Eurovision 2026: Οι 25 χώρες και τα τραγούδια που προκρίθηκαν στον τελικό -Με τι σειρά θα εμφανισθούν Κύπρος και Ελλάδα

Μετά την Ελλάδα και το Ferto του Akylas, και η Κύπρος θα βρεθεί στον τελικό της Eurovision 2026 με την Αντιγόνη Μπάξτον.

Να σημειωθεί ότι ο Akylas κατάφερε να κερδίσει την πρόκριση από τον Α’ Ημιτελικό με την Ελλάδα να ακούγεται πρώτη από τα μεγάφωνα.

Η εκρηκτική Αντιγόνη εκπροσώπησε την Κύπρο στον χθεσινό, Β’ Ημιτελικό, με το τραγούδι «Jalla», καταφέρνοντας να κερδίσει το κοινό στο Wiener Stadthalle και να προκριθεί στον μεγάλο τελικό του Σαββάτου.

Το «Jalla» είναι ένα έντονο dance/pop κομμάτι που συνδυάζει ethnic στοιχεία, μεσογειακή ενέργεια και σύγχρονη pop παραγωγή, δημιουργώντας μια σκηνική ταυτότητα που ξεχωρίζει ανάμεσα στους ανταγωνιστές του ημιτελικού.

Η σειρά εμφάνισης στον τελικό της Eurovision 2026

Δανία: Søren Torpegaard Lund – Før Vi Går Hjem

Γερμανία: Sarah Engels – Fire

Ισραήλ: Noam Bettan – Michelle

Βέλγιο: ESSYLA – Dancing on the Ice

Αλβανία: Alis – Nân

Ελλάδα: Akylas – Ferto

Ουκρανία: LELÉKA – Ridnym

Αυστραλία: Delta Goodrem – Eclipse

Σερβία: LAVINA – Kraj Mene

Μάλτα: AIDAN – Bella

Τσεχία: Daniel Zizka – CROSSROADS

Βουλγαρία: DARA – Bangaranga

Κροατία: LELEK – Andromeda

Ηνωμένο Βασίλειο: LOOK MUM NO COMPUTER – Eins, Zwei, Drei

Γαλλία: Monroe – Regarde !

Μολδαβία: Satoshi – Viva, Moldova!

Φινλανδία: Linda Lampenius x Pete Parkkonen – Liekinheitin

Πολωνία: ALICJA – Pray

Λιθουανία: Lion Ceccah – Sólo Quiero Más

Σουηδία: FELICIA – My System

Κύπρος: Antigoni – JALLA (21)

Ιταλία: Sal Da Vinci – Per Sempre Sì

Νορβηγία: JONAS LOVV – YA YA YA

Ρουμανία: Alexandra Căpitănescu – Choke Me

Αυστρία: COSMÓ – Tanzschein

Ο τελικός θα μεταδοθεί μέσα από την ΕΡΤ1 το Σάββατο 16 Μάϊου στις 22:00.

Άναψε φωτιές στη σκηνή του Β' Ημιτελικού η Αντιγόνη Μπάξτον

Η παρουσία της Αντιγόνης χαρακτηρίστηκε από μεγάλη ενέργεια, έντονη σκηνική παρουσία και άμεση επαφή με το κοινό, ανεβάζοντας τη διάθεση στην αρένα.

Το τραγούδι δημιουργήθηκε από την Αντιγόνη Μπάξτον, Χαραλάμπους Καλλονά, Κόνορ Μάλαλι-Νάϊτ, Δημήτρη Νικολάου, Κλέιντι Λούπα, Πάρη Κάλπο και Τρέι Κουά.

Ο τίτλος «Jalla», που προέρχεται από την κυπριακή διάλεκτο και είναι παραφθορά του «κι άλλα», σημαίνει «περισσότερο». Η Αντιγόνη πρότεινε να ενσωματωθεί η κυπριακή διάλεκτος στους στίχους, εκφράζοντας μέσα από το τραγούδι το κυπριακό πνεύμα της ενέργειας, του πάθους και της επιθυμίας για περισσότερα στη ζωή.

Eurovision 2026: Οι χώρες που προκρίθηκαν από τον Β' Ημιτελικό

Ανάμεσα στις χθεσινές συμμετοχές υπήρχαν και μερικά από τα πιο δυνατά «φαβορί» όπως η Δανία και η Αυστραλία.

Οι χώρες που προκρίθηκαν χθες στον τελικό από τους Β' ημιτελικούς είναι: Βουλγαρία, Ουκρανία, Νορβηγία, Αυστραλία, Ρουμανία, Μάλτα, Κύπρος, Αλβανία, Δανία και Τσεχία.

Οι λεγόμενες «Big 5» (Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Ηνωμένο Βασίλειο) μαζί με τη διοργανώτρια Αυστρία προκρίθηκαν απευθείας στον τελικό, χωρίς να συμμετάσχουν στους ημιτελικούς.

Οι χώρες που προκρίθηκαν από τον Α' Ημιτελικό

Υπενθυμίζεται πως από τον Α' Ημιτελικό εξασφάλισαν ήδη το εισιτήριο για τον τελικό του Σαββάτου:

Η Ελλάδα με τον Akylas και το «Ferto»

η Φινλανδία με τους Linda Lampenius & Pete Parkkonen και το «Liekinheitin»

το Βέλγιο με την Essyla και το «Dancing on the Ice»

η Σουηδία με τη Felicia και το «My System»

η Μολδαβία με τον Satoshi και το «Viva Moldova!»

το Ισραήλ με τον Noam Bettan και το «Michelle»

η Σερβία με τη Lavina και το «Kraj mene»

η Κροατία με τις Lelek και το «Andromeda»

η Λιθουανία με τον Lion Ceecah και το «Sólo quiero más»

η Πολωνία με την Alicja και το «Pray»

Η αντίστροφη μέτρηση για τον μεγάλο τελικό της Eurovision 2026 έχει ξεκινήσει, με τον Akylas να προετοιμάζεται για την κορυφαία του εμφάνιση το Σάββατο (16/5), παρουσιάζοντας στη σκηνή το «Ferto» με την ίδια ένταση και ενέργεια που εντυπωσίασαν κοινό και τηλεθεατές στον Α’ Ημιτελικό.

Οι προσδοκίες για την ελληνική συμμετοχή παραμένουν υψηλές, καθώς η Ελλάδα θεωρείται ένα από τα μεγάλα φαβορί της φετινής διοργάνωσης.

Η πορεία του Akylas προς τον τελικό εξελίσσεται εντυπωσιακά, κάτι που αντικατοπτρίζεται και στους αριθμούς.

Το βίντεο της εμφάνισής του στον Α’ Ημιτελικό ξεπέρασε το 1 εκατομμύριο προβολές στο YouTube μέσα σε λιγότερο από 24 ώρες, προκαλώντας έντονη συζήτηση στα social media και χιλιάδες σχόλια από fans της Eurovision σε όλη την Ευρώπη.

Οι αριθμοί καταδεικνύουν ότι οι προβολές, τα viral στιγμιότυπα και η συνολική απήχηση στα social media αποτελούν πλέον βασικό δείκτη της δυναμικής των φετινών διαγωνιζομένων, με τον Akyla να βρίσκεται στην κορυφή της λίστας.

Συγκεκριμένα:

1,3 εκατομμύρια προβολές στο YouTube

3,7 εκατομμύρια προβολές στο TikTok

Πάνω από 5 εκατομμύρια προβολές στα επίσημα social media της Eurovision για την εμφάνισή του στον Α’ Ημιτελικό

Πηγή: iefimerida.gr