Στρατιωτική δράση των ΗΠΑ εναντίον της θα προκαλέσει «αιματοχυσία» προειδοποιεί η Κούβα

Ο Πρόεδρος της Κούβας Μιγκέλ Ντίας-Κανέλ προειδοποίησε σήμερα ότι οποιαδήποτε στρατιωτική δράση των ΗΠΑ κατά της Κούβας θα οδηγήσει σε «αιματοχυσία» με ανυπολόγιστες συνέπειες για την περιφερειακή ειρήνη και σταθερότητα.

Η δήλωση του Κουβανού Προέδρου έρχεται μετά από δημοσίευμα του ιστότοπου Axios χθες που έκανε λόγο περί σχεδίου της Αβάνας να επιτεθεί στην αμερικανική στρατιωτική βάση στον Κόλπο Γουαντάναμο με πάνω από 300 μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα που απέκτησε πρόσφατα.

«Η Κούβα δεν συνιστά απειλή», δήλωσε ο Ντίας-Κανέλ σε ανάρτηση στο X.

Σε δική του ανάρτηση ο Υπουργός Εξωτερικών Μπρούνο Ροδρίγκες, είπε ότι η Κούβα, «όπως κάθε χώρα στον κόσμο», έχει το δικαίωμα στη νόμιμη αυτοάμυνα έναντι εξωτερικής επιθετικότητας βάσει του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και του διεθνούς δικαίου.

Πρόσθεσε ότι όσοι επιδιώκουν να επιτεθούν στην Κούβα χρησιμοποιούν ψευδείς προφάσεις για να δικαιολογήσουν μια επίθεση.

Σύμφωνα με το Axios, η Αβάνα καταρτίζει σχέδια να επιτεθεί, πέρα από τη βάση στο Γουαντάναμο, σε πολεμικά πλοία των ΗΠΑ και στη νήσο Κι Γουέστ, στη Φλόριντα.

Το δημοσίευμα, που επικαλείται απόρρητα έγγραφα για τα οποία ο Axios λέει πως ενημερώθηκε από τις αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών, δείχνει τον βαθμό στον οποίο η Κυβέρνηση του ρεπουμπλικάνου Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ βλέπει την Αβάνα ως απειλή, λαμβάνοντας υπόψη τις εξελίξεις στη διεξαγωγή στρατιωτικών επιχειρήσεων με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα και την παρουσία ιρανών στρατιωτικών συμβούλων στην Αβάνα.

Το δημοσίευμα έχει φόντο την κλιμάκωση των διμερών εντάσεων. Αξιωματούχοι στην Αβάνα κατηγορούν την Ουάσιγκτον πως προετοιμάζει το πολιτικό έδαφος για επίθεση εναντίον της νήσου.

Η ένταση στη σχέση των δυο χωρών με κυβερνήσεις ιδεολογικά αντίπαλες δεν σταματά να οξύνεται εδώ και μήνες.

Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε σε εκτελεστικό διάταγμά του στην αρχή της χρονιάς τη νήσο υπό κομμουνιστική Κυβέρνηση «εξαιρετική απειλή» για την «εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ». Απείλησε επανειλημμένα το τελευταίο διάστημα να «πάρει» την Κούβα, αφήνοντας να εννοηθεί πως θα στείλει αεροπλανοφόρα.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

