ΠΠΟΧ: «Να αποκατασταθεί ο ιστορικός χαρακτήρας στο λιμανάκι της Κάτω Πάφου»

Ο πρόεδρος του Πολιτιστικού-Περιβαλλοντικού Ομίλου Χλώρακας απέστειλε επιστολή προς όλους τους αρμόδιους θεσμούς και φορείς, ακόμη και στο Γραφείο του Προέδρου της Δημοκρατίας, ζητώντας την άμεση απομάκρυνση των μεταλλικών κατασκευών από το ιστορικό λιμανάκι της Πάφου.

Την έντονη αντίδραση και αγανάκτησή του για την εικόνα που παρουσιάζει σήμερα το ιστορικό λιμανάκι της Κάτω Πάφου εκφράζει ο πρόεδρος του Πολιτιστικού-Περιβαλλοντικού Ομίλου Χλώρακας, Ανδρέας Κυριακού, μέσα από επιστολή που απέστειλε προς τον Δημαρχεύοντα Δήμου Πάφου και τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου.

Στην επιστολή, η οποία κοινοποιήθηκε παράλληλα στο Γραφείο του Προέδρου της Δημοκρατίας, στο Υπουργείο Εσωτερικών, στο Υφυπουργείο Πολιτισμού, στο Τμήμα Αρχαιοτήτων, στον Γενικό Ελεγκτή και σε άλλους αρμόδιους φορείς, ο Πολιτιστικός-Περιβαλλοντικός Όμιλος Χλώρακας καταγγέλλει την παραμονή των ογκωδών μεταλλικών κατασκευών στον χώρο απέναντι από το ιστορικό κάστρο της Πάφου.

Όπως αναφέρεται, οι συγκεκριμένες κατασκευές αλλοιώνουν σοβαρά τον παραδοσιακό και ιστορικό χαρακτήρα της περιοχής, δημιουργώντας μια εικόνα «πλήρους ασυμβατότητας» με το πολιτιστικό τοπίο της Κάτω Πάφου.

Ο κ. Κυριακού κάνει λόγο για «σιδεροκούτια» που έχουν μετατραπεί σε πρόχειρους χώρους εστίασης και τα οποία, σύμφωνα με τον ίδιο, έχουν αποκρύψει την όψη των παραδοσιακών κτιρίων και έχουν περιορίσει σημαντικά τον δημόσιο ανοικτό χώρο.

Ο πρόεδρος του Ομίλου επισημαίνει ακόμη ότι πολίτες αλλά και ξένοι επισκέπτες εκφράζουν καθημερινά παράπονα και απορίες για το πώς επετράπη η εγκατάσταση τέτοιων κατασκευών σε έναν τόσο εμβληματικό και ιστορικό χώρο της Πάφου.

Παράλληλα, αποδίδει ευθύνες τόσο στον Δήμο Πάφου όσο και στις αρμόδιες πολεοδομικές αρχές, σημειώνοντας ότι επέτρεψαν την αλλοίωση της αισθητικής φυσιογνωμίας του παραλιακού μετώπου της Κάτω Πάφου.

Μέσα από την επιστολή ζητείται άμεσα: η απομάκρυνση των μεταλλικών κατασκευών, η αποκατάσταση του δημόσιου χώρου, καθώς και η προστασία του ιστορικού και παραδοσιακού χαρακτήρα της περιοχής.

Ο Πολιτιστικός-Περιβαλλοντικός Όμιλος Χλώρακας τονίζει ότι η πολιτιστική και ιστορική ταυτότητα της Πάφου δεν μπορεί να θυσιάζεται στο όνομα του οικονομικού κέρδους και εκφράζει την ελπίδα ότι οι αρμόδιοι θεσμοί και φορείς - ακόμη και το Γραφείο του Προέδρου της Δημοκρατίας - θα συναισθανθούν τις ευθύνες τους και θα προχωρήσουν άμεσα στις αναγκαίες ενέργειες για αποκατάσταση της εικόνας του ιστορικού λιμανιού της Κάτω Πάφου.