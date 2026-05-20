«Θα αντιδράσουμε αν δεν προχωρήσει η ανάπτυξη στην Τρόζενα»: Κοινοτάρχης και επενδυτής περνούν στην αντεπίθεση

Δριμύα κριτική στις κρατικές υπηρεσίες και ειδικά στο Τμήμα Περιβάλλοντος άσκησε ο Γιαννάκης Γιαννάκη, κοινοτάρχης Άρσους, για τον τρόπο που έχουν χειριστεί μέχρι τώρα την επένδυση στη Τρόζενα ενώ «πήρε παραμάζωμα» Βουλή και κυβέρνηση (διαχρονικά) για τις δικές τους ευθύνες που οδήγησαν στην εγκατάλειψη του χωριού. Ο κοινοτάρχης υποστήριξε ότι η υπόθεση της Τρόζενας αποτελεί «κλασικό παράδειγμα εγκατάλειψης» της υπαίθρου από το κράτος, σημειώνοντας πως η περιοχή έμεινε για δεκαετίες χωρίς ουσιαστικές υποδομές και αναπτυξιακή προοπτική. Όπως είπε, το κοινοτικό συμβούλιο στηρίζει κάθε νόμιμη ανάπτυξη που μπορεί να δώσει ζωή στην περιοχή και να δημιουργήσει θέσεις εργασίας για το Άρσος και τα γειτονικά χωριά.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ήδη περίπου δέκα οικογένειες από το Άρσος εργάζονται στην Τρόζενα, ενώ με την ολοκλήρωση της ανάπτυξης εκτιμάται ότι θα δημιουργηθούν περισσότερες από 50 θέσεις εργασίας. «Θα βοηθήσει αφάνταστα να βγούμε από την απομόνωση και να υπάρξει οικονομική δραστηριότητα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στις αντιδράσεις, αποδίδοντας μέρος τους σε προεκλογικές σκοπιμότητες και σε παραπληροφόρηση μέσω κοινωνικών δικτύων.

Ο κ. Γιαννάκη αποκάλυψε ακόμη ότι μέρος του χώρου στάθμευσης της εκκλησίας ανήκει στον επενδυτή, ο οποίος συμφώνησε να το παραχωρήσει δωρεάν για χρήση από την κοινότητα και το κοινό. Την ίδια ώρα εξαπέλυσε πυρά προς τις κρατικές υπηρεσίες, διερωτώμενος πώς είναι δυνατόν δρόμος που ασφαλτοστρώθηκε από το κράτος να θεωρείται μη εγγεγραμμένος, δημιουργώντας εμπόδια στην αδειοδότηση.

Ερωτηθείς για τις εργασίες, που σύμφωνα με ρεπορτάζ και δηλώσεις των αρμοδίων, έχουν ξεκινήσει χωρίς τις απαιτούμενες άδειες, ο κοινοτάρχης απάντησε ότι τα κοινοτικά συμβούλια δεν είναι αρμόδια να διαπιστώνουν πολεοδομικές ή περιβαλλοντικές παρανομίες. Όπως ανέφερε, αυτό είναι ευθύνη του ΕΟΑ και του Τμήματος Περιβάλλοντος. Πρόσθεσε πάντως ότι, από όσα ο ίδιος βλέπει στην περιοχή, «δεν διαπιστώνεται παραβίαση του περιβάλλοντος», υποστηρίζοντας ότι η Τρόζενα καθαρίστηκε και αναβαθμίστηκε αισθητικά, από ένας εγκαταλελειμμένος σκουπιδότοπος σε έναν χώρο με φυτά, ξερολιθιές, παγκάκια και κιόσκια. «Αν έγιναν παρανομίες και μπορούν να διορθωθούν, τα αρμόδια τμήματα να παρέμβουν και να αποκατασταθεί η αλήθεια», σημείωσε.

Απαντώντας στις καταγγελίες περί περιορισμού πρόσβασης στην Τρόζενα, ο κοινοτάρχης ήταν κατηγορηματικός. «Δεν επιτρέπουμε σε κανέναν να απαγορεύσει την είσοδο σε ένα χωριό της Κυπριακής Δημοκρατίας. Αν συμβαίνει κάτι τέτοιο, θα ληφθούν άμεσα μέτρα», ανέφερε.

Παράλληλα, άσκησε κριτική στο Τμήμα Περιβάλλοντος για τη διαχείριση της περιοχής Natura, υποστηρίζοντας ότι η Τρόζενα είναι το μοναδικό χωριό όπου ολόκληρος ο οικισμός εντάχθηκε στη ζώνη προστασίας χωρίς επαρκή διαβούλευση με τους ιδιοκτήτες γης. Όπως είπε, η ανάπτυξη σε περιοχές Natura επιτρέπεται υπό όρους και προϋποθέσεις και οι επενδυτές οφείλουν να συμμορφώνονται με τη νομοθεσία, ενώ έφερε και παραδείγματα από άλλες περιοχές που όπως υποστήριξε έγιναν κανονικά οι αναπτύξεις χωρίς αντιδράσεις.

Ο κοινοτάρχης έθεσε και ζήτημα πολιτικής εκμετάλλευσης του θέματος ενόψει εκλογών από διάφορους ενώ ξεκαθάρισε πως κανένας δεν έχει αγοράσει γη που ανήκει σε Τουρκοκύπριους.

«Περίμενα πάνω από δυο χρόνια»

Από την πλευρά του, ο επενδυτής εμφανίστηκε απογοητευμένος από τη στάση των κρατικών υπηρεσιών, λέγοντας πως εδώ και περισσότερο από δύο χρόνια δεν λαμβάνει ουσιαστικές απαντήσεις στις αιτήσεις που έχει υποβάλει. «Δεν ήρθα στην Κύπρο για να βγάλω χρήματα. Είμαι 72 ετών, ήδη πλούσιος, αγαπώ αυτό τον τόπο, τους ανθρώπους και το περιβάλλον και αυτός είναι ο λόγος που επέλεξα να ζήσω εδώ», ανέφερε.

Ο ίδιος παραδέχθηκε ότι προχώρησε σε καθαρισμούς, υποδομές νερού και άλλες εργασίες στην περιοχή πριν ολοκληρωθούν οι διαδικασίες αδειοδότησης, υποστηρίζοντας όμως ότι επρόκειτο κυρίως για ενέργειες αποκατάστασης ενός εγκαταλελειμμένου χώρου. Όπως είπε, «κανείς από το κράτος δεν επικοινωνούσε μαζί μου, δεν υπήρχε καμία ανταπόκριση», προσθέτοντας ότι υπέβαλε συνολικά 11 αιτήσεις χωρίς ουσιαστική απάντηση. «Έβαλα δικά μου χρήματα, χωρίς δάνεια και χωρίς βοήθεια από το κράτος. Καθάρισα τον χώρο, έφερα νερό και υποδομές γιατί πίστεψα σε αυτό το μέρος», ανέφερε.

«Το όνειρό μου είναι να δημιουργηθεί ένα όμορφο χωριό ανοιχτό για όλους», είπε, προσθέτοντας ότι ποτέ δεν ζήτησε κρατική οικονομική βοήθεια αλλά μόνο συνεργασία και επικοινωνία από τις αρμόδιες υπηρεσίες.