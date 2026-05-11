Λάρνακα: Εντοπίστηκε το όχημα που παρέσυρε τον 65χρονο - Εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης για τον οδηγό

Η Αστυνομία εντόπισε το αυτοκίνητο που ενεπλάκη σε περιστατικό, όπου οδηγός παρέσυρε πεζό στον αυτοκινητόδρομο, δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο εκπρόσωπος Τύπου της Αστυνομίας Κύπρου, Βύρωνας Βύρωνος, σημειώνοντας ότι εναντίον του οδηγού εξασφαλίστηκε ένταλμα σύλληψης και καταζητείται.

Το αυτοκίνητο, συνέχισε, μεταφέρθηκε στην Αστυνομία για περαιτέρω εξετάσεις.

Σε προηγούμενη ανακοίνωση της, αναφορικά με βίντεο που έχει δημοσιοποιηθεί και αφορά οδική σύγκρουση στον αυτοκινητόδρομο μεταξύ του κυκλικού κόμβου Ριζοελιάς και του κυκλικού κόμβου Καλού Χωριού, στη Λάρνακα, η Αστυνομία είχε αναφέρει ότι το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης, 6 Μαΐου 2026.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, μετά από οδική σύγκρουση στον αυτοκινητόδρομο, οδηγός του ενός οχήματος, ηλικίας 65 ετών, προσέγγισε το δεύτερο όχημα με σκοπό την ανταλλαγή στοιχείων.

Στη σκηνή αφίχθηκε περιπολικό της Αστυνομίας. Στη θέα των μελών της Αστυνομίας, ο οδηγός του δεύτερου οχήματος εκκίνησε το αυτοκίνητό του, επιχειρώντας να εγκαταλείψει τη σκηνή. Στην προσπάθειά του να τον ανακόψει, ο 65χρονος βρέθηκε πάνω στον ανεμοθώρακα του οχήματος, το οποίο συνέχισε να κινείται στον αυτοκινητόδρομο.

Σε κάποιο σημείο της διαδρομής, ο 65χρονος έπεσε στο οδόστρωμα, με αποτέλεσμα να υποστεί ελαφρύ τραυματισμό, συγκεκριμένα μώλωπες και εκδορές.

Ο οδηγός του δεύτερου οχήματος εγκατέλειψε τη σκηνή. Η Αστυνομία συνεχίζει τις εξετάσεις με σκοπό τον εντοπισμό του οδηγού.

Πηγή: ΚΥΠΕ