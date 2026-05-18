Το Ισραήλ αναχαίτισε το Flotila ανοιχτά της Κύπρου - Aναφορές από τους διοργανωτές ότι τα σκάφη του στόλου εξέπεμψαν επανειλημμένα σήματα ζητώντας βοήθεια

Οι ισραηλινές στρατιωτικές δυνάμεις αναχαίτισαν χθες το μεσημέρι ανοικτά της Κύπρου τον «στολίσκο Global Sumud για την Γάζα» που αποτελείται από περίπου πενήντα σκάφη σκάφη, τα οποία είχαν αποπλεύσει από τη νότια Τουρκία την περασμένη εβδομάδα. Στον εν λόγω στόλο, που μεταφέρει συμβολική ανθρωπιστική βοήθεια στην αποκλεισμένη Γάζα, συμμετέχουν ακτιβιστές από 40 και πλέον χώρες, μεταξύ αυτών και ελληνικά πλοία με Έλληνες πολίτες. Σε βίντεο που κυκλοφορούν και έχουν αναρτηθεί στα ΜΚΔ, φαίνονται κομάντος του ισραηλινού ναυτικού να επιβιβάζονται σε ένα από τα πλοία της αποστολής, στα ανοικτά των ακτών της Κύπρου. Νωρίτερα, το Ισραήλ είχε προειδοποιήσει τους συμμετέχοντες ότι «πρέπει να αλλάξουν πορεία και να επιστρέψουν αμέσως».

Το περιστατικό επιβεβαίωσε και ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Βενιαμίν Νετανιάχου δηλώνοντας ότι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις αναχαίτισαν έναν ακόμη «στολίσκο που κατευθυνόταν προς τη Γάζα», χωρίς όμως να αναφέρει που ακριβώς έγινε η αναχαίτηση.

Σημειώνεται πώς ο στολίσκος έπλεε σε διεθνή χωρικά ύδατα, εντός όμως της ζώνης διάσωσης και έρευνας της Κυπριακής Δημοκρατίας. Υπάρχουν αναφορές από τους διοργανωτές ότι τα σκάφη του στόλου εξέπεμψαν επανειλημμένα σήματα ζητώντας βοήθεια, χωρίς να έχουν την οποιαδήποτε απάντηση από τις κυπριακές αρχές. Οι ισραηλινοί κομάντος έκαναν ρεσάλτο στα σκάφη, με τους διοργανωτές να δηλώνουν ότι έχουν χάσει επικοινωνία με τους ακτιβιστές, ενώ έχουν κλείσει και όλες οι κάμερες που μετέδιδαν ζωντανή εικόνα από την πορεία του στόλου.

Παρόμοιο περιστατικό συνέβη και στις αρχές Μαΐου στα ανοιχτά της Κρήτης, εντός της ελληνικής ζώνης διάσωσης, όπου και πάλι ισραηλινοί κομάντος έδρασαν σε διεθνή χωρικά ύδατα και ακολούθως «παρέδωσαν» τους ακτιβιστές στις ελληνικές αρχές.

Διαψεύδει το ΚΣΕΔ

Πάντως το Κέντρο Συντονισμού Ερευνας και Διάσωσης (ΚΣΕΔ) διαψεύδει ότι εισήλθε στα χωρικά ύδατα της Κυπριακής Δημοκρατίας διεθνής στολίσκος με προορισμό τη Γάζα, προσθέτοντας πως δεν έχει ληφθεί επίσης από το Κέντρο σήμα κινδύνου που να απαιτεί την ενεργοποίηση των διαδικασιών έρευνας και διάσωσης με βάση το Εθνικό Σχέδιο «ΝΕΑΡΧΟΣ». Υποστηρίζει δε ότι η διέλευση και οποιαδήποτε συναφής δραστηριότητα πραγματοποιήθηκαν σε διεθνή ύδατα, σε απόσταση 90 ναυτικών μιλίων από την Κύπρο».

Το ΚΣΕΔ, αναφέρει ακόμα σε ανακοίνωση του ότι, «διερευνά κάθε πληροφορία που λαμβάνει και εφαρμόζει όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες του Εθνικού Σχεδίου "ΝΕΑΡΧΟΣ", όπου συντονίζει επιχειρήσεις Έρευνας και Διάσωσης με σκοπό την διάσωση ανθρώπινων ζωών, σε περίπτωση ναυτικού ή αεροπορικού ατυχήματος».

Επί του παρόντος, σημειώνεται «δεν έχει ληφθεί από το ΚΣΕΔ σήμα κινδύνου που να απαιτεί την ενεργοποίηση των διαδικασιών έρευνας και διάσωσης με βάση το Εθνικό Σχέδιο. Σε περίπτωση λήψης σήματος κινδύνου για ναυτικό ατύχημα το ΚΣΕΔ θα ανταποκριθεί σύμφωνα με τις διεθνείς του υποχρεώσεις» καταλήγει η ανακοίνωση.