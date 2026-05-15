Καμπάνια αντίστροφης μέτρησης ΔΗΣΥ: 9 μέρες μέχρι τις εκλογές – Παιδεία, Αθλητισμός και Νέα Γενιά

Με την παιδεία στο επίκεντρο συνεχίζει την καμπάνια αντίστροφης μέτρησης ενόψει των βουλευτικών εκλογών ο Δημοκρατικός Συναγερμός, εννέα ημέρες πριν από την προσφυγή στις κάλπες.

Σε ανακοίνωσή του, ο ΔΗΣΥ επιχειρεί να αναδείξει την εκπαίδευση ως πεδίο σαφούς πολιτικής διαφοροποίησης από τα υπόλοιπα κόμματα, υποστηρίζοντας ότι οι πολίτες ακούν από άλλες πολιτικές δυνάμεις «γενικόλογες διακηρύξεις, αντιφάσεις και ιδεολογικούς πειραματισμούς χωρίς ολοκληρωμένο σχέδιο για το μέλλον της παιδείας».

Όπως αναφέρει, η παιδεία «δεν προσφέρεται για στασιμότητα και πειραματισμούς», χαρακτηρίζοντάς την «ακρογωνιαίο λίθο της κοινωνίας» και βασικό εργαλείο για ίσες ευκαιρίες, κοινωνική κινητικότητα και προετοιμασία της νέας γενιάς για την εποχή της τεχνητής νοημοσύνης.

Ο ΔΗΣΥ προβάλλει το αποτύπωμα της διακυβέρνησης της περιόδου 2013–2023 στον τομέα της εκπαίδευσης, κάνοντας λόγο για τις μεγαλύτερες μεταρρυθμίσεις των τελευταίων δεκαετιών. Ειδικότερα, αναφέρεται στο νέο σύστημα διορισμών εκπαιδευτικών, στο νέο πλαίσιο αξιολόγησης, στον εκσυγχρονισμό των σχολικών μονάδων, σε επενδύσεις που –όπως σημειώνει– ξεπέρασαν τα 350 εκατομμύρια ευρώ για υποδομές, καθώς και σε αλλαγές στην τεχνική, τριτοβάθμια και αθλητική εκπαίδευση.

Παράλληλα, παρουσιάζει τις προτεραιότητές του για την επόμενη περίοδο, με έμφαση στη δημιουργία «σύγχρονου και πιο ανθρώπινου σχολείου», στην επέκταση του ολοήμερου σχολείου σε όλες τις βαθμίδες, στην ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων και της τεχνητής νοημοσύνης στην εκπαίδευση, καθώς και στη στήριξη μαθητών, εκπαιδευτικών και νέων.

«Αυτή είναι η διαφορά: μεταρρυθμίσεις απέναντι στη στασιμότητα, σχέδιο απέναντι στις γενικότητες», αναφέρει ο ΔΗΣΥ, εντάσσοντας το μήνυμα στο προεκλογικό του σύνθημα «Υπεύθυνα Μπροστά».

2013-2023: Μια Δεκαετία με Μεταρρυθμίσεις και Εκσυγχρονισμό

Η αξιοπιστία της πρότασής μας για την επόμενη μέρα εδράζεται στο έργο που επιτελέσαμε την προηγούμενη δεκαετία. Ο τομέας της εκπαίδευσης είναι αυτός όπου έγιναν οι περισσότερες δομικές μεταρρυθμίσεις από όσες είχαν γίνει συνολικά από τη Μεταρρύθμιση του 1976.

Αλλάξαμε ριζικά το τοπίο μέσα από 46 εθνικές πολιτικές και στρατηγικές, επιτυγχάνοντας μια άνευ προηγουμένου αναβάθμιση:

1. Νέο Σύστημα Διορισμών στην Εκπαίδευση (ΝΣΔΕ) (Ν.179(1)/2018): Βάλαμε τέλος στο αναχρονιστικό σύστημα της επετηρίδας, θεσμοθετώντας γραπτές εξετάσεις και ένα σύγχρονο, πλήρως αξιοκρατικό πλαίσιο επιλογής των εκπαιδευτικών, που αποτελούν πολύτιμο ανθρώπινο κεφάλαιο για την κυπριακή εκπαίδευση.

