Πάρε δρόμο. Τον δικό σου περήφανο δρόμο. Τον περήφανο δρόμο του Cyprus Pride 2026.

Σε μια εποχή όπου λέξεις όπως «φυσική τάξη», «παραδοσιακές αξίες» και «προστασία των παιδιών» χρησιμοποιούνται όλο και περισσότερο ως εργαλεία φόβου, αποκλεισμού και παραπληροφόρησης, το φετινό Cyprus Pride απαντά με τον πιο ουσιαστικό τρόπο: βγαίνοντας στον δρόμο. Όχι μόνο ως πράξη διαμαρτυρίας, αλλά ως πράξη ύπαρξης, αξιοπρέπειας και ελευθερίας. Γιατί ο δρόμος δεν είναι χώρος αποκλεισμού. Είναι ο χώρος όπου φαινόμαστε, συναντιόμαστε, διεκδικούμε και προχωράμε μαζί. Ο κοινός μας δρόμος.

Με αυτό το δημιουργικό insight, η φετινή καμπάνια επαναδιεκδικεί γνώριμες εκφράσεις της καθημερινότητας και τις επαναπροσδιορίζει μέσα από τη ματιά της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας. Το «Πάρε δρόμο» παύει να είναι προτροπή φυγής και γίνεται προτροπή ελευθερίας. Από απόρριψη γίνεται ενθάρρυνση. Από μηχανισμός αποκλεισμού, πρόσκληση για ορατότητα, παρουσία και δύναμη.

Το Cyprus Pride 2026 δεν αφορά μόνο τη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα. Αφορά κάθε άνθρωπο που πιστεύει πως τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν είναι υπό συζήτηση, δεν αναβάλλονται και δεν μπορούν να παραμένουν διαρκώς «για αργότερα». Σε μια χώρα που επικαλείται διαρκώς τις ευρωπαϊκές αξίες, η ισότητα δεν μπορεί να παραμένει υπό διαπραγμάτευση.

Κάθε άνθρωπο που πιστεύει στην ισότητα, την ορατότητα και το δικαίωμα να υπάρχεις χωρίς φόβο ή απολογία. Γιατί η ελευθερία είναι αδιαίρετη ή δεν είναι ελευθερία. Το φετινό μανιφέστο αναδεικνύει τη σημασία της σύμπνοιας ανάμεσα σε κοινότητες, κινήματα και ανθρώπους που βιώνουν αποκλεισμό, διακρίσεις ή αορατότητα. Από τη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα και τα φεμινιστικά κινήματα, μέχρι τους μετανάστες, τα άτομα με αναπηρία, τους εργαζόμενους, τους αγρότες και τη νεολαία, το μήνυμα είναι κοινό: ο δρόμος ανήκει σε όλους. Γιατί όταν ο δρόμος κλείνει για μία ομάδα, είναι θέμα χρόνου να κλείσει για όλες.

Παράλληλα, το Cyprus Pride 2026 συνεχίζει να διεκδικεί ουσιαστική πρόοδο σε κρίσιμα ζητήματα ισότητας και προστασίας δικαιωμάτων, όπως ο ισότιμος γάμος, η τεκνοθεσία, η νομική αναγνώριση ταυτότητας φύλου, η πρόσβαση στην υγεία, η προσβασιμότητα και η αποτελεσματική προστασία από εγκλήματα και ρητορική μίσους.

Το Cyprus Pride 2026 δεν «γιορτάζει απλώς τη διαφορετικότητα». Διεκδικεί δημόσιο χώρο — σωματικά, νομικά και συμβολικά. Διεκδικεί το δικαίωμα κάθε ανθρώπου να υπάρχει χωρίς να ζητά άδεια από όσους τον φοβούνται, τον κρίνουν ή τον αποκλείουν.

Τη δημιουργική επιμέλεια και υλοποίηση της φετινής καμπάνιας ανέλαβε η Innovation Leo Burnett, στηρίζοντας για ακόμη μία χρονιά το έργο και το όραμα της Accept ΛΟΑΤΙ Κύπρου.

Η Accept ΛΟΑΤΙ Κύπρου εκφράζει επίσης θερμές ευχαριστίες σε όλους τους συντελεστές, δημιουργούς, συνεργάτες και επαγγελματίες που στήριξαν αφιλοκερδώς την υλοποίηση της φετινής καμπάνιας, συμβάλλοντας με το ταλέντο, τον χρόνο και τη φωνή τους ώστε το μήνυμα του Cyprus Pride 2026 να φτάσει πιο δυνατά και πιο μακριά.

Συντελεστές

The MULTiNSPIRE για την παραγωγή του ραδιοφωνικού σποτ, Ελένη Σιδερά & Αλέξανδρος Παρίσης για τις εκφωνήσεις, Collective Beats για την συνεργασία στο καλλιτεχνικό κομμάτι, Αlternative Brain Rules για παραγωγή και την οργάνωση του φεστιβάλ, και την Innovation Leo Burnet Digital Tree, Avant Guard ως σύμμαχους επικοινωνίας.

Το Cyprus Pride 2026 θα πραγματοποιηθεί στις 6 Ιουνίου στον Δημοτικό Κήπο Λευκωσίας και καλεί το κοινό να βγει στον δρόμο, να γίνει μέρος της πορείας και να περπατήσει μαζί μας τον κοινό, περήφανο δρόμο της ισότητας, της ελευθερίας, της ισονομίας και της ορατότητας.

Γιατί η ισότητα δεν ζητείται. Διεκδικείται. Μαζί.

Για το ΜΑΝΙΦΕΣΤΟ του CYPRUS PRIDE 2026, ακολουθήστε τον πιο κάτω σύνδεσμο: https://accept.cy/manifesto-cyprus-pride-2026/