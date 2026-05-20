Φοβήθηκε τις αντιδράσεις και κατέβασε την ανάρτηση ο υποψήφιος του ΕΛΑΜ – Απαράδεκτη πρόταση για παρακολούθηση κομμάτων

Την ανάρτησή, η οποία προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων, φαίνεται να κατέβασε ο υποψήφιος βουλευτής Λευκωσίας του ΕΛΑΜ, Φοίβος Κυπριανού, μετά τον σάλο που ξέσπασε για την πρότασή του περί δημιουργίας Ανεξάρτητης Αρχής για την παρακολούθηση πολιτικών κομμάτων και οργανώσεων, με δυνατότητα ακόμη και εισήγησης για απαγόρευσή τους. Στην επίμαχη ανάρτηση κατονομάζονταν, το ΑΚΕΛ, το Volt και ο Φειδίας Παναγιώτου.

Ζητούσε και απαγόρευση πολιτικών συγκεντρώσεων

Η απαράδεκτη αυτή πρόταση δεν αποτελεί μεμονωμένο περιστατικό από την μεριά του εν λόγω υποψηφίου του ΕΛΑΜ, καθώς έρχεται να προστεθεί σε παλαιότερες δημόσιες τοποθετήσεις του ίδιου, μέσα από αναρτήσεις του τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στις οποίες είχε ταχθεί υπέρ περιοριστικών μέτρων σε σχέση με δημόσιες συγκεντρώσεις που ο ίδιος συνέδεε με την «εκθείαση της ισλαμικής τρομοκρατίας» ή την «τουρκική προπαγάνδα».

Σε μία από αυτές τις αναρτήσεις, με αφορμή κινητοποίηση υπέρ της Παλαιστίνης έξω από το Προεδρικό Μέγαρο, είχε αναφέρει ότι, σε περίπτωση εκλογής του στη νέα Βουλή, θα καταθέσει πρόταση νόμου για «απαγόρευση κάθε δημόσιας εκθείασης ισλαμικής τρομοκρατίας και τουρκικής προπαγάνδας», συνδέοντας τη συγκεκριμένη διαμαρτυρία με πολιτικά πρόσωπα και οργανώσεις που, κατά την άποψή του, υιοθετούν φιλοτουρκικές ή αντιϊσραηλινές θέσεις.

Σε άλλη δημόσια ανάρτηση του, είχε χαρακτηρίσει το Ισραήλ «σύμμαχο απέναντι στον κοινό ισλαμικό κίνδυνο», υιοθετώντας ιδιαίτερα οξυμένη πολιτική ρητορική.

«Το ΕΛΑΜ είναι το πολιτικό παιδί της Χρυσής Αυγής»

Η τοποθέτηση του υποψηφίου του ΕΛΑΜ προκάλεσε άμεσες πολιτικές αντιδράσεις, με ΑΚΕΛ και Volt να εξαπολύουν σφοδρή κριτική.

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Κεντρικός Οργανωτικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ, Χάρης Καράμανος, έκανε λόγο για αποκάλυψη του «πραγματικού προσώπου» του ΕΛΑΜ, κατηγορώντας το κόμμα ότι υιοθετεί πρακτικές που παραπέμπουν σε αυταρχικά καθεστώτα.

«Όχι “πατριώτες”. Όχι “αντισυστημικοί”. Αλλά νοσταλγοί σκοτεινών εποχών, που ονειρεύονται διώξεις, απαγορεύσεις κομμάτων και φακέλωμα πολιτικών αντιπάλων», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Καράμανος υποστήριξε ακόμη ότι η πρόταση για κρατική παρακολούθηση κομμάτων συνιστά «πρακτική φασισμού», προσθέτοντας ότι το ΕΛΑΜ αποτελεί «το πολιτικό παιδί της Χρυσής Αυγής».

Έντονη ήταν και η αντίδραση του Volt, το οποίο σε ανακοίνωσή του έκανε λόγο για «αποκαλυπτική τοποθέτηση» που, όπως αναφέρει, αποτυπώνει τις πραγματικές προθέσεις του ΕΛΑΜ.

Ολόκληρη η ανάρητηση του Χάρη Καράμανου

Να ποιο είναι το πραγματικό πρόσωπο του ΕΛΑΜ. Όχι “πατριώτες”. Όχι “αντισυστημικοί”. Αλλά νοσταλγοί σκοτεινών εποχών, που ονειρεύονται διώξεις, απαγορεύσεις κομμάτων και φακέλωμα πολιτικών αντιπάλων.Υποψήφιος του ΕΛΑΜ ζητά ούτε λίγο ούτε πολύ να τεθούν υπό παρακολούθηση πολιτικά κόμματα και οργανώσεις και να ανοίξει ο δρόμος ακόμα και για απαγορεύσεις. Αυτές είναι πρακτικές νεοναζιστικών καθεστώτων.

Αυτές είναι πρακτικές φασισμού.Δεν μας εκπλήσσει καθόλου αφού το ΕΛΑΜ είναι το πολιτικό παιδί της Χρυσής Αυγής. Της εγκληματικής νεοναζιστικής οργάνωσης που καταδικάστηκε για δολοφονίες, τάγματα εφόδου και εγκληματική δράση.Σήμερα στοχοποιούν το ΑΚΕΛ. Αύριο θα είναι κάθε διαφορετική φωνή, κάθε δημοκρατικός πολίτης που δεν υποκλίνεται στο μίσος και τον φανατισμό τους.Η δημοκρατία δεν θα παραδοθεί στους υμνητές του φασισμού.