2. Τομή στην Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού και Μαθητή: Πετύχαμε την πρώτη δομική μεταρρύθμιση με το Νέο Σχέδιο Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου (2022) μετά από 47 χρόνια.

3. Νέα Αναλυτικά και Ωρολόγια Προγράμματα: Επαναφέραμε το σύστημα των Κατευθύνσεων στα σχολεία. Προχωρήσαμε στη μετεξέλιξη της διδακτέας ύλης, εντάξαμε την πιστοποίηση της πολύ καλής γνώσης της Αγγλικής γλώσσας σε επίπεδο Β2 και της καλής γνώσης της Γαλλικής γλώσσας σε επίπεδο Β1 στη Μέση Εκπαίδευση, σε συνεργασία με διεθνείς οργανισμούς.

4. Ολοήμερο Σχολείο και Εναλλακτική Φοίτηση: Επεκτείναμε τις επιλογές των οικογενειών, δημιουργώντας τα Θερινά Σχολεία και το Προαιρετικό Ολοήμερο Δημοτικό. Ταυτόχρονα, εκσυγχρονίσαμε τα Εσπερινά Σχολεία και θεσπίσαμε την εξαετή φοίτηση στα Μουσικά και Αθλητικά Σχολεία.

5. Σύγχρονο και Ασφαλές Σχολικό Περιβάλλον: Προωθήσαμε την Εθνική Στρατηγική Πρόληψης Βίας στο Σχολείο, αναβαθμίσαμε τον ψηφιακό μετασχηματισμό των σχολικών μονάδων και τοποθετήσαμε Επιτηρητές Ασφαλείας σε συνδυασμό με νέες περιφράξεις και θυροτηλέφωνα. Επίσης, αναλάβαμε την οργανωμένη εκπαίδευση περίπου 16.000 παιδιών μεταναστευτικής βιογραφίας.

6. Ενίσχυση της Τεχνικής και Ειδικής Εκπαίδευσης: Εκπονήσαμε την Εθνική Στρατηγική ΤΕΕΚ 2015-2020, θεσμοθετήσαμε την επικύρωση της μη τυπικής/άτυπης μάθησης και προχωρήσαμε σε εκτενή μεταρρύθμιση της νομοθεσίας για την Ειδική Αγωγή.

7. Αναβάθμιση και Διεθνοποίηση της Τριτοβάθμιας: Ιδρύσαμε τον Φορέα ΔΙ.Π.Α.Ε. (2014) θωρακίζοντας την ποιότητα, εφαρμόσαμε στρατηγική διεθνοποίησης και αναγνώρισης τίτλων, στηρίξαμε τα ιδιωτικά πανεπιστήμια και προωθήσαμε τα αγγλόφωνα προγράμματα στα δημόσια πανεπιστήμια.

8. Εθνική Στρατηγική και Εξυγίανση στον Αθλητισμό: Προχωρήσαμε στην Ενιαία Αθλητική Νομοθεσία, συστήσαμε την Επιτροπή Δεοντολογίας Αθλητισμού και εφαρμόσαμε την Κάρτα Φιλάθλου και το Σύστημα Ταυτοποίησης. Επιπρόσθετα, θεσπίσαμε τον Κώδικα Χρηστής Διακυβέρνησης, εισαγάγαμε τη Διπλή Σταδιοδρομία Αθλητών και στηρίξαμε έμπρακτα τον Αθλητισμό Κορυφής.

9. Ιστορικές Επενδύσεις σε Υποδομές: Δρομολογήσαμε και εκτελέσαμε 224 μεγάλα έργα, άνω των €350 εκατ., που περιλαμβάνουν ιστορικές αναδομήσεις (όπως το Παγκύπριο Γυμνάσιο), νέες εγκαταστάσεις (Νέα Τεχνική Λάρνακας) και υπερσύγχρονα αθλητικά κέντρα (Νέο Στάδιο Λεμεσού).

10. Θεσμική Αναβάθμιση του Πολιτισμού: Ιδρύσαμε το αυτόνομο Υφυπουργείο Πολιτισμού (2018), συστήσαμε την Κυπριακή Ακαδημία Επιστημών, Γραμμάτων και Τεχνών, εφαρμόσαμε το Σχέδιο «ΘΥΜΕΛΗ» και προστατεύσαμε την πολιτιστική κληρονομιά των Θρησκευτικών μας Ομάδων.

