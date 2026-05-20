Οργή και σάλος με τη βαθμολογία της Μολδαβίας στη Eurovision - Παραιτήθηκε ο πρόεδρος της κρατικής τηλεόρασης

Ο επικεφαλής της κρατικής τηλεόρασης της Μολδαβίας παραιτήθηκε μετά τον σάλο που προκάλεσε η κατανομή των βαθμών τη χώρας του στην Eurovision.

Η παραίτηση του επικεφαλής της κρατικής τηλεόρασης της Μολδαβίας μετά τη φετινή Eurovision έχει γίνει είδηση στη χώρα σχετικά με το ευαίσθητο ζήτημα της λεγόμενης «ψηφοφορίας μεταξύ γειτόνων» στον δημοφιλή μουσικό διαγωνισμό.

Ο άγραφος κανόνας, όπως σημειώνει η Guardian, στην Eurovision αφορά στην υψηλή βαθμολόγηση μεταξύ φιλικών ή συγγενικών γειτονικών χωρών, φέρνοντας το παράδειγμα της Ελλάδας και της Κύπρου ή των Βαλτικών χωρών.

Σάλος για τη βαθμολογία της επιτροπής

Ο Βλαντ Τσουρκάνου, γενικός διευθυντής της Teleradio-Moldova, ανακοίνωσε την αποχώρησή του έπειτα από τις έντονες αντιδράσεις που προκάλεσε η απόφαση της μολδαβικής κριτικής επιτροπής να απονείμει μόλις τρεις βαθμούς στη συμμετοχή της Ρουμανίας και κανέναν βαθμό στην Ουκρανία, γειτονικές χώρες με δεσμούς.

Αντίθετα, η επιτροπή έδωσε το ανώτατο δωδεκάρι στην Πολωνία και δέκα βαθμούς στο Ισραήλ.

Η στάση αυτή προκάλεσε κύμα οργής στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καθώς πολλοί πολίτες της Μολδαβίας θεώρησαν ότι η επιτροπή αγνόησε τις ιστορικές, πολιτισμικές και πολιτικές σχέσεις της χώρας με τη Ρουμανία και την Ουκρανία.

Η αντίδραση ήταν τόσο έντονη, ώστε ο Τσουρκάνου χαρακτήρισε δημόσια το περιστατικό «εξαιρετικά σοβαρό» και παραδέχθηκε ότι η κριτική επιτροπή απέτυχε να λάβει υπόψη τις «ευαισθησίες» που υπάρχουν ανάμεσα στις γειτονικές χώρες.

«Η στάση μας απέναντι στην Ουκρανία δεν είναι αυτή της μηδενικής βαθμολογίας και τα αισθήματά μας προς τη Ρουμανία δεν μπορούν παρά να είναι αγάπης», δήλωσε ο ίδιος, τονίζοντας πως, παρότι η διοίκηση είχε αποστασιοποιηθεί από την τελική ψήφο της επιτροπής, ως επικεφαλής του οργανισμού θεωρεί ότι φέρει την ευθύνη.

Το θέμα απέκτησε ακόμα μεγαλύτερη διάσταση λόγω των ιδιαίτερα στενών δεσμών Μολδαβίας και Ρουμανίας. Μεγάλο μέρος της σημερινής Μολδαβίας αποτελούσε τμήμα της Ρουμανίας στις αρχές του 20ού αιώνα, ενώ οι δύο χώρες μοιράζονται κοινή γλώσσα, ιστορία και πολιτισμό. Από την ανεξαρτησία της Μολδαβίας το 1991, περισσότεροι από 850.000 Μολδαβοί έχουν αποκτήσει ρουμανική υπηκοότητα.

Η ίδια η πρόεδρος της χώρας, Μάγια Σαντού, έχει δηλώσει στο παρελθόν ότι θα υποστήριζε την ένωση με τη Ρουμανία εάν διεξαγόταν σχετικό δημοψήφισμα, παρουσιάζοντας αυτή την προοπτική ως πιθανή ασπίδα απέναντι στη ρωσική επιρροή που δέχεται η Μολδαβία.

Το κοινό ψήφισε ριζικά διαφορετικά

Η αντίθεση ανάμεσα στην ψήφο της επιτροπής και σε εκείνη του κοινού έκανε την υπόθεση ακόμη πιο εκρηκτική. Οι τηλεθεατές της Μολδαβίας έδωσαν 12 βαθμούς στη Ρουμανία και 10 στην Ουκρανία, δείχνοντας ξεκάθαρα διαφορετική στάση από εκείνη των επτά μελών της επιτροπής.

Η παρουσιάστρια των αποτελεσμάτων της Eurovision στη Μολδαβία, Μαργκαρίτα Ντρούτα, αποκάλυψε σε βίντεο που ανέβασε στο διαδίκτυο ότι λίγο έλειψε να αρνηθεί να ανακοινώσει τα αποτελέσματα ζωντανά στον αέρα. Παράλληλα, ο πρώην υπουργός Άμυνας της χώρας, Ανατόλ Σαλάρου, σχολίασε ότι η μοναδική ψήφος που είχε πραγματική σημασία ήταν εκείνη του κοινού, χαρακτηρίζοντάς την «ψήφο μεταξύ αδελφών».

Σφοδρές ήταν και οι πολιτικές αντιδράσεις. Ο πολιτικός αναλυτής Άλεξ Κόζερ κατηγόρησε την κρατική τηλεόραση ότι δημιούργησε «σκάνδαλο με τη Ρουμανία», ενώ ο υπουργός Πολιτισμού της Μολδαβίας, Κριστιάν Τζαρντάν, ζήτησε επίσημες εξηγήσεις για τη διαδικασία λήψης της απόφασης από την επιτροπή.

Επεισοδιακή η φετινή Εurovision για τη Μολδαβία

Από την πλευρά της, η Βικτόρια Κουσνίρ, μέλος της επιτροπής, δήλωσε ότι μετάνιωσε για τη συμμετοχή της, περιγράφοντας όσα ακολούθησαν ως «δημόσιο λιντσάρισμα». Υποστήριξε επίσης ότι η ψήφος δεν αποτελούσε ένδειξη αντιρουμανικού αισθήματος και ζήτησε να ξεκαθαριστεί αν η «γειτονική ψήφος» θεωρείται τελικά βασικό κριτήριο για τις επιτροπές της Eurovision.

Υπενθυμίζεται ότι ο φετινός διαγωνισμός της Eurovision ολοκληρώθηκε με νίκη της Βουλγάρας τραγουδίστριας Dara και του τραγουδιού «Bangaranga», ενώ στη δεύτερη θέση βρέθηκε το Ισραήλ.

Η Ρουμάνα τραγουδίστρια Alexandra Căpitănescu κατέκτησε την τρίτη θέση με το ροκ τραγούδι «Choke Me», κυρίως χάρη στη μεγάλη υποστήριξη του κοινού.

Η 22χρονη καλλιτέχνιδα προσπάθησε πάντως να ρίξει τους τόνους, δηλώνοντας πως δεν κρατά καμία κακία απέναντι στη μολδαβική επιτροπή και ευχαριστώντας θερμά τους πολίτες της Μολδαβίας που τη στήριξαν. «Δεν είναι σωστό να θεωρείται υπεύθυνη μια ολόκληρη χώρα για την απόφαση μόλις επτά ανθρώπων», ανέφερε χαρακτηριστικά.

