Γιατί πρέπει να έχουμε πάντα ένα λεμόνι μέσα στο αυτοκίνητο -Το κόλπο που κανείς δεν γνωρίζει

Οι μεγάλες διαδρομές με το αυτοκίνητο μπορούν να αποτελέσουν πηγή ναυτίας για πολλούς, ωστόσο η λύση μπορεί να δοθεί με ένα φρούτο που έχουμε όλοι στο ψυγείο του σπιτιού σας.

Κύριος στόχος κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού είναι να φτάσουμε ασφαλείς στον προορισμό μας. Φυσικά, σημαντικό είναι να έχουμε και ένα ευχάριστο ταξίδι, το οποίο βέβαια μπορεί να μετατραπεί σε εφιάλτη εφόσον αρχίσουμε να αισθανόμαστε ναυτία.

Σύμφωνα με τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας, ναυτία σε ένα ταξίδι μπορεί να αισθανθεί οποιοσδήποτε, με τη μεγαλύτερη ευαισθησία να εμφανίζεται στα παιδιά ηλικίας 2-15 ετών, τις γυναίκες -ιδιαίτερα κατά την εκυμοσύνη ή την έμμηνο ρύση, και τα άτομα που συχνά πάσχουν από ημικρανίες.

Αναντίρρητα, οι πιθανότητες να αισθανθούμε ναυτία πολλαπλασιάζονται όταν ταξιδεύουμε σε έναν δρόμο με διαδοχικές στροφές, διαβάζουμε ένα βιβλίο ή κοιτάζουμε για ώρα το κινητό μας τηλέφωνο.

Μπορεί να αντιμετωπιστεί η ναυτία; Σύμφωνα με έναν ιδιαίτερα δραστήριο γιατρό από το Ηνωμένο Βασίλειο, υπάρχει τρόπος ο οποίος δεν αφορά σε κάποιο φάρμακο αλλά ένα προϊόν που βρίσκεται σε κάθε νοικοκυριό.

Σε βίντεο στο TikTok, ο Δρ. Karan Rangarajan, εξηγεί ότι εφόσον αρχίσουμε να αισθανόμαστε ναυτία το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να αρχίσουμε να μυρίζουμε ένα λεμόνι. «Το σύστημα της όσφρησης μαζεύει τα αρώματα των εσπεριδοειδών και ταυτόχρονα συνδέεται με μεταιχμιακό (ή αλλιώς λιμβικό) σύστημα το οποίο ρυθμίζει τη ναυτία».

Ο χειρουργός από το Ηνωμένο Βασίλειο εξηγεί επίσης ότι το άρωμα του λεμονιού αυξάνει την παραγωγή σάλιου και την κένωση του στομάχου, κάτι που σημαίνει λιγότερα συμπτώματα ναυτίας.

Τέλος, αναφέρει ότι η έντονη μυρωδιά των εσπεριδοειδών παρέχει επίσης μια αισθητηριακή απόσπαση της προσοχής που μεταφέρει την προσοχή του εγκεφάλου μακριά από τη ναυτία.

«Αυτό μπορεί να μην λειτουργεί για όλους, αλλά η χρήση τζίντζερ, ελαίου μέντας ή οποιουδήποτε εσπεριδοειδούς είναι χαμηλού κόστους. Αυτές είναι σχετικά ακίνδυνες παρεμβάσεις για τη ναυτία, που δεν απαιτούν φάρμακα»,

Όσον αφορά τον Δημόσιο Οργανισμό Υγείας, αυτός αναφέρει ότι για να μην εμφανιστούν συμπτώματα ναυτίας, καλό είναι να ακολουθούμε τις παρακάτω οδηγίες:

▪ Να επιλέγουμε θέση στο μεταφορικό μέσο όπου η ταλάντωση είναι μικρότερη

▪ Στο αυτοκίνητο ή στο λεωφορείο, καθόμαστε μπροστά (ή οδηγούμε, αν είναι δυνατόν).

▪ Στο αεροπλάνο, καθομαστε στη μέση, σε θέση κοντά στο φτερό.

▪ Στο κρουαζιερόπλοιο, προτιμούμε μια κεντρική καμπίνα.

▪ Να κλείνουμε τα μάτια μας ή να εστιάζουμε το βλέμμα μας στον ορίζοντα ή σε ένα σταθερό σημείο.

▪ Να αποφεύγουμε την κατανάλωση μεγάλου γεύματος και αλκοόλ πριν το ταξίδι.

▪ Να αποφεύγουμε το κάπνισμα.

▪ Η διέγερση των άλλων αισθήσεών μπορεί ναμας αποσπάσει από την κίνηση. Η αρωματοθεραπεία (μέντα ή λεβάντα), καραμέλες τζίντζερ ή άλλες παστίλιες με γεύση μπορεί να σας βοηθήσουν.

▪ Να συζητούμε με τον ιατρό μας για τα φάρμακα που θα μπορούσαμε να λάβουμε προληπτικά.

▪ Να συζητήσουμε με τον παιδίατρο για τα φάρμακα που θα μπορούσαν να λάβουν προληπτικά τα παιδιά, αν χρειαστεί