11. Στρατηγική για τη Νεολαία: Εφαρμόσαμε την πρώτη ολοκληρωμένη Εθνική Στρατηγική για τη Νεολαία, καθιερώσαμε νέα χρηματοδοτικά προγράμματα και ιδρύσαμε το Ινστιτούτο Πολιτικής για τη Νεολαία καθώς και το Εθνικό Κέντρο Νεολαίας.

12. Άλλες Διασταυρούμενες Δράσεις: Υλοποιήσαμε το πλαίσιο για τα πανεπιστημιακά νοσοκομεία, θεσπίσαμε τις Ναυτικές Σπουδές, εντάξαμε την Κυκλοφοριακή Αγωγή και προωθήσαμε την Ενεργό Πολιτότητα στα σχολεία. Παράλληλα, στηρίξαμε τα σχολεία και το Κρατικό Ινστιτούτο Επιμόρφωσης Ριζοκαρπάσου, παραχωρήσαμε υποτροφίες σε εγκλωβισμένους και αναπτύξαμε τη διαδικτυακή εκπαίδευση για τη Διασπορά.

2023 - Σήμερα: Εποικοδομητική Αντιπολίτευση, Έλεγχος και Υπευθυνότητα

Από τη θέση της υπεύθυνης αντιπολίτευσης, δεν επιλέξαμε την εύκολη λύση της στείρας καταγγελτικότητας. Λειτουργήσαμε ως η κύρια δύναμη λογοδοσίας, διασφαλίζοντας παράλληλα πως οι μεταρρυθμίσεις δεν θα παγώσουν, βάζοντας πάντα την πρόοδο των μαθητών/τριών πάνω από το πολιτικό κόστος:

1. Προστασία της Μεταρρύθμισης στην Αξιολόγηση Εκπαιδευτικών: Όταν άλλοι προσπάθησαν να αποδομήσουν το νέο σύστημα αξιολόγησης των εκπαιδευτικών, εμείς αναλάβαμε την πρωτοβουλία να το θωρακίσουμε. Με τις ψήφους μας στη Βουλή, εγγυηθήκαμε την ομαλή μετάβαση και τη συνεχή παρακολούθηση της εφαρμογής του, αρνούμενοι να επιστρέψουμε στο παρελθόν.

2. Πίεση για το Ολοήμερο Σχολείο: Ασκήσαμε εποικοδομητική κριτική στην αναβλητικότητα που επιβραδύνει την εξέλιξη του ολοήμερου σχολείου, διεκδικώντας άμεσες λύσεις αντί για προαιρετικά ημίμετρα που ταλαιπωρούν τις εργαζόμενες οικογένειες.

3. Νομοθετική Ασπίδα για τα Σχολεία: Προωθήσαμε την έμπρακτη προστασία των δημοσίων λειτουργών, καταθέτοντας συγκεκριμένη πρόταση νόμου που καλύπτει απολύτως τους εκπαιδευτικούς μας από φαινόμενα βίας και απειλών εν ώρα καθήκοντος.

4. Έλεγχος Υποδομών και Κλιματισμού: Παρεμβήκαμε δραστικά, απαιτώντας αυστηρά χρονοδιαγράμματα για την εγκατάσταση κλιματιστικών σε όλες τις σχολικές μονάδες και τον αναπτυξιακό σχεδιασμό απέναντι στον υπερπληθυσμό των σχολείων, προκειμένου να διασφαλιστούν ανθρώπινες συνθήκες διδασκαλίας και μάθησης τόσο για τους μαθητές/τριες όσο και τους εκπαιδευτικούς μας.

2026+: Οι Προτάσεις μας για την Παιδεία, τον Αθλητισμό και την Υγεία

Για τα επόμενα χρόνια, το σχέδιό μας είναι απολύτως μετρήσιμο και εδράζεται στις 31 προδιαγεγραμμένες πολιτικές του Δημοκρατικού Συναγερμού. Δεν περιοριζόμαστε σε διαπιστώσεις, αλλά καταθέτουμε ένα συγκροτημένο πλαίσιο για μια ουσιαστική αλλαγή του σχολείου.

