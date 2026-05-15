Με ομπρέλες θα πάμε την Κυριακή στις κάλπες: Πέφτει από το Σάββατο η θερμοκρασία - Πότε και πού αναμένεται χαλάζι

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Πολιτική

Οι νέοι δεν «ακούν» τα κόμματα: Ο Κώστας Ντάλτας στον Πολίτη 107.6 για τον θόρυβο της προεκλογικής, το ρευστό σκηνικό και την αποδυνάμωση των μεγάλων

ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Header Image

Περισσότερη «φασαρία» και λιγότερη ουσία στην προεκλογική επικοινωνία

Στις ιδιαιτερότητες της φετινής προεκλογικής περιόδου, στον ρόλο των δημοσκοπήσεων αλλά και στη δυσκολία επικοινωνίας των κομμάτων με τους νέους, αναφέρθηκε ο Κώστας Ντάλτας, Διευθύνων Σύμβουλος της Red Wolf PR & Advertising Agency και Πρόεδρος του Συνδέσμου Διαφήμισης - Επικοινωνίας Κύπρου, μιλώντας στον Πολίτη 107.6 & 97.6 και την εκπομπή «Δεύτερη Ματιά στα Γεγονότα».

Αρχικά ο κ. Ντάλτας σημείωσε ότι οι δημοσκοπήσεις αποτελούν κυρίως εργαλείο εξαγωγής συμπερασμάτων για αναλυτές, κόμματα και υποψηφίους. Ωστόσο, όπως είπε, για την κοινή γνώμη ενδέχεται να δημιουργούν σύγχυση, καθώς περισσότερο «φωτογραφίζουν τη στιγμή».

Σε επίπεδο επικοινωνίας, περιέγραψε μια προεκλογική περίοδο με αυξημένο «θόρυβο», τονίζοντας ότι η προσπάθεια προσέλκυσης προσοχής έχει μεταφέρει σε δεύτερο πλάνο την ουσιαστική παρουσίαση πολιτικών προτάσεων. Όπως ανέφερε, δεν γίνεται καθαρή συζήτηση επί των προγραμμάτων.

Ρευστό σκηνικό

Αναφορικά με τις τάσεις, μίλησε για ρευστό σκηνικό που δεν αναμένεται να ξεκαθαρίσει πριν από το βράδυ των εκλογών, με τις δημοσκοπήσεις να δείχνουν οριακές διαφορές εντός του στατιστικού σφάλματος και σημαντικό αριθμό αναποφάσιστων, κυρίως από την ίδια δεξαμενή ψηφοφόρων.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στο ενδεχόμενο αυξημένου αριθμού κομμάτων στη Βουλή, σημειώνοντας ότι αυτό θα οδηγήσει σε διασπορά εδρών και αποδυνάμωση των μεγάλων πολιτικών δυνάμεων. Όπως τόνισε, σε ένα τέτοιο σενάριο, ΔΗΣΥ, ΑΚΕΛ και ΔΗΚΟ ενδέχεται να εξέλθουν αποδυναμωμένοι, γεγονός που καθιστά ακόμη πιο κρίσιμη την επόμενη ημέρα τόσο σε επίπεδο συσχετισμών όσο και προσώπων. 

Από τα σπίτια στο TikTok

Όσον αφορά το κομμάτι της επικοινωνίας, σημείωσε ότι, παρά την έντονη παρουσία των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, η προσωπική επαφή εξακολουθεί να διατηρεί καθοριστικό ρόλο. Σε μια μικρή κοινωνία όπως η κυπριακή, το door-to-door, η χειραψία και οι συζητήσεις σε σπίτια και καφετέριες παραμένουν εξίσου σημαντικά με την παρουσία στα social media ανέφερε ο κ. Ντάλτας.

«Μόνο ο Φειδίας...»

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στους νέους ψηφοφόρους, επισημαίνοντας ότι υπάρχει σαφές επικοινωνιακό χάσμα. Όπως είπε, οι περισσότεροι υποψήφιοι δεν μπορούν να μιλήσουν στη «γλώσσα» των νέων ούτε να αφουγκραστούν τις ανάγκες τους.

Στο πλαίσιο αυτό, ανέφερε ότι η περίπτωση του Φειδία ξεχωρίζει, καθώς -ανεξαρτήτως θέσεων- καταφέρνει να επικοινωνεί άμεσα με τη νεολαία, χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα μέσα και ύφος. Αντίθετα, άλλες προσπάθειες πολιτικών, ιδιαίτερα στα social media, συχνά αποτυγχάνουν όταν υιοθετούν παρωχημένο επικοινωνιακό ύφος «Βλέπουμε πολιτικούς να εμφανίζονται με γραβάτα στο TikTok και να μιλάνε σαν να απευθύνουν διάγγελμα - και τελικά φέρνουν το ακριβώς αντίθετο αποτέλεσμα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ακούστε την παρέμβαση του Κώστα Ντάλτα στον Πολίτη 107.6 & 97.6:

Tags

ΚΟΜΜΑΤΑΔΗΣΥΑΚΕΛΔΗΚΟΠΟΛΙΤΗΣ 1076ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2026

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα