πόσο απολαμβάνουν έναν μεγάλο αγώνα.

Περισσότεροι από τα δύο τρίτα (70%[3]) των φιλάθλων έχουν αντιμετωπίσει κάποιο είδος προβλήματος κατά την παρακολούθηση ενός μεγάλου αγώνα σε κάποιον χώρο, όπως:

Εμποδισμένες ή περιορισμένες γωνίες θέασης: 27%

Η ένταση του σχολιασμού δεν είναι καθαρή ή σταθερή: 24%

Αντανακλάσεις που επηρεάζουν την ορατότητα της οθόνης: 24%

Ο ήχος δεν είναι συγχρονισμένος με τη δράση: 23%

Η οθόνη δεν είναι αρκετά φωτεινή κατά τη διάρκεια των αγώνων που διεξάγονται την ημέρα: 20%

Δυσκολία στην καθαρή παρακολούθηση της μπάλας: 19%

Γεφυρώνοντας το χάσμα στην εμπειρία της ημέρας του αγώνα

Αυτά τα ζητήματα επηρεάζουν το πού επιλέγουν οι φίλαθλοι να παρακολουθήσουν έναν αγώνα, ωθώντας ορισμένους να εγκαταλείψουν νωρίς το μέρος το οποίο επέλεξαν να παρακολουθήσουν το αθλητικό γεγονός, να μην επιστρέψουν ή να φύγουν για να βρουν μια καλύτερη εμπειρία θέασης τηλεόρασης αλλού.

Ταυτόχρονα, η επιθυμία για κοινότητα παραμένει ισχυρή. Οι περισσότεροι φίλαθλοι παρακολουθούν μεγάλες διοργανώσεις μαζί — είτε στο σπίτι με την οικογένεια (53%), είτε με φίλους (39%), είτε στο σπίτι ενός φίλου (23%).

Σχεδόν επτά στους δέκα (69%) φιλάθλους δήλωσαν ότι θα επισκέπτονταν κοντινά σημεία όπως καφετέριες ή μπαρ στα οποία προβάλλονται αθλητικά γεγονότα πιο συχνά, εάν βελτιωνόταν η εμπειρία θέασης. Λίγο περισσότεροι από τρεις στους πέντε (62%) φιλάθλους που συμμετείχαν στην έρευνα αισθάνονται περήφανοι όταν η επιλογή τους, εκτός σπιτιού, θεωρείται το «καλύτερο μέρος» για την παρακολούθηση ζωντανών αθλητικών αγώνων.

Καθώς οι φίλαθλοι αναζητούν εμπειρίες που συνδυάζουν ατμόσφαιρα και ποιότητα, είναι σαφές ότι οι περισσότεροι αναζητούν μια εμπειρία αγώνα που ισορροπεί την ποιότητα θέασης με το πνεύμα της κοινότητας.

Η έρευνα έρχεται καθώς η Samsung συμπληρώνει 20 συνεχή έτη ως η Νο1 μάρκα τηλεοράσεων παγκοσμίως[4], συνεχίζοντας να προσφέρει καθηλωτικές εμπειρίες αγώνων είτε βρίσκεστε σε μια γειτονική τοποθεσία είτε στο σπίτι.

Η Samsung συνεργάστηκε με τον θρύλο του ποδοσφαίρου, Thierry Henry στο πλαίσιο της καμπάνιας της «Watch it on a Samsung», η οποία εστιάζει στη συνεχή δέσμευση της τελευταίας να παρέχει υψηλής ποιότητας εμπειρίες θέασης αγώνων. Στην πραγματικότητα, σχεδόν τα δύο τρίτα των φιλάθλων που συμμετείχαν στην έρευνα (65%) δήλωσαν ότι μια Samsung θα ήταν η τηλεόραση όπου θα προτιμούσαν να παρακολουθήσουν έναν ποδοσφαιρικό αγώνα.