Προτείνουμε ένα δημόσιο σχολείο σύγχρονο, ποιοτικό και ανθρώπινο, που θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των μαθητών/τριών που θα σπουδάσουν, θα εργαστούν και θα κληθούν να ανταπεξέλθουν στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Ένα σχολείο που θα καλλιεργεί δεξιότητες, θα προετοιμάζει τους μαθητές/τριες για τις απαιτήσεις ενός διαρκώς μεταβαλλόμενου κοινωνικού, τεχνολογικού και επαγγελματικού περιβάλλοντος και θα στηρίζει κάθε παιδί.

Ένα σχολείο που θα ξαναγίνει χώρος δημιουργίας, μάθησης και χαράς.

1. Καθολικό και Υποχρεωτικό Ολοήμερο Σχολείο 2026-2030

Προτείνουμε την καθολική και υποχρεωτική επέκταση του ολοήμερου σχολείου σε όλες τις βαθμίδες έως το 2030. Στόχος μας είναι η μετατροπή του από απλό χώρο φύλαξης σε πυρήνα ουσιαστικής μάθησης, δημιουργίας και στήριξης των μαθητών/τριών. Το νέο ολοήμερο σχολείο θα δίνει έμφαση στην καλλιέργεια δεξιοτήτων του 21ου αιώνα, στην ενδυνάμωση των μαθητών ως ενεργών, υπεύθυνων και παγκόσμια συνειδητοποιημένων πολιτών, στην κοινωνική και συναισθηματική ανάπτυξη, στην καλλιτεχνική δημιουργία, στον αθλητισμό και στην εμπέδωση της γνώσης μέσα στο σχολικό περιβάλλον. Παράλληλα, θα συμβάλλει στη μείωση της εξάρτησης από την παραπαιδεία, απαλλάσσοντας τις οικογένειες από ένα δυσβάσταχτο κόστος και παρέχοντας πραγματική στήριξη στους εργαζόμενους γονείς.

2. Σύγχρονο Σχολείο Ψηφιακών Δεξιοτήτων και Τεχνητής Νοημοσύνης

Προτείνουμε τον ουσιαστικό εκσυγχρονισμό του σχολείου, με εκσυγχρονισμό των αντικειμένων του αναλυτικού προγράμματος και αναθεώρηση του ωρολογίου προγράμματος, ώστε η εκπαίδευση να ανταποκρίνεται στις ανάγκες, τα ενδιαφέροντα και τις δυνατότητες του κάθε μαθητή/τριας. Προτείνουμε τη σταδιακή, οργανωμένη και παιδαγωγικά τεκμηριωμένη ένταξη της Τεχνητής Νοημοσύνης, των ψηφιακών δεξιοτήτων, της υπολογιστικής σκέψης, της δημιουργικότητας και του εγγραμματισμού δεδομένων στη μαθησιακή διαδικασία, με παιδαγωγικό τρόπο, ξεκινώντας από τις πρώτες βαθμίδες της εκπαίδευσης.

3. Ψηφιακή Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών

Παράλληλα, προτείνουμε τη συστηματική και καθολική επιμόρφωση όλων των εκπαιδευτικών σε θέματα Τεχνητής Νοημοσύνης και ψηφιακών μέσων, ώστε η τεχνολογία να λειτουργεί ως εργαλείο γνώσης, δημιουργίας και ίσων ευκαιριών για κάθε μαθητή/τρια.

4. Αναδιάρθρωση του Σχολικού Χρόνου

Προτείνουμε, επίσης, την αναδιάρθρωση του σχολικού χρόνου, με στόχο περισσότερο ωφέλιμο διδακτικό χρόνο, λιγότερο κατακερματισμό της γνώσης και ουσιαστικότερη σύνδεση του σχολείου με τη ζωή, την κοινωνία και την αγορά εργασίας του μέλλοντος. Για να διασφαλίζεται η διαρκής προσαρμογή του εκπαιδευτικού συστήματος στις τεχνολογικές, κοινωνικές και οικονομικές εξελίξεις, προτείνουμε τη δημιουργία μόνιμου μηχανισμού παρακολούθησης και ανανέωσης της εκπαιδευτικής πολιτικής.

5. Ενθάρρυνση της Αριστείας και Εξειδίκευσης

Παράλληλα, προτείνουμε την ενθάρρυνση της αριστείας μέσα από τη δημιουργία εξειδικευμένων σχολικών προγραμμάτων ή πρότυπων σχολικών μονάδων σε τομείς υψηλής προτεραιότητας, όπως οι θετικές επιστήμες, η τεχνολογία, η καινοτομία, οι ψηφιακές δεξιότητες και η Τεχνητή Νοημοσύνη, ώστε οι μαθητές/τριες με ιδιαίτερα ενδιαφέροντα και δυνατότητες να έχουν πρόσθετες ευκαιρίες ανάπτυξης, χωρίς αποκλεισμούς και με σεβασμό στην ισότητα των ευκαιριών.

6. Ανθρώπινο Δυναμικό, Επιμόρφωση και Ποιότητα Εκπαιδευτικού Έργου

Προτείνουμε ένα σύγχρονο και αξιοκρατικό πλαίσιο διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού στην εκπαίδευση, με έμφαση στη στήριξη, την επιμόρφωση και την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών. Προτείνουμε τη θεσμοθέτηση συστηματικής, υποχρεωτικής και στοχευμένης επιμόρφωσης του διδακτικού προσωπικού, ιδιαίτερα στις νέες ψηφιακές τεχνολογίες, στην Τεχνητή Νοημοσύνη, στις σύγχρονες παιδαγωγικές προσεγγίσεις και στη διαφοροποιημένη διδασκαλία.

7. Εφαρμογή και Αξιοποίηση του Νέου σχεδίου Αξιολόγησης

Με την ψήφιση του νέου σχεδίου αξιολόγησης των εκπαιδευτικών είναι αναγκαία η σωστή εφαρμογή του εντός των συμφωνηθέντων χρονοδιαγραμμάτων, η συνεχής αξιολόγηση της αποτελεσματικότητάς του και ο διαρκής εκσυγχρονισμός του, ώστε να λειτουργεί ως εργαλείο βελτίωσης και διασφάλισης της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου. Προτείνουμε, επίσης, τον εξορθολογισμό του συστήματος απαλλαγών και την καλύτερη αξιοποίηση του διδακτικού προσωπικού, ώστε να ενισχυθεί η αποτελεσματικότητα της σχολικής μονάδας.

8. Σταδιακή Αναβάθμιση της Φιλοσοφίας Αξιολόγησης και Μαθησιακής Προόδου

Προτείνουμε τη σταδιακή αναβάθμιση της φιλοσοφίας της αξιολόγησης των μαθητών/τριών, ώστε να λειτουργεί περισσότερο ως εργαλείο στήριξης της μάθησης, της προόδου και της προσωπικής ανάπτυξης κάθε παιδιού. Η αξιολόγηση πρέπει να αποτυπώνει όχι μόνο την τελική επίδοση, αλλά και την προσπάθεια, τη δημιουργικότητα, την κριτική σκέψη, τη συμμετοχή, την πρόοδο και την καλλιέργεια δεξιοτήτων. Προτείνουμε ένα πιο ισορροπημένο, παιδαγωγικό και διαμορφωτικό πλαίσιο αξιολόγησης, που θα μειώνει την υπερβολική εξεταστική πίεση και θα δίνει ουσιαστική ανατροφοδότηση στον μαθητή, στον εκπαιδευτικό και στη σχολική μονάδα. Στόχος μας είναι τα σχολεία μας να εξελιχθούν σε χώρους μάθησης, δημιουργίας, αυτοπεποίθησης και χαράς, όπου κάθε παιδί θα μπορεί να αναπτύσσει τις δυνατότητές του.

9. Στήριξη Μαθητών/τριών, Ένταξη και Πρόληψη της Παραβατικότητας

Προτείνουμε ένα στοχευμένο πρόγραμμα ενισχυτικής διδασκαλίας για τους μαθητές/τριες που αντιμετωπίζουν μαθησιακές δυσκολίες, με στόχο την πρόληψη της σχολικής αποτυχίας και της σχολικής διαρροής.

Προτείνουμε τη δημιουργία ολοκληρωμένου πλαισίου στήριξης, με προγράμματα υποδοχής και ομαλής ένταξης για μαθητές/τριες με μεταναστευτική βιογραφία, διασφαλίζοντας την κοινωνική συνοχή και την ισότιμη και ισόνομη συμμετοχή όλων στη σχολική ζωή.

