Αγρότες προχωρούν σε κινητοποίηση ζητώντας νερό – Συμπαραστέκονται οι αγροτικές οργανώσεις

Αναβρασμός επικρατεί το τελευταίο διάστημα στον αγροτικό κόσμο, σε σχέση με τη φετινή κατανομή του νερού, μετά την απόφαση της Συμβουλευτικής Επιτοπής Διαχείρισης Υδάτων (ΣΕΔΥ) στις 24 Απριλίου, όταν η συνολική πληρότητα των φραγμάτων ήταν στο 38,2%, να παραχωρήσει μέχρι το τέλος του χρόνου μηδενικές ποσότητες για εποχικές καλλιέργειες στις περιοχές οι οποίες υποστηρίζονται από το Μεγάλο Αρδευτικό Έργο Πάφου και το Ενιαίο Σχέδιο Νότιου Αγωγού (ειδικά για την πατατοκαλλιέργεια στην ελεύθερη Αμμόχωστο), διότι, σύμφωνα με τα σενάρια του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων, σημαντικές ποσότητες των φραγμάτων, ειδικά στην Πάφο, προορίζονται για τις αυξημένες ανάγκες ύδρευσης, αλλά και για τη διατήρηση στρατηγικών αποθεμάτων σε βάθος τριετίας.

Την ίδια ώρα που εκκρεμεί η απάντηση του Υπουργείου Γεωργίας στην επιστολή διαμαρτυρίας και γνωστοποίησης αιτημάτων (κυρίως για παραχώρηση των ελάχιστων ποσοτήτων νερού), που έστειλαν οι αγροτικές οργανώσεις (μαζί με την Ένωση Κοινοτήτων καταψήφισαν την πρόταση του ΤΑΥ στη ΣΕΔΥ), ώστε να γίνουν αλλαγές, προτού η υπουργός Γεωργίας καταθέσει την πρόταση της ΣΕΔΥ στο Υπουργικό Συμβούλιο, οι γεωργοί της Πάφου, όπου όπως αναφέρθηκε πιο πάνω, θα λάβουν φέτος μηδενικές ποσότητες για εποχικές καλλιέργειες, προχωρούν τη Δευτέρα το πρωί αυτόβουλα σε κινητοποίηση. ​Θα συγκεντρωθούν στον δρόμο που οδηγεί στο αεροδρόμιο Πάφου, στη συμβολή με τον παλιό δρόμο Πάφου-Λεμεσού, και δεν αποκλείουν, όπως διαμήνυσαν τη διακοπή της κυκλοφορίας.

Από την πλευρά τους συμπαραστέκονται και στηρίζουν την απόφασή τους σύσσωμες οι αγροτικές οργανώσεις, όπως ανέφεραν εκπρόσωποί τους στον «Π». Την ώρα της προγραμματισμένης κινητοποίησης θα βρίσκονται στο ίδιο τραπέζι με την υπουργό Γεωργίας, για να θέσουν το θέμα διά ζώσης, παρά το γεγονός ότι στην ατζέντα θα βρίσκεται ο αφθώδης πυρετός, όπως δήλωσε στον «Π» ο γενικός γραμματέας του Παναγροτικού, Τάσος Γιαπάνης. «Οι συνάδελφοί μας στην Πάφο θα κάνουν μία πρώτη διαμαρτυρία και θα αναδείξουμε το θέμα στη συνάντηση στο Υπουργείο», είπε.

Ο γενικός γραμματέας της ΕΚΑ, Πανίκος Χάμπας, τόνισε ότι είναι σημαντικό να βρεθεί λύση στο ζήτημα, υπενθυμίζοντας ότι οι αγροτικές οργανώσεις εξέφρασαν τη διαφωνία τους στη ΣΕΔΥ. Σημείωσε ότι με την πρόταση που ψηφίστηκε, επηρεάζονται οι γεωργοί εποχικών καλλιεργειών στις περιοχές της Πάφου, του Κιτίου και των Κοκκινοχωρίων.

Αναφερόμενος στην πατατοκαλλιέργεια, ο κ. Γιαπάνης είπε ότι πέρυσι, όταν η πληρότητα των φραγμάτων βρισκόταν στο 25% δόθηκαν ορισμένες ποσότητες νερού, σε αντίθεση με φέτος, όπου αν και η πληρότητα βρίσκεται στο 42%, αποφασίστηκε να δοθούν μηδενικές ποσότητες. Αντί να δοθούν 11-13 εκατ. τόνοι νερού, όπως στο παρελθόν, ας δοθούν, είπε, τουλάχιστον 5-6 εκατ. τόνοι. Επίσης σημείωσε ότι οι πατατοπαραγωγοί, το Συμβούλιο Πατατών, η ΣΕΔΙΓΕΠ και οι ιδιώτες έμποροι έχουν ήδη υπογεγραμμένα διετή και πενταετή συμβόλαια με εμπόρους του εξωτερικού, στους οποίους, τόνισε, δεν μπορούν να αρνηθούν την παράδοση πατατών με τη δικαιολογία ότι δεν φύτεψαν λόγω της έλλειψης νερού.

​Οι γεωργοί της Πάφου ανακοίνωσαν ότι τη Δευτέρα θα διαμαρτυρηθούν για τον προγραμματισμό του ΤΑΥ σε σχέση με τις ποσότητες νερού που θα παραχωρηθούν τη φετινή περίοδο για άρδευση. ​Όπως αναφέρουν, «θα είναι μειωμένες ακόμη και από τις λιγοστές ποσότητες που παραχωρήθηκαν πέρσι, αφού το ΤΑΥ επιδιώκει να διατηρήσει στους υδατοφράκτες στρατηγικά αποθέματα». Ωστόσο καλούν την πολιτεία να αξιοποιήσει πλήρως τις μονάδες αφαλάτωσης και να μη χρησιμοποιεί νερό από τους υδατοφράκτες για ύδρευση, ούτως ώστε να δοθούν μεγαλύτερες ποσότητες στον πρωτογενή τομέα.