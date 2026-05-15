Στην Κύπρο η Τζόρτζια Μελόνι την ερχόμενη Κυριακή - Τι θα συζητήσει με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη

Στην Κύπρο θα βρίσκεται την Κυριακή η Πρωθυπουργός της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι, με στόχο την αναβάθμιση των διμερών σχέσεων, με απτά παραδοτέα.

Σε ενημέρωση των δημοσιογράφων στο Προεδρικό, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, είπε ότι κατά την προηγούμενη συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη, με την κ. Μελόνι, είχε συμφωνηθεί η έναρξη συζητήσεων για ένα κοινό έγγραφο εταιρικής σχέσης.

Όπως είπε, σήμερα υπάρχουν οι προϋποθέσεις για να αποτυπωθεί η πρόοδος σε πιο συγκεκριμένο πολιτικό και επιχειρησιακό πλάνο.

ΠΗΓΗ: KΥΠΕ