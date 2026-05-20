Οι πρώτοι ακτιβιστές του στολίσκου Sumud που αναχαιτίστηκε φτάνουν στο Ισραήλ

Οι ισραηλινές αρχές άρχισαν την Τετάρτη να θέτουν υπό κράτηση εκατοντάδες ακτιβιστές στολίσκου που είχε ως προορισμό τη Γάζα, δήλωσε μια ομάδα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αφού ισραηλινές δυνάμεις αναχαίτισαν τα σκάφη στη θάλασσα.

Ο Παγκόσμιος Στολίσκος Sumud απέπλευσε από την Τουρκία την περασμένη εβδομάδα, στην τελευταία προσπάθεια ακτιβιστών να παραβιάσουν τον θαλάσσιο αποκλεισμό από το Ισραήλ. Ισραηλινές δυνάμεις είχαν αναχαιτίσει άλλη μια νηοπομπή τον περασμένο μήνα.

Οι ισραηλινές αρχές δήλωσαν ότι 430 ακτιβιστές που επέβαιναν στον στολίσκο βρίσκονταν καθ' οδόν προς το Ισραήλ, ενώ η ομάδα ανθρωπίνων δικαιωμάτων Adalah δήλωσε ότι ορισμένοι είχαν ήδη φτάσει στο λιμάνι της Ασντόντ και κρατούνταν εκεί.

«Αφού απέπλευσαν προς τη Γάζα για να παραδώσουν ανθρωπιστική βοήθεια και να αμφισβητήσουν τον παράνομο αποκλεισμό, αυτοί οι πολίτες που συμμετείχαν απήχθησαν βίαια από διεθνή ύδατα και μεταφέρθηκαν σε ισραηλινό έδαφος εντελώς παρά τη θέλησή τους», δήλωσε η Adalah.

Το ισραηλινό Υπουργείο Εξωτερικών απέρριψε την επιχείρηση ως διαφημιστικό κόλπο που εξυπηρετεί το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς.

«Ένας ακόμη στολίσκος δημοσίων σχέσεων έφτασε στο τέλος του. Και οι 430 ακτιβιστές μεταφέρθηκαν σε ισραηλινά σκάφη και κατευθύνονται προς το Ισραήλ, όπου θα μπορέσουν να συναντηθούν με τους προξενικούς εκπροσώπους τους», δήλωσε αργά την Τρίτη εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών.

«Αυτός ο στολίσκος αποδείχθηκε για άλλη μια φορά ότι δεν είναι τίποτα περισσότερο από ένα κόλπο δημοσίων σχέσεων στην υπηρεσία της Χαμάς», πρόσθεσε ο εκπρόσωπος.

Ο Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου κατήγγειλε νωρίτερα τον στολίσκο ως «ένα κακόβουλο σχέδιο που έχει σχεδιαστεί για να σπάσει τον αποκλεισμό που έχουμε επιβάλει στους τρομοκράτες της Χαμάς στη Γάζα».

Οι Ηνωμένες Πολιτείες επέβαλαν κυρώσεις την Τρίτη σε τέσσερα άτομα που σχετίζονται με τον Παγκόσμιο Στόλο Sumud και τους κατηγόρησαν ότι είναι «υπέρ της τρομοκρατίας».

Περίπου 50 πλοία αναχώρησαν από τη νοτιοδυτική Τουρκία την Πέμπτη.

Εννέα Ινδονήσιοι πολίτες που συμμετείχαν στον στολίσκο «αναφέρεται ότι συνελήφθησαν από το Ισραήλ», δήλωσε εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών της Ινδονησίας, επικαλούμενη πληροφορίες της Τετάρτης.

Η Ινδονησία κάλεσε το Ισραήλ να απελευθερώσει αμέσως όλα τα σκάφη και τα μέλη του πληρώματος, προσθέτοντας ότι «θα συνεχίσει να χρησιμοποιείται πλήρως κάθε διπλωματικό κανάλι και προξενικό μέτρο».

Η ινδονησιακή εφημερίδα Republika ανέφερε νωρίτερα ότι δύο από τους δημοσιογράφους της ήταν μεταξύ των εννέα Ινδονήσιων που κρατήθηκαν.

Η Τουρκία και η Ισπανία καταδίκασαν την αναχαίτιση.

Οι διοργανωτές δήλωσαν ότι ο στολίσκος περιλάμβανε επίσης 15 Ιρλανδούς πολίτες, συμπεριλαμβανομένης της Μάργκαρετ Κόνολι, αδελφής της Προέδρου Κάθριν Κόνολι.

Το Ισραήλ ελέγχει όλα τα σημεία εισόδου στη Γάζα, η οποία βρίσκεται υπό ισραηλινό αποκλεισμό από το 2007.

Μια προηγούμενη προσπάθεια στολίσκου αναχαιτίστηκε τον περασμένο μήνα σε διεθνή ύδατα ανοιχτά της Ελλάδας, με τους περισσότερους ακτιβιστές να απελαύνονται στην Ευρώπη.

Δύο μεταφέρθηκαν στο Ισραήλ, κρατήθηκαν για αρκετές ημέρες και στη συνέχεια απελάθηκαν.

ΠΗΓΗ: ΓΑΛΛΙΚΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