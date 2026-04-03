Άκουσε την ποινή και κτύπησε τη δημόσια κατήγορο με γροθιές στο κεφάλι

Απίστευτο περιστατικό στο Κακουργιοδικείο Λεμεσού με καταδικασθέντα να κτυπά μέσα στην αίθουσα του Δικαστηρίου την εκπρόσωπο της Κατηγορούσας Αρχής. Ο καταδικασθέντας κατά την αποχώρησή του από το εδώλιο, με συνοδεία και επιτήρηση των μελών της ΜΜΑΔ, πέρασε δίπλα τη ακριβώς και κτύπησε την δικηγόρο της Δημοκρατίας με γροθιές στο κεφάλι. Τα μέλη της ΜΜΑΔ δεν πρόλαβαν να τον ακινητοποιήσουν πριν επιτεθεί. Αμέσως μετά του πέρασαν χειροπέδες και τον απομάκρυναν από την αίθουσα. Σημειώνεται ότι εντός της αίθουσας οι κατηγορούμενοι δεν φοράνε χειροπέδες.

Ο εν λόγω κατηγορούμενος μόλις είχε καταδικαστεί σε 4ετή φυλάκιση για υπόθεση απαγωγής γυναίκας. Η υπόθεση διεξαγόταν κεκλεισμένων των θυρών.

Σημειώνεται ότι κλήθηκε ασθενοφόρο και η δικηγόρος της Δημοκρατίας διακομίσθηκε σε νοσηλευτήριο για περαιτέρω νοσηλεία. Τα πιο πάνω διαδραματίστηκαν μόλις μετά την αποχώρηση των δικαστών από την αίθουσα, αφού είχαν ήδη ανακοινώσει την ποινή που επιβλήθηκε στον καταδικασθέντα.

Την υπόθεση διερευνά πλέον η Αστυνομία.

Καταδικάζει ο ΓΕ

Την επίθεση κατηγορούμενου σε εκπρόσωπο της Κατηγορούσας Αρχής, Δικηγόρο της Δημοκρατίας, καταδικάζει με ανακοίνωσή του ο Γενικός Εισαγγελέας, Γιώργος Σαββίδης.

Όπως αναφέρει, το πρωί της Παρασκευής, στο πλαίσιο δικαστικής διαδικασίας ενώπιον του Μόνιμου Κακουργιοδικείου Λεμεσού και μετά από την επιβολή ποινής από το Δικαστήριο σε κατηγορούμενο, ο τελευταίος επιτέθηκε και τραυμάτισε την εκπρόσωπο της Κατηγορούσας Αρχής, Δικηγόρο της Δημοκρατίας, που χειριζόταν την υπόθεση εκ μέρους της Δημοκρατίας.

Σημειώνει ότι η Δικηγόρος της Δημοκρατίας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο σε νοσοκομείο.

"Μετά τη λήψη γνώσης του καθόλα ανεπίτρεπτου αυτού περιστατικού, έδωσα αμέσως οδηγίες στον Αρχηγό Αστυνομίας για διερεύνηση των συνθηκών της επίθεσης και του τραυματισμού της συναδέλφου μας, και επαναξιολόγηση των μέτρων προστασίας των νομικών λειτουργών της Νομικής Υπηρεσίας", ανέφερε, υπογραμίζοντας ότι καταδικάζει απερίφραστα "την απαράδεκτη αυτή ενέργεια, η οποία αποτελεί επίθεση εναντίον της ίδιας της Δικαιοσύνης και του συνόλου των λειτουργών της".