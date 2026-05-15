Πλεονάσματα ενέργειας: Σε αναμονή η ΑΗΚ για αποφάσεις

Η ΑΗΚ βρίσκεται σε αναμονή μέχρι να ξεκαθαρίσει το σκηνικό γύρω από τη νομοθεσία που προβλέπει την αποζημίωση των πλεονασμάτων ενέργειας από οικιακά φωτοβολταϊκά, δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο Πρόεδρος της Αρχής Γιώργος Πέτρου.

«Δεν έχουμε κάνει οποιαδήποτε ενέργεια» αποζημίωσης της πλεονάζουσας ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα, καθώς «δεν ξέρουμε τι θα είναι τελικά η νομοθεσία», πρόσθεσε.

Για αυτό τον λόγο, είμαστε σε αναμονή μέχρι να ξεκαθαρίσει το τοπίο, σημείωσε.

Επιπλέον, ο κ. Πέτρου είπε ότι η ΑΗΚ έχει προχωρήσει στο τέλος Μαρτίου σε μηδενισμό, από όλα τα οικιακά φωτοβολταϊκά, των υπολοίπων ενέργειας, όπως έπραττε πριν την ψήφιση του νομοσχεδίου (κάθε τρία χρόνια), και βρίσκεται σε αναμονή των αποφάσεων.

Σημειώνεται ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, προχώρησε τον Απρίλιο του 2026 στην αναπομπή του νόμου που προέβλεπε την αποζημίωση των πλεονασμάτων ενέργειας από οικιακά φωτοβολταϊκά και στη συνέχεια η Ολομέλεια της Βουλής ενέκρινε ρύθμιση ώστε να μην μηδενίζονται τα πλεονάσματα ηλεκτρικής ενέργειας από οικιακά φωτοβολταϊκά, αποδεχόμενη μερικώς την αναπομπή του Προέδρου της Δημοκρατίας σε τροποποιητικό νόμο για την προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ).

Με βάση την απόφαση, τα πλεονάσματα ενέργειας που παράγονται από νοικοκυριά δεν θα διαγράφονται, αλλά θα διατηρούνται μέχρι το Υπουργικό Συμβούλιο να καθορίσει τον τρόπο διαχείρισης ή αποζημίωσής τους.

Η αρχική αναπομπή αφορούσε τροποποιητικό νόμο για την προώθηση των ΑΠΕ, ο οποίος προνοούσε καθορισμό, μέσω διατάγματος, του τρόπου αποζημίωσης της πλεονάζουσας ενέργειας από αυτοκαταναλωτές, καθώς και επανέκδοση σχεδίου στήριξης για αυτοπαραγωγή.

