Οι Αμερικανοί μπορούν να αποκτήσουν κομμάτι από το Άγαλμα της Ελευθερίας με 250 δολάρια, για τα 250 χρόνια της χώρας

Μια πρωτότυπη και συμβολική εμπορική πρωτοβουλία δίνει τη δυνατότητα στους Αμερικανούς πολίτες να αποκτήσουν ένα «κομμάτι Ιστορίας» από το Άγαλμα της Ελευθερίας.

Με αφορμή τα 250 χρόνια από την ίδρυση της χώρας, η Alchemist Mint, μια εταιρεία πολύτιμων μετάλλων με έδρα το Rhode Island, ανακοίνωσε την κυκλοφορία μιας περιορισμένης έκδοσης συλλεκτικού νομίσματος, το οποίο φέρει την ονομασία «Lady Liberty Enlightening the World» και κατασκευάζεται από χαλκό που αφαιρέθηκε κατά τη διάρκεια της μεγάλης αποκατάστασης του αγάλματος μεταξύ 1984 και 1986.

Ένα ιστορικό υλικό σε συλλεκτική μορφή

Σύμφωνα με την εταιρεία, πρόκειται για την πρώτη φορά που αυθεντικό υλικό από το Άγαλμα της Ελευθερίας μετατρέπεται σε εθνικό συλλεκτικό αντικείμενο τέτοιας μορφής. Όλο το υπόλοιπο διατηρημένο υλικό χαλκού από την αποκατάσταση θα χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή της συγκεκριμένης σειράς νομισμάτων.

Όπως μεταδίδει η New York Post, κάθε νόμισμα θα κοστίζει περίπου 250 δολάρια, θα έχει διάμετρο 30 χιλιοστών, οκταγωνικό σχήμα, και θα είναι μοναδικά αριθμημένο και χαραγμένο στην άκρη, συνοδευόμενο από επίσημα έγγραφα πιστοποίησης γνησιότητας.

Ο σχεδιασμός του νομίσματος

Στην εμπρόσθια όψη απεικονίζεται το προφίλ της «Lady Liberty» με 50 αστέρια να την πλαισιώνουν και τον πυρσό στο στήθος της. Στην πίσω πλευρά υπάρχει στεφάνι δάφνης, αποσπάσματα από τη Διακήρυξη της Ανεξαρτησίας και φόντο με την αμερικανική σημαία.

Η αισθητική της έκδοσης έχει σχεδιαστεί ώστε να συνδέει την ιστορική κληρονομιά του μνημείου με το επετειακό κλίμα των 250 χρόνων από την ίδρυση των ΗΠΑ.

Περιορισμένη διάθεση και κρατήσεις

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κάνουν προκράτηση μέσω της ιστοσελίδας της εταιρείας με αρχική κατάθεση 25 δολαρίων, ενώ για ειδικές εκδόσεις με συγκεκριμένους σειριακούς αριθμούς απαιτείται υψηλότερη προκαταβολή, των 50 δολαρίων. Τα συλλεκτικά νομίσματα αναμένεται να διατεθούν στην αγορά το φθινόπωρο, με την παραγωγή να είναι περιορισμένη λόγω της διαθεσιμότητας του αυθεντικού υλικού.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το 20% των καθαρών εσόδων θα διατεθεί σε οργανισμούς που στηρίζουν τον αμερικανικό πολιτισμό, την ιστορική κληρονομιά, τις τέχνες, καθώς και σε προγράμματα στήριξης των ενόπλων δυνάμεων.

Εθνικός συμβολισμός και εμπορευματοποίηση

Η πρωτοβουλία έχει ήδη προκαλέσει συζητήσεις στις ΗΠΑ, καθώς συνδυάζει τον εθνικό συμβολισμό ενός από τα πιο εμβληματικά μνημεία της χώρας με την εμπορική αγορά συλλεκτικών αντικειμένων.

Για κάποιους, πρόκειται για έναν δημιουργικό τρόπο τιμής στην Ιστορία της χώρας. Για άλλους, αποτελεί μια ακόμη περίπτωση εμπορευματοποίησης ενός εθνικού συμβόλου με έντονη πολιτιστική και ιστορική βαρύτητα.

Πηγή: iefimerida.gr