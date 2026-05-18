Το Χόλιγουντ «σκότωσε» το κίνημα #Metoo πολύ γρήγορα, σύμφωνα με την Κέιτ Μπλάνσετ

Η Κέιτ Μπλάνσετ δεν διστάζει να εκφράσει την άποψή της και να υποστηρίξει ενεργά τα πιστεύω της και αυτό ακριβώς έκανε την Κυριακή (17/05) κατά τη διάρκεια μιας ευρείας συζήτησης που έλαβε χώρα στο περιθώριο του Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών.

Η Αυστραλή ηθοποιός, η οποία στο παρελθόν έχει μιλήσει ανοιχτά για την ισότητα των φύλων στη βιομηχανία του κινηματογράφου, εξέφρασε τη λύπη της για το γεγονός ότι το Χόλιγουντ «σκότωσε» πολύ γρήγορα το κίνημα #MeToo.

«Εξουδετερώθηκε πολύ γρήγορα, κάτι που θεωρώ ενδιαφέρον», τόνισε η Μπλάνσετ. «Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που έχουν στη διάθεσή τους πλατφόρμες μέσα από τις οποίες μπορούν να μιλήσουν με σχετική ασφάλεια και να αποκαλύψουν τι τους έχει συμβεί. Και η μέση γυναίκα στον δρόμο, το άτομο που περπατά στον δρόμο, δεν διστάζει πλέον να μιλήσει. Γιατί αυτό να σταματήσει;»

Το 2018, όταν ήταν πρόεδρος της κριτικής επιτροπής στις Κάννες, η Μπλάνσετ συμμετείχε σε μια διαμαρτυρία στο κόκκινο χαλί. Μαζί με 81 γυναίκες εμφανίστηκαν στα σκαλιά του Palais des Festivals, αντιπροσωπεύοντας τον συνολικό αριθμό γυναικών σκηνοθετών που είχαν επιλεγεί για το διαγωνιστικό πρόγραμμα των Καννών, σε σύγκριση με τους 1.866 άνδρες σκηνοθέτες που είχαν επιλεγεί την ίδια περίοδο.

«Εξακολουθώ να βρίσκομαι στα κινηματογραφικά πλατό και “μετράω κεφάλια” κάθε μέρα. Υπάρχουν 10 γυναίκες και 75 άνδρες κάθε πρωί», είπε η Μπλάνσετ.

«Αγαπώ τους άνδρες, αλλά αυτό που συμβαίνει είναι ότι τα αστεία γίνονται τα ίδια», είπε. «Απλώς πρέπει να προετοιμαστείς λίγο, και το έχω συνηθίσει αυτό, αλλά γίνεται βαρετό για όλους όταν μπαίνεις σε έναν ομοιογενή χώρο εργασίας. Νομίζω ότι έχει αντίκτυπο στην εργασία».

Τη χρονιά που η Μπλάνσετ ήταν πρόεδρος της κριτικής επιτροπής, οι Κάννες επικρίθηκαν επειδή συμπεριέλαβαν μόνο τρεις ταινίες σκηνοθετημένες από γυναίκες στην επίσημη επιλογή των 21 ταινιών. Η Μπλάνσετ στη συνέχεια υπερασπίστηκε το φεστιβάλ, λέγοντας ότι η αλλαγή «δεν πρόκειται να συμβεί από τη μια μέρα στην άλλη».

Η Τζούλιαν Μουρ μίλησε επίσης στις Κάννες το Σαββατοκύριακο για την ανισότητα των φύλων στα κινηματογραφικά πλατό, λέγοντας ότι πίστευε ότι οι αριθμοί είχαν βελτιωθεί την τελευταία δεκαετία.

Μιλώντας σε μια ομιλία του Kering Women in Motion το Σάββατο, η Μουρ θυμήθηκε ότι ήταν μία από τις μόλις δύο γυναίκες σε ένα πλατό γύρω στο 2016. «Θυμάμαι ότι ήμουν σε ένα πλατό όχι πολύ καιρό πριν, όπου οι μόνες γυναίκες ήμασταν εγώ και η τρίτη βοηθός κάμεραμαν», είπε. «Ήταν όταν η Χίλαρι Κλίντον έχασε τις εκλογές και ήμασταν και οι δύο συντετριμμένες. Και είπα “Κοιτάξτε γύρω σας στην αίθουσα. Είμαστε οι μόνες εδώ”. Σίγουρα έχω δει μεγαλύτερη εκπροσώπηση των φύλων στα συνεργεία. Ήταν ασυνήθιστο, όταν πρωτοασχολήθηκα με τον κινηματογράφο, να βλέπω γυναίκες σε ένα συνεργείο».

Την Κυριακή, η Μπλάνσετ αποκάλυψε ότι θα πρωταγωνιστήσει στην επόμενη ταινία του σκηνοθέτη του “The Brutalist”, Μπρέιντι Κόρμπετ, μια ταινία μεγάλου μήκους με τίτλο “X-rated” που διαδραματίζεται τη δεκαετία του 1970, μαζί με τη Σελένα Γκόμεζ και τον Μάικλ Φασμπέντερ.

Πηγή: The Guardian, Associated Press