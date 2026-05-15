Βγήκε στους δρόμους η Αστυνομία - Μπαράζ καταγγελιων, παγκύπρια, για παραβάσεις τροχαίας

Σε 281 καταγγελίες, παγκύπρια, που αφορούσαν διάφορες παραβάσεις τροχαίας, εκ των οποίων οι 128 αφορούσαν υπέρβαση του ορίου ταχύτητας, προχώρησε το βράδυ της Πέμπτης η Αστυνομία, στο πλαίσιο στοχευμένων προληπτικών επιχειρήσεων της.

Σε ανακοίνωση η Αστυνομία αναφέρει ότι έντονη ήταν η παρουσία και δράση της το βράδυ που πέρασε, ανά το παγκύπριο, με τη διενέργεια οργανωμένων περιπολιών σε καίρια σημεία αστικών περιοχών, με στόχο την πρόληψη σοβαρών εγκληματικών ενεργειών, τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης και την αύξηση του αισθήματος ασφάλειας του κοινού.

Kατά τη διάρκεια της νύχτας, σύμφωνα με την Αστυνομία, ανακόπηκαν για έλεγχο 458 οχήματα και ελέγχθηκαν 562 πρόσωπα που επέβαιναν σε αυτά.

Προσθέτει ότι διενεργήθηκαν παράλληλα 40 έλεγχοι υποστατικών, με στόχο την αντιμετώπιση φαινομένων παραβατικότητας, από τους οποίους προέκυψαν έξι καταγγελίες.

Κατά τη διάρκεια τροχονομικών ελέγχων που διενεργήθηκαν, σύμφωνα με την Αστυνομία, έγιναν 281 καταγγελίες, που αφορούσαν διάφορες παραβάσεις τροχαίας, ενώ προέκυψαν και 11 διερευνώμενες υποθέσεις παραβάσεων τροχαίας.

Σημειώνει ότι στο πλαίσιο των αστυνομικών εξετάσεων, κατακρατήθηκαν εφτά οχήματα.

Προσθέτει ότι από τις καταγγελίες που έγιναν για παραβάσεις τροχαίας, ξεχωρίζουν οι 128 καταγγελίες για υπέρβαση του ορίου ταχύτητας.

Αναφέρει επίσης ότι για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλης έγιναν 79 έλεγχοι οδηγών οχημάτων, κατά τους οποίους έγιναν 3 καταγγελίες, ενώ για οδήγηση υπό την επήρεια ναρκωτικών, έγιναν τέσσερις έλεγχοι οδηγών, με τρία θετικά προκαταρκτικά αποτελέσματα.

Στην ανακοίνωση η Αστυνομία αναφέρει ότι οι επιχειρήσεις αστυνόμευσης, για πρόληψη και καταστολή του εγκλήματος, συνεχίζονται καθημερινά, με ενισχυμένη αστυνομική παρουσία, στοχευμένους ελέγχους και άμεση επιχειρησιακή δράση, με σκοπό την προστασία των πολιτών και τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης.

ΚΥΠΕ