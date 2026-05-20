Το πλοιάριο του Global Sumud Flotilla παραμένει στο λιμανάκι της Κάτω Πάφου

Το πλοιάριο «Vivy Sabre», το οποίο συμμετείχε στον διεθνή στολίσκο Global Sumud Flotilla, παραμένει αγκυροβολημένο στο λιμανάκι της Κάτω Πάφου, ενώ τα μέλη του πληρώματος αναμένουν οδηγίες για τον απόπλου του.

Το «Vivy Sabre», που συμμετείχε στον στολίσκο Global Sumud Flotilla, κατέπλευσε στο λιμανάκι της Πάφου λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Δευτέρας. Το πλήρωμα είχε αποπλεύσει από λιμάνι της Σικελίας, ενώ προηγουμένως είχε μεταβεί στη Μαρμαρίδα, στα μικρασιατικά παράλια. Μαζί με περίπου πενήντα ακόμη σκάφη, επιχείρησαν να μεταφέρουν ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα. Ο Danielle Gallina, μέλος του πληρώματος, κατήγγειλε ότι ενώ το πλοιάριο έπλεε σε διεθνή ύδατα, δέχθηκαν επίθεση από Ισραηλινούς κομάντος.

Όπως ανέφερε, το «Vivy Sabre» αποσπάστηκε από τον υπόλοιπο στολίσκο λόγω τεχνικών προβλημάτων πριν από την επιδρομή των ισραηλινών δυνάμεων και τελικά κατάφερε να επιστρέψει στο λιμανάκι της Πάφου.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, σε ένα από τα μέλη του πληρώματος παρασχέθηκε ιατρική περίθαλψη. Εξάλλου σύμφωνα με πληροφορίες του ΚΥΠΕ δύο από τα μέλη του πληρώματος του σκάφους, που μετείχε στην αποστολή μεταφοράς ανθρωπιστικής βοήθειας προς τη Γάζα, επέστρεψαν χθες βράδυ της Τρίτης στην πατρίδα τους. Πρόκειται για δύο από τους τρεις Ιταλούς που επέβαιναν στο πλοιάριο.

Στο σκάφος επέβαιναν συνολικά ακόμη ένας Ιταλός, ένας Ισπανός, ένας Μαροκινός και ένας Μεξικανός. Οι υπόλοιποι προς το παρών παραμένουν στην Πάφο, αναμένοντας τις επόμενες οδηγίες σχετικά με την αναχώρηση του πλοιαρίου, το οποίο εξακολουθεί να βρίσκεται στο λιμανάκι της Κάτω Πάφου.