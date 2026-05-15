Πρόστιμα €28.500 για αδήλωτους εργαζόμενους τον Μάρτιο από Υπηρεσία Επιθεωρήσεων

Από 227 ελέγχους που διενήργησε τον Μάρτιο η Υπηρεσία Επιθεωρήσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σε εταιρείες καθαρισμού και φύλαξης και σε γραφεία και υπηρεσίες, εντοπίστηκαν συνολικά 12 αδήλωτοι μισθωτοί εργαζόμενοι. Ως εκ τούτου, η Υπηρεσία εξέδωσε 10 πράξεις επιβολής προστίμου, συνολικού ύψους €28.500.

Συγκεκριμένα, έγινε έλεγχος σε 104 εταιρείες καθαρισμού και φύλαξης, με σύνολο εργαζομένων 189 (89 άντρες και 100 γυναίκες). Όπως αναφέρεται, από αυτούς οι 112 ήταν Ελληνοκύπριοι, οι 46 από χώρες της ΕΕ και οι 31 αλλοδαποί από τρίτες χώρες.

Συνολικά εντοπίστηκαν 8 αδήλωτοι εργαζόμενοι μισθωτοί και εκδόθηκαν 6 Πράξεις Επιβολής Προστίμου ύψους €18.500.

Επιπλέον, έγιναν 123 έλεγχοι σε Γραφεία και Υπηρεσίες και εντοπίστηκαν 120 εργοδότες και 3 αυτοτελώς εργαζόμενοι. Το σύνολο των εργαζομένων ήταν 578, 239 άντρες και 339 γυναίκες. Από αυτούς, οι 338 ήταν Ελληνοκύπριοι, οι 103 πολίτες ΕΕ, και οι 137 αλλοδαποί τρίτων χωρών.

Συνολικά, εντοπίστηκαν 4 αδήλωτοι εργαζόμενοι μισθωτοί και εκδόθηκαν 4 Πράξεις Επιβολής Προστίμου ύψους €10.000.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Υπουργείου Εργασίας, σκοπός της εκστρατείας ήταν η ευαισθητοποίηση όλων των απασχολούμενων στις εν λόγω οικονομικές δραστηριότητες, σε ό,τι αφορά τις συνέπειες από την αδήλωτη εργασία και τη μη συμμόρφωση με τις πρόνοιες της σχετικής Νομοθεσίας.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τις πρόνοιες της σχετικής Νομοθεσίας, σε περίπτωση εντοπισμού αδήλωτου ατόμου στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, εκδίδεται διοικητικό πρόστιμο ύψους €1.000 για κάθε μισθωτό αναφορικά με τον μήνα που διαπιστώθηκε η παράβαση, αυξανόμενο κατά €500 επί 6 μήνες.

Σε περίπτωση επανάληψης της παράβασης της αδήλωτης εργασίας για δεύτερη φορά εντός 2 ετών το ποσό των €1.000 αυξάνεται στις €2.000 και έπειτα από την τρίτη φορά και άνω, στις €3.000 ο τρέχον μήνας εκτός αν αποδειχθεί από την πλευρά του εργοδότη ότι η περίοδος παραβίασης ήταν μικρότερη. Σε περίπτωση που αποδειχθεί ότι η περίοδος παραβίασης ήταν μεγαλύτερη, το πρόστιμο πολλαπλασιάζεται επί τους πραγματικούς μήνες.

Υπενθυμίζεται ότι στην παγκύπρια τηλεφωνική γραμμή 77778577 γίνονται δεκτές ανώνυμες και επώνυμες καταγγελίες ή πληροφορίες σε σχέση με αδήλωτη εργασία ή παραβίαση των όρων εργοδότησης.

Πηγή: ΚΥΠΕ