Προτείνουμε, επίσης, την ενίσχυση της ασφάλειας εντός και εκτός των σχολικών χώρων και την εφαρμογή προγραμμάτων άμεσης παρέμβασης για την αντιμετώπιση και πρόληψη της νεανικής παραβατικότητας.

Παράλληλα, προτείνουμε τη διεύρυνση του δικτύου των Κέντρων Ημέρας για την ψυχοκοινωνική στήριξη των εφήβων. Η στήριξη κάθε μαθητή/τριας πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες, τα ενδιαφέροντα, τα ταλέντα και τις ιδιαίτερες δυνατότητές του.

10. Επαγγελματική και Τεχνική Εκπαίδευση

Προτείνουμε την αναβάθμιση της Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και θέτουμε ως στρατηγικό στόχο την αύξηση της συμμετοχής των μαθητών/τριών από το 15% στο 25%.

Προτείνουμε την αναμόρφωση των προγραμμάτων σπουδών, ώστε να συνδέονται άμεσα με τις πραγματικές ανάγκες της αγοράς εργασίας, τις τεχνολογικές εξελίξεις και τις δεξιότητες του μέλλοντος.

Προτείνουμε μια Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση ισότιμη, σύγχρονη και ελκυστική, που θα προσφέρει στους νέους προοπτική, αξιοπρέπεια, επαγγελματική αποκατάσταση και δυνατότητα εξέλιξης.

Με αυτόν τον τρόπο, αντιμετωπίζουμε και τις ανάγκες της κυπριακής οικονομίας σε εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό.

11. Αναγέννηση του Αθλητισμού και των Υποδομών

Προτείνουμε ένα σαφές και εμπροσθοβαρές πλάνο για την πλήρη ανανέωση των αθλητικών εγκαταστάσεων.

Προτείνουμε την ουσιαστική στήριξη των αθλητικών ομοσπονδιών και των σωματείων όλων των κατηγοριών, τη διεύρυνση της συμμετοχής στους σχολικούς αγώνες και την αναβάθμιση του προγράμματος «Αθλητισμός για όλους».

Προτείνουμε, επίσης, την ενίσχυση του αθλητισμού ως οργανικού μέρους της σχολικής ζωής, γιατί συμβάλλει στην υγεία, την πειθαρχία, τη συνεργασία, την αυτοπεποίθηση και τη χαρά των παιδιών.

12. Σχολική Υγεία και Παιδική Παχυσαρκία

Προτείνουμε την εφαρμογή εθνικής στρατηγικής για τη σχολική υγεία και την αντιμετώπιση της παιδικής παχυσαρκίας, θέτοντας ως στόχο την αναστροφή των αρνητικών δεδομένων που καταγράφονται στην Κύπρο.

Προτείνουμε αυστηρούς κανόνες λειτουργίας για τα σχολικά κυλικεία, με απομάκρυνση των επεξεργασμένων τροφίμων και των προϊόντων υψηλής περιεκτικότητας σε ζάχαρη.

Προτείνουμε την ενσωμάτωση των αρχών της Μεσογειακής διατροφής στα προγράμματα του ολοήμερου σχολείου και τη συστηματική ενίσχυση της σωματικής αγωγής, σε συνδυασμό με την ψυχολογική υποστήριξη των μαθητών/τριών.

13. Ανώτερη και Ανώτατη Εκπαίδευση, Έρευνα και Νεολαία

Προτείνουμε την ενίσχυση της ανώτερης και ανώτατης εκπαίδευσης ως στρατηγικού πυλώνα ανάπτυξης της χώρας. Προτείνουμε τη χάραξη ολοκληρωμένης πολιτικής για την αναβάθμιση των δημόσιων και ιδιωτικών πανεπιστημίων της Κύπρου, με στόχο την ενίσχυση της εξωστρέφειας, της διεθνοποίησης και της ανταγωνιστικότητάς τους στο εξωτερικό.

Προτείνουμε τη δημιουργία νέων αγγλόφωνων προγραμμάτων σπουδών, τη στήριξη της φοιτητικής στέγης και την προώθηση της σύστασης Πανεπιστημιακών Κλινικών, ώστε να ενισχυθεί η σύνδεση της ανώτατης εκπαίδευσης με την υγεία, την έρευνα, την καινοτομία και την κοινωνική προσφορά.

