Πτώση κατέγραψε τη Δευτέρα το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου.

Ο Γενικός Δείκτης παρουσίασε ζημιές σε ποσοστό 0,72%, κλείνοντας στις 284,67 μονάδες.

Πτώση 0,14% παρουσίασε ο Δείκτης FTSE/CySE 20, κλείνοντας στις 172,29 μονάδες. Ο ημερήσιος τζίρος διαμορφώθηκε σε €167.399,16.

Πτώση παρουσιάσαν όλοι οι δείκτες της χρηματιστηριακής αγοράς, πλήν των Ξενοδοχείων που δεν παρουσιάσαν μεταβολή.

Ο δείκτης της Κύριας Αγοράς κατέγραψε ζημιές σε ποσοστό 0,83%, ο δείκτης της Εναλλακτικής Αγοράς σε ποσοτό 0,33% και των Επενδυτικών Εταιρειών σε ποσοστό 0,64%.

Το μεγαλύτερο επενδυτικό ενδιαφέρον προσέλκυσαν οι τίτλοι της Δήμητρα Επενδυτική με €77.510,00 (πτώση 0,65%– τιμή κλεισίματος €1,53), οι τίτλοι της Τράπεζας Κύπρου με €68.600,41 (άνοδος 0,75%– τιμή κλεισίματος €9,37), οι τίτλοι της ΠΑΝΔΩΡΑ με €9.072,00 (χωρίς μεταβολή – τιμή κλεισίματος €0,22), οι τίτλοι της Κυπριακής Εταιρείας Τσιμέντων με €5.172,59 (πτώση 0,80% – τιμή κλεισίματος €1,24) και της CYPRUS TRADING CORPORATION PLC με €2.379,76 (χωρίς μεταβολή – τιμή κλεισίματος €0,23).

Από τις μετοχές, που έτυχαν διαπραγμάτευσης, μία κινήθηκε ανοδικά, 8 καθοδικά και 8 παρέμειναν αμετάβλητες.

Ο αριθμός των συναλλαγών ανήλθε σε 109.

Πηγή: ΚΥΠΕ