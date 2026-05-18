Αστυνομία: Δεν υπάρχει μέχρι στιγμής καταγγελία, για περιστατικό με υποψήφιο βουλευτή του «ΣΗΚΟΥ ΠΑΝΩ», στο Δικαστήριο Λάρνακας

«Φαίνεται να υπήρξε κάποιο επεισόδιο, χωρίς όμως μέχρι στιγμής να υπάρχει οποιαδήποτε καταγγελία» ανέφερε ο Εκπρόσωπος Τύπου της Αστυνομικής Διεύθυνσης Λάρνακας Σπύρος Χρυσοστόμου, σε σχέση με επίθεση που καταγγέλλει το κόμμα ΣΗΚΟΥ ΠΑΝΩ εναντίον υποψηφίου του, εντός του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας.

Ο κ. Χρυσοστόμου ανέφερε πως «εξ όσων γνωρίζω το επεισόδιο έχει σχέση με την επαγγελματική ιδιότητα του παραπονούμενου. Γίνεται προσπάθεια να εντοπιστεί ο παραπονούμενος και να πληροφορηθεί εάν το επιθυμεί να προβεί σε καταγγελία» ανέφερε.