Προτείνουμε, επίσης, τη χάραξη εθνικής πολιτικής για την έρευνα, με αύξηση των διαθέσιμων κονδυλίων, ενίσχυση των ερευνητικών υποδομών και προώθηση της συνεργασίας πανεπιστημίων, επιχειρήσεων και κράτους.

Παράλληλα, προτείνουμε την ουσιαστική σύνδεση των πανεπιστημίων με την αγορά εργασίας και την πραγματική οικονομία, την ενεργή στήριξη της νεανικής επιχειρηματικότητας, τη δημιουργία κινήτρων για νεοφυείς επιχειρήσεις και την προσέλκυση και παραμονή νέων ταλέντων στην Κύπρο.

Με αυτές τις προτάσεις, διεκδικούμε ένα εκπαιδευτικό σύστημα που αλλάζει ουσιαστικά: με σύγχρονα αναλυτικά προγράμματα, ανανεωμένο ωρολόγιο πρόγραμμα, περισσότερο ωφέλιμο διδακτικό χρόνο, καλά επιμορφωμένους εκπαιδευτικούς, παιδαγωγική αξιολόγηση, καλύτερες υποδομές και πραγματικές ευκαιρίες για κάθε μαθητή. Ένα σχολείο που θα προετοιμάζει τα παιδιά μας για τον κόσμο της Τεχνητής Νοημοσύνης, αλλά ταυτόχρονα θα καλλιεργεί ανθρωπιστικές αξίες, κριτική σκέψη, δημοκρατική συνείδηση, κοινωνική ευθύνη και σεβασμό στον άνθρωπο. Ένα σχολείο που θα τα εμπνέει, θα τα στηρίζει και θα τα κάνει να χαίρονται τη μάθηση.

Το Διακύβευμα της 24ης Μαΐου: Ποιος Μπορεί να Εγγυηθεί το Μέλλον των Παιδιών Μας;

Καθώς πλησιάζουμε στις κάλπες, το ερώτημα που τίθεται ενώπιον κάθε πολίτη και κάθε οικογένειας είναι σαφές: ποιος μπορεί πραγματικά να εγγυηθεί την ποιοτική εκπαίδευση, την υγεία των παιδιών μας και τον εκσυγχρονισμό των σχολείων μας σε αυτή την κρίσιμη μετάβαση της ψηφιακής εποχής;

Μπορούν να το πράξουν πολιτικές δυνάμεις που, χωρίς ουσιαστικές εναλλακτικές προτάσεις για τη διασφάλιση της ποιότητας του δημόσιου σχολείου, αντιτίθενται σταθερά σε κάθε προσπάθεια αξιολόγησης, λογοδοσίας και αριστείας;

Μπορούν να αποτελέσουν αξιόπιστη επιλογή σχηματισμοί που αυτοπροσδιορίζονται ως φορείς της μεταρρύθμισης, αλλά εμφανίζονται ενώπιον των πολιτών χωρίς σχέδιο για την Παιδεία και χωρίς συγκεκριμένες απαντήσεις στα μεγάλα ζητήματα της εκπαίδευσης;

Η Παιδεία δεν προσφέρεται για πειραματισμούς ούτε οικοδομείται πάνω σε γενικόλογες διακηρύξεις και κενή ρητορική. Απαιτεί θεσμική σοβαρότητα, στρατηγικό σχεδιασμό, αξιοποίηση της τεχνογνωσίας και της επιστημοσύνης, καθώς και ουσιαστική, διαρκή διαβούλευση με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Απαιτεί, πάνω απ’ όλα, μια πολιτική δύναμη που έχει αποδείξει έμπρακτα ότι διαθέτει το όραμα, την τόλμη και την ικανότητα να προχωρά σε ουσιαστικές μεταρρυθμίσεις όταν αυτό καθίσταται αναγκαίο.

Ο Δημοκρατικός Συναγερμός καταθέτει ένα ολοκληρωμένο, ρεαλιστικό και εφαρμόσιμο σχέδιο για την εκπαίδευση, τον αθλητισμό, και τη νέα γενιά. Είναι η πολιτική δύναμη που μπορεί να εγγυηθεί τη θεσμική συνέχεια, τη σταθερότητα και την προοπτική που χρειάζεται ο τόπος, προσφέροντας στη νέα γενιά τις ευκαιρίες που πραγματικά της αξίζουν.