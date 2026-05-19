Με ομπρέλες θα πάμε την Κυριακή στις κάλπες: Πέφτει από το Σάββατο η θερμοκρασία - Πότε και πού αναμένεται χαλάζι

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κύπρος

Λεμεσός: Χειροπέδες σε 35χρονο μετά από έλεγχο της ΥΚΑΝ – Βρήκαν κοκαΐνη και μεθαμφεταμίνη

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Ο 35χρονος συνελήφθη δυνάμει δικαστικού εντάλματος και τέθηκε υπό κράτηση για σκοπούς διευκόλυνσης των ανακρίσεων.

 

Μέλη της ΥΚΑΝ ανέκοψαν για έλεγχο χθες το απόγευμα, στη Λεμεσό, αυτοκίνητο το οποίο οδηγούσε 35χρονος.

Κατά τη διάρκεια έρευνας που ακολούθησε στο όχημα, εντοπίστηκε αριθμός συσκευασιών που περιείχαν ποσότητα κοκαΐνης βάρους περίπου 38 γραμμαρίων, καθώς και μικρό χρηματικό ποσό.

Ακολούθως, διενεργήθηκε έρευνα στην οικία του 35χρονου, δυνάμει δικαστικού εντάλματος, όπου εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν ποσότητα κοκαΐνης βάρους περίπου πέντε γραμμαρίων, τέσσερις γυάλινες πίπες με ίχνη ουσίας που πιστεύεται ότι είναι μεθαμφεταμίνη, δύο χάπια με άγνωστη ουσία, καθώς και γυάλινο δοχείο που περιείχε ουσία τεστοστερόνης.

Ο 35χρονος συνελήφθη δυνάμει δικαστικού εντάλματος και τέθηκε υπό κράτηση για σκοπούς διευκόλυνσης των ανακρίσεων.

Η ΥΚΑΝ (Κλιμάκιο Λεμεσού) συνεχίζει τις εξετάσεις.

Tags

ΚΥΠΡΟΣ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα