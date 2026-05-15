Η Λάρνακα στο Προεδρικό για το μεγάλο στοίχημα λιμανιού και μαρίνας - Τι θα ζητήσουν από τον Χριστοδουλίδη οι φορείς της πόλης

Το θέμα του λιμανιού και της μαρίνας Λάρνακας θα συζητηθεί σήμερα σε συνάντηση που θα έχουν στο Προεδρικό Μέγαρο, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης, με τον Δήμαρχο Λάρνακας Ανδρέα Βύρα, τον Πρόεδρο του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης (ΕΟΑ) Λάρνακας Αγγελο Χατζηχαραλάμπους και τον Πρόεδρο του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου (ΕΒΕ) Λάρνακας Νάκη Αντωνίου.

Πληροφορίες αναφέρουν πως κατά τη διάρκεια της συνάντησης αναμένεται να συζητηθεί μεταξύ άλλων και το κρίσιμο θέμα των αναπτύξεων τόσο στη περιοχή του λιμανιού όσο και της μαρίνας.

