Σύνδεσμος Ταξιδιωτικών και Τουριστικών Πρακτόρων: Συνεχείς οι ενέργειες για προσέλκυση τουριστών

Ο Σύνδεσμος Ταξιδιωτικών και Τουριστικών Πρακτόρων (ACΤTA) βρίσκεται σε συνεχή επαφή με τους συνεργάτες του και «προωθούμε συνεχώς οτιδήποτε μπορεί να προσελκύσει τουρισμό και να περάσει καλά νέα στο εξωτερικό (προσφορές, καινούργια προγράμματα), δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Χάρης Παπαχαραλάμπους, ο οποίος παράλληλα εξέφρασε την εκτίμηση ότι όσο προχωρούν οι μήνες, νοουμένου ότι δεν θα υπάρξουν άλλες αρνητικές εξελίξεις, θα μειώνεται η μείωση στις αφίξεις τουριστών, σε σχέση με τον περσινό αντίστοιχο μήνα.

Ο κ. Παπαχαράλαμπους εξέφρασε επίσης την εκτίμηση ότι η μείωση των αφίξεων τον Απρίλιο θα είναι μεγαλύτερη από αυτή του Μαρτίου που ήταν 31% και ίσως πλησιάσει το 40%.

«Θεωρώ ότι όταν θα φτάσουμε μέσα στο Σεπτέμβριο – Οκτώβριο θα καταγράφεται μια μείωση των αφίξεων γύρω στο 5% με 7%», ανέφερε και πρόσθεσε ότι η συνολική μείωση για το έτος αναμένεται να ανέλθει τελικά από το 10% - 15%.

Ο Πρόεδρος του ACTA είπε ότι αυτή την στιγμή υπάρχει ένα κοκτέιλ πραγμάτων, τα οποία είναι όλα εναντίον του τουρισμού, ειδικά για την Κύπρο.

Ανέφερε επίσης ότι υπάρχει ανησυχία γενικά από τον κόσμο να ταξιδέψει και «για αυτό βλέπουμε μια έντονη μετακίνηση σε πολύ τελευταία στιγμή κρατήσεις και έτσι θα βγάλουμε τη χρονιά».

Είπε ακόμη ότι υπάρχει μείωση των αεροπορικών θέσεων για την Κύπρο και παρόλο που υπάρχει και μία μείωση στη ζήτηση, έχει αντίκτυπο στις τιμές των εισιτηρίων.

Ο κ. Παπαχαραλάμπους είπε ότι οι αρνητικές αυτές εξελίξεις οφείλονται μεταξύ άλλων στο αυξημένο κόστος πετρελαίου και από την όλη πολιτική αβεβαιότητα σε σχέση με τη Μεγάλη Βρετανία που είναι η μεγάλη αγορά για την Κύπρο.

Είπε ακόμη ότι παρατηρείται τις τελευταίες ημέρες και μία μείωση όσον αφορά στις κρατήσεις σε όλη την Ευρώπη και μια στροφή για εσωτερικό τουρισμό, σε ένα βαθμό.

Αναφορικά με τον εξερχόμενο τουρισμό, ο κ. Παπαχαραλάμπους είπε στο ΚΥΠΕ πως «παρά το ότι υπάρχει μια αύξηση στα αεροπορικά ναύλα φαίνεται ότι ο Κύπριος θα ταξιδέψει», προσθέτοντας ότι «ίσως δεν φθάσουμε το φράγμα των σχεδόν 2 εκατομμυρίων ταξιδιών από κατοίκους Κύπρου, αλλά δεν θα έχουμε σοβαρές αποκλίσεις από τον περσινό αριθμό ταξιδίων».

Πηγή: ΚΥΠΕ