Ο Henry συμβάλει ώστε το brand να αναδείξει τις τελευταίες του καινοτομίες στις τηλεοράσεις της σειράς Micro RGB, OLED και Neo QLED, από την τεχνολογία Glare Free[5] έως τις λειτουργίες AI Football Mode & AI Sound Controller Pro — που επιτρέπει στους χρήστες να προσαρμόζουν τον ήχο, όπως η σίγαση του θορύβου του πλήθους στο παρασκήνιο.

«Το ποδόσφαιρο έχει να κάνει με το να φέρνει τους ανθρώπους κοντά, είτε παρακολουθείς στο γήπεδο, στο σπίτι ή σε μια γειτονική τοποθεσία. Αλλά είναι επίσης ένα παιχνίδι όπου στιγμές κλάσματος του δευτερολέπτου μπορούν να αλλάξουν τα πάντα, οπότε η ποιότητα του πώς παρακολουθείς είναι εξίσου σημαντική με τον ίδιο τον αγώνα», σχολίασε ο Thierry Henry.

«Για αιώνες, το ποδόσφαιρο φέρνει τους ανθρώπους κοντά, δημιουργώντας κοινές στιγμές για τους φιλάθλους σε όλο τον κόσμο. Αλλά καθώς η τεχνολογία εξελίσσεται, το ίδιο κάνουν και οι προσδοκίες. Οι φίλαθλοι έχουν πρόσβαση σε υψηλή ποιότητα εμπειρίας θέασης απευθείας από τα σπίτια ή τις τσέπες τους», δήλωσε ο Benjamin Braun, Chief Marketing Officer στη Samsung Europe.

«Ενώ οι φίλαθλοι εξακολουθούν να αναζητούν αυτή την αίσθηση του ανήκειν και της κοινότητας, αυτό δεν πρέπει να γίνεται εις βάρος της ποιότητας της εικόνας και του ήχου. Γι' αυτό στη Samsung, εστιάζουμε στην παροχή εμπειριών που υποστηρίζονται από AI και δίνουν στους φιλάθλους την καλύτερη δυνατή ποιότητα θέασης, όπου κι αν πάνε για να απολαύσουν το όμορφο παιχνίδι».

[1] Η έρευνα διεξήχθη για λογαριασμό της Samsung από την Censuswide, σε δείγμα 8.008 φιλάθλων ποδοσφαίρου στο Ηνωμένο Βασίλειο, την Ολλανδία, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ισπανία, την Ιταλία και τις Σκανδιναβικές χώρες (Δανία, Φινλανδία, Σουηδία και Νορβηγία). Τα δεδομένα συλλέχθηκαν μεταξύ 23.03.2026 - 30.03.2026. Η Censuswide είναι μέλος της Market Research Society (MRS) και του British Polling Council (BPC), και υπογράφει την Παγκόσμια Δέσμευση Ποιότητας Δεδομένων (Global Data Quality Pledge). Τηρεί τον Κώδικα Δεοντολογίας της MRS και τις αρχές της ESOMAR.

[2] Συνδυασμός των απαντήσεων «Πολύ έντονα» και «Σε έναν βαθμό».

[3] Χρησιμοποιώντας το αντίστροφο του «Κανένα από τα παραπάνω».

[4] Πηγή: Omdia, Φεβρουάριος 2026. Μερίδιο της παγκόσμιας αγοράς τηλεοράσεων ανά κατασκευαστή, βάσει ετήσιων πωλήσεων σε όγκο και έσοδα. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Omdia, η Samsung είναι η κορυφαία μάρκα τηλεοράσεων παγκοσμίως για 20 συναπτά έτη. Παρέχεται αποκλειστικά για γενική ενημέρωση· δεν συνιστά έγκριση, πιστοποίηση ή σύσταση από την Omdia.

[5] Επαλήθευση της τεχνολογίας χωρίς αντανακλάσεις από τη UL βάσει των μεθόδων επαλήθευσης που χρησιμοποιεί η UL. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις χρησιμοποιούμενες μεθόδους επαλήθευσης, επισκεφτείτε τη διεύθυνση https://verify.ul.com/verifications/732.