Καταπέλτης ο Τριανταφυλλίδης για τον Αρχηγό της Αστυνομίας για την υπόθεση Στυλιανού - Τι ζητά από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας

Οι αποκαλύψεις που έρχονται στο φως ενώπιον του Δικαστηρίου στην πολύκροτη υπόθεση του 14χρονου Στυλιανού, ο οποίος έθεσε τέλος στη ζωή του, προκαλούν νέους ισχυρούς κραδασμούς στην Αστυνομία και αναζωπυρώνουν τη δημόσια συζήτηση για ζητήματα λογοδοσίας και θεσμικής ευθύνης. Μέσα σε αυτό το κλίμα, και ενώ στο εδώλιο βρίσκονται συνολικά δέκα πρόσωπα, με έναν αστυνομικό να δικάζεται σε ξεχωριστή διαδικασία, ο νομικός Χρίστος Τριανταφυλλίδης παρεμβαίνει δημόσια με αιχμηρό μήνυμα προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, ζητώντας άμεσες αποφάσεις για την ηγεσία της Αστυνομίας και κάνοντας λόγο για σοβαρή διάρρηξη της εμπιστοσύνης των πολιτών προς τη Δύναμη.

Με ανάρτησή του στο Χ, ο νομικός Χρίστος Τριανταφυλλίδης καλεί τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη να ενεργήσει άμεσα για αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των πολιτών προς την Αστυνομία.

Όπως αναφέρει, η εμπιστοσύνη προς ένα κρίσιμο όργανο του κράτους δεν μπορεί να υφίσταται όταν ο Αρχηγός και ο Υπαρχηγός της Αστυνομίας φέρονται, σύμφωνα με τον ίδιο, να αποτέλεσαν αντικείμενο εισήγησης ποινικών ανακριτών για ποινική δίωξη, η οποία δεν προχώρησε λόγω παρεμβάσεων του Γενικού Εισαγγελέα.

Ο κ. Τριανταφυλλίδης χαρακτηρίζει «αδιανόητο» τα πρόσωπα αυτά να συνεχίζουν να ηγούνται της Αστυνομίας και την ίδια ώρα να αναμένεται από τους πολίτες να την εμπιστεύονται.

Απευθυνόμενος στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, σημειώνει ότι η ευθύνη του είναι «τεράστια» και τον καλεί να βάλει «άμεσα φρένο στον ανεξέλεγκτο κατήφορο» που, όπως υποστηρίζει, έχει πάρει η Αστυνομία στα μάτια των πολιτών. Καταλήγει προειδοποιώντας ότι, σε διαφορετική περίπτωση, «θα έρθει η μέρα που το κράτος θα βυθιστεί στο χάος και η παρανομία θα κάνει πάρτι».