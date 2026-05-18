Παρατάθηκε στα κατεχόμενα η «κράτηση» του 26χρονο για την υπόθεση απαγωγής από ελεύθερες περιοχές

Την «προφυλάκιση» για διάστημα που δεν θα υπερβαίνει τον έναν μήνα του 26χρονου πολίτη της Τουρκίας, ο οποίος απήγαγε από τις ελεύθερες περιοχές της Κυπριακής Δημοκρατίας τον δίχρονο γιο του και τον μετέφερε στα κατεχόμενα, αποφάσισε σήμερα, Δευτέρα το «επαρχιακό δικαστήριο Αμμοχώστου», όπου οδηγήθηκε εκ νέου ο «συλληφθείς». Σε βάρος του απαγγέλθηκαν κατηγορίες για παραβίαση «στρατιωτικής απαγορευμένης ζώνης» και για «παράνομη είσοδο/έξοδο» στα κατεχόμενα.

Ενώπιον του «δικαστηρίου» οδηγήθηκαν σήμερα και ο πατέρας του υπόπτου, καθώς και ένα ακόμη άτομο, το οποίο φέρεται να συνέδραμε τον ύποπτο στην απαγωγή. Το άτομο αυτό, που «συνελήφθη» την Παρασκευή, κρίθηκε επίσης «προφυλακιστέος» για διάστημα που δεν ξεπερνά τον έναν μήνα.

Στον πατέρα του 26χρονου απαγγέλθηκε κατηγορία για συγκάλυψη αδικήματος. Το «δικαστήριο» διέταξε την «αποφυλάκισή» του, υπό τους όρους καταβολής χρηματικής εγγύησης 50 χιλιάδων τουρκικών λιρών και της υπογραφής εγγυητηρίου ύψους 500 χιλιάδων τουρκικών λιρών από «πολίτη» του ψευδοκράτους.

Το παιδί παραμένει υπό την επίβλεψη των «κοινωνικών υπηρεσιών» στα κατεχόμενα.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με πληροφορίες του ΚΥΠΕ, η Βρετανίδα μητέρα του παιδιού έχει προσφύγει στη Βρετανική Ύπατη Αρμοστεία στην Κύπρο, η οποία γνωρίζει την υπόθεση και προσφέρει προξενική βοήθεια σε ό,τι αφορά το παιδί.

