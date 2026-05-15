«Δεν θέλω να είμαι υπόδειγμα»: Όλα όσα είπε ο Ανδρέας Θεμιστοκλέους για το ΔΕΚ, το Κυπριακό και τον δίκαιο βουλευτή (βίντεο)

Τις πολιτικές θέσεις του Δημοκρατικού Εθνικού Κινήματος (ΔΕΚ), αναπτύσσει στο ΠΟΛcast o επικεφαλής του κόμματος, Αντρέας Θεμιστοκλέους, ο οποίος κάνει ιστορική αναδρομή στους ηγέτες της Κύπρου και περιγράφει τα στοιχεία που το κόμμα δεν επιθυμεί να περιέχονται σε ένα σχέδιο λύσης του Κυπριακού.

Φιλοξενούμενος από τους δημοσιογράφους Άντρη Δανιήλ και Σταύρο Αντωνίου, ο κ. Θεμιστοκλέους αναφέρεται στις κόκκινες γραμμές του στο Εθνικό ζήτημα, στην παιδεία και σε επιλογές στο κυβερνητικό σχήμα, για τις οποίες ο ίδιος υπήρξε αντίθετος.

Ταυτόχρονα, στέλνει μήνυμα στα στελέχη που αποχώρησαν από τον ΔΗΣΥ και προσχώρησαν στο ΕΛΑΜ ότι θα το μετανιώσουν και αφήνει αιχμές για την αντιδημοκρατική στάση του προέδρου του ΕΛΑΜ, αποκαλύπτοντας με ποιο τρόπο ο ίδιος βρέθηκε εκτός ΕΛΑΜ και γιατί κράτησε την έδρα.

Ο Αντρέας Θεμιστοκλέους απαντά στο αν θα συμμετείχε σε ένα πιθανό κάλεσμα του Προέδρου Χριστοδουλίδη για συμμετοχή του ΔΕΚ στην κυβέρνηση. Διευκρινίζει δε πως το ΔΕΚ δεν είναι κόμμα διαμαρτυρίας.

Ο κ. Θεμιστοκλέους υποστηρίζει ότι κανένα κόμμα δεν έχει τις πολιτικές θέσεις του ΔΕΚ. «Το πρώτο άρθρο», προσθέτει, «της ιδεολογικής διακήρυξης του κόμματος αναφέρει ρητά ότι η Κύπρος είναι αναπόσπαστο τμήμα του ελληνικού έθνους, του ελληνικού χώρου και του ελληνικού κόσμου». Ακολούθως απαντά εάν το ΔΕΚ τάσσεται υπέρ της ένωσης της Κύπρου με την Ελλάδα.

Ο επικεφαλής του ΔΕΚ τονίζει ότι η ιδανική λύση του Κυπριακού είναι η απελευθέρωση από την τουρκική κατοχή, ωστόσο αναφέρεται και στις ιστορικές ευθύνες αλλά και τα σφάλματα της ε/κ πλευράς.

Στη συνέχεια ο κ. Θεμιστοκλέους δηλώνει ότι ο άντρας και η γυναίκα είναι ίσοι σε δικαιώματα αλλά όχι σε υποχρεώσεις. Μιλά επίσης για το περιστατικό με την παραβίαση του ορίου ταχύτητας στον αυτοκινητόδρομο και απαντά στο ερώτημα εάν αυτή ήταν μια λανθασμένη πράξη. Εκφράζει δε τη θέση ότι πρέπει να αλλάξει το όριο ταχύτητας στους υπεραστικούς δρόμους.

Εκφράζει μάλιστα με πικρία το παράπονο ότι διασύρθηκε όσο κανένας άλλος, λοιδορήθηκε και το 2016 έχασε την έδρα. Ανέφερε επίσης ότι ο μάρτυρας κρίθηκε αναξιόπιστος, ωστόσο καταδικάστηκε και τιμωρήθηκε με πρόστιμο 3 χιλιάδων ευρώ, λέγοντας πως «το γελοίο της υπόθεσης είναι ότι δικάστηκα διότι τσίλλισα την άσπρη γραμμή και έσπασα τα κόκκαλα της, πληρώνοντας πρόστιμο 1000 ευρώ».

Ερωτηθείς εάν πρέπει η κοινωνία να απαιτεί από τους βουλευτές να σέβονται τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, ο κ. Θεμιστοκλέους απάντησε ότι «δεν θέλω να είμαι υπόδειγμα κανενός, δεν είμαι άγαλμα». Συνεχίζοντας εξήγησε τι θεωρεί ο ίδιος ως υπόδειγμα ανθρώπου και διερωτήθηκε γιατί ένας βουλευτής πρέπει να είναι υπόδειγμα. «Ο βουλευτής πάνω από όλα», τόνισε, «πρέπει να είναι δίκαιος». Ακολούθως περίγραψε τα προσόντα που πρέπει να έχει ένας βουλευτής.