Αναβρασμός στην Αστυνομία: Ενοχλημένος ο υπουργός Δικαιοσύνης από την αλλαγή ωραρίου ΟΠΕ

Ενοχλημένος παρουσιάζεται ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης, Κώστας Φυτιρής, από την απόφαση της ηγεσίας της Αστυνομίας να προχωρήσει σε αλλαγή του ωραρίου των μελών των Ουλαμών Πρόληψης Εγκλήματος, ανέφεραν την Τετάρτη πηγές του Υπουργείου.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η ενόχληση του Υπουργού έχει να κάνει με το γεγονός ότι δεν υπήρξε καμία ενημέρωση για την πρόθεση της ηγεσίας της Αστυνομίας να επεκτείνει τον νέο καθεστώς ωραρίου και στους ΟΠΕ, ούτε είχε προηγηθεί σχετική διαβούλευση για ένα ζήτημα το οποίο, όπως σημειώνουν, δεν έχει μόνο υπηρεσιακή διάσταση, αλλά και επιχειρησιακές προεκτάσεις.

Όπως ανέφεραν, ο κ. Φυτιρής θεωρεί ότι αλλαγές που επηρεάζουν τον τρόπο λειτουργίας κρίσιμων αστυνομικών μονάδων όπως είναι οι ΟΠΕ, ΥΚΑΝ και ΜΜΑΔ, πρέπει να τυγχάνουν αξιολόγησης και σε πολιτικό επίπεδο, δηλαδή και σε επίπεδο Υπουργού-Αρχηγού, ιδιαίτερα καθώς αγγίζουν θέματα πρόληψης, αστυνόμευσης και του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών.

Σε ερώτηση αν υπήρξε συνάντηση για το ζήτημα μεταξύ Υπουργού και ηγεσίας της Αστυνομίας, οι πηγές ανέφεραν ότι δεν έχει πραγματοποιηθεί ακόμη συνάντηση, ωστόσο αναμένεται το θέμα να τεθεί σύντομα, επαναλαμβάνοντας ότι αποφάσεις τέτοιας βαρύτητας δεν μπορούν να λαμβάνονται χωρίς ενημέρωση και χωρίς να συνεκτιμώνται πλήρως οι επιπτώσεις στην επιχειρησιακή ετοιμότητα της Αστυνομίας, αλλά και στην καθημερινότητα των πολιτών.

Σε ερώτηση αν οι αλλαγές αναμένεται να προχωρήσουν πάραυτα, οι πηγές του Υπουργείου ανέφεραν πως από τη στιγμή που εξαγγέλθηκαν από τον Αρχηγό της Αστυνομίας δεν τίθεται θέμα να μην προχωρήσουν.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