Ο κυπριακός λαός ξέρει πολύ καλά πού οδηγούν το μίσος, ο διχασμός και οι ακροδεξιές εμμονές. Και θα τους απαντήσει όπως τους αξίζει: στην κάλπη και στην κοινωνία.

Volt: «Έβγαλαν τις μάσκες»

Το Volt υποστηρίζει ότι η πρόταση του υποψηφίου του ΕΛΑΜ συνιστά ευθεία απειλή για τη δημοκρατία, κατηγορώντας το κόμμα ότι εκφράζει «φόβο, αυταρχισμό και φίμωση».

«Δεν πρόλαβαν να αυξήσουν καν την εκλογική τους δύναμη και έβγαλαν τις μάσκες», αναφέρει στην ανακοίνωσή του το κίνημα, προσθέτοντας ότι τέτοιες θέσεις νομιμοποιούν «μια σοβαρή απειλή για τη δημοκρατία μας».

Παράλληλα, το Volt καλεί και τις πολιτικές δυνάμεις που έχουν αφήσει ανοικτό το ενδεχόμενο συνεργασίας με το ΕΛΑΜ στη νέα Βουλή να τοποθετηθούν δημόσια μετά τη συγκεκριμένη εξέλιξη.

Ολόκληρη η ανακοίνωση του Volt

Δεν πρόλαβαν να αυξήσουν καν την εκλογική τους δύναμη και έβγαλαν τις μάσκες. Σε ανάρτηση του ο υποψήφιος Λευκωσίας του ΕΛΑΜ, Φοίβος Κυπριανού, προτείνει τη δημιουργία Ανεξάρτητης Αρχής για παρακολούθηση συγκεκριμένων κομμάτων και οργανώσεων, συμπεριλαμβανομένου και του Volt, με δυνατότητα εισήγησης ακόμη και για απαγόρευσή τους.

Ήρθαν οι υμνητές του Χίτλερ και της Χούντας να μας πουν ότι θα προστατεύσουν τη δημοκρατία βγάζοντάς μας εκτός νόμου. Να μας απειλούν οι φυγόστρατοι, να παραποιούν την έννοια της «πατρίδας», να μας λεν οι χρυσαυγίτες τι είναι «δημοκρατία».Αυτοί που δεν πίστεψαν ποτέ στην Κυπριακή Δημοκρατία.

Αυτοί που τη βλέπουν σαν εμπόδιο. Σαν κάτι που πρέπει να ελέγξουν, να περιορίσουν, να πνίξουν.Και έχουν το θράσος να το λένε δημόσια.Το ΕΛΑΜ εκφράζει ακριβώς αυτή τη λογική: φόβο, αυταρχισμό, φίμωση.Επιλέγουν το μαύρο, το σκοτάδι.Όσο για τις πολιτικές δυνάμεις που δηλώνουν ότι θα συνεργαστούν μαζί τους στη νέα Βουλή, ας μας απαντήσουν αν συνεχίζουν να έχουν την ίδια άποψη μετά από αυτή του την τοποθέτηση κι αν αυτό αποτελεί δημοκρατική επιλογή;

Γιατί η θέση του VOLT είναι ότι η στάση του ΕΛΑΜ δίνει νομιμοποίηση σε μια σοβαρή απειλή στην δημοκρατία μας.Νομίζουν ότι θα φοβηθούμε. Ότι θα κάνουμε πίσω. Ότι θα το σιωπήσουμε.Δεν θα τους περάσει. Δεν απειλούμαστε. Θα σταθούμε όρθιοι, στο φως. Κάθε μέρα. Παντού.Και αυτή την Κυριακή, οι πολίτες θα απαντήσουν.Θα στείλουν το Volt δυνατό στη Βουλή. Γιατί η δημοκρατία δεν εκβιάζεται, υπερασπίζεται! Αιδώς Αργείοι.

Αυτούσια η ανάρτηση του υποψηφίου του ΕΛΑΜ:

Σε περίπτωση εκλογής μου, προτεινόμενο νομοσχέδιο αριθμός 2.

«Ο περί Προστασίας του Συντάγματος και της Εθνικής Κυριαρχίας Νόμος του 2026»

(στα πρότυπα του γερμανικού BfV)

ΣΚΟΠΟΣ:

Να θωρακίσουμε επιτέλους την Κυπριακή Δημοκρατία από πολιτικές δυνάμεις που την υπονομεύουν από μέσα.

Άρθρο 1

Συνιστάται Ανεξάρτητη Αρχή Προστασίας του Συντάγματος με πραγματικές εξουσίες.

Άρθρο 2

Η Αρχή θα θέτει άμεσα υπό παρακολούθηση κόμματα και οργανώσεις που αποτελούν σαφή απειλή, όπως:

το ΑΚΕΛ

το Βολτ

ο Φειδίας και οι δυνάμεις του

όταν προωθούν άρνηση ή υποβάθμιση της τουρκικής εισβολής, εκθείαση τρομοκρατικων ομάδων, συνεργασία με κατοχικές δυνάμεις, ξένες ατζέντες ή ιδεολογίες που απειλούν την επιβίωση του Ελληνισμού της Κύπρου.

Άρθρο 3

Σε περίπτωση επιβεβαιωμένης απειλής, η Αρχή θα προτείνει μέτρα μέχρι και πλήρη απαγόρευση με απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου.

BfV είναι η αρχή προστασίας του Συντάγματος στην Γερμανία.