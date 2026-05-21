Τηλεφωνική επικοινωνία Ερντογάν-Τραμπ για Συρία, Λίβανο, ΝΑΤΟ και εκεχειρία

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ είχε ο Τούρκος Πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν, σύμφωνα με ανακοίνωση της τουρκικής προεδρίας.

Κατά την επικοινωνία, οι δύο ηγέτες συζήτησαν τις διμερείς σχέσεις Τουρκίας–ΗΠΑ, καθώς και περιφερειακά και διεθνή ζητήματα.

Ο κ. Ερντογάν ανέφερε ότι θεωρεί θετική εξέλιξη την απόφαση για παράταση της εκεχειρίας στη διάρκεια της σύγκρουσης στην περιοχή. Πρόσθεσε ότι πιστεύει πως είναι δυνατή μια λογική λύση στα επίμαχα ζητήματα και ότι η Τουρκία θα συνεχίσει να στηρίζει τις εποικοδομητικές πρωτοβουλίες που βρίσκονται σε εξέλιξη.

Σύμφωνα με την τουρκική προεδρία, ο ίδιος υπογράμμισε επίσης ότι η εδραίωση κλίματος σταθερότητας στη Συρία θα αποτελέσει σημαντικό όφελος για ολόκληρη την περιοχή. Τόνισε ότι η στήριξη της Τουρκίας προς τη Συρία θα συνεχιστεί αδιάλειπτα, ενώ σημείωσε πως πρέπει να αποτραπεί η επιδείνωση της κατάστασης στον Λίβανο.

Όπως αναφέρεται, στη συνομιλία τέθηκαν και οι προετοιμασίες για τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Ο κ. Ερντογάν ανέφερε ότι οι εργασίες συνεχίζονται και ότι η Τουρκία καταβάλλει τη μέγιστη προσπάθεια ώστε η Σύνοδος να είναι επιτυχής από κάθε άποψη.

Εξέφρασε ακόμη στον Τραμπ τα συλλυπητήριά του για την «αποτρόπαια επίθεση» που, σύμφωνα με την ανακοίνωση, σημειώθηκε προχθές σε τζαμί στο Σαν Ντιέγκο των ΗΠΑ. Τόνισε ότι η Τουρκία αντιτίθεται σε τέτοιου είδους εγκλήματα μίσους, ανεξαρτήτως της θρησκευτικής ομάδας εναντίον της οποίας στρέφονται.

ΠΗΓΗ: KYΠΕ