Πολύωρη διακοπή ρεύματος σε περιοχές στη Λευκωσία λόγω βλάβης – Πότε θα επανέλθει (πίνακας)

Χωρίς ρεύμα έμειναν διάφορες περιοχές στη Λευκωσία το πρωί της Πέμπτης, λόγω βλάβης, η οποία αναμένεται να αποκατασταθεί το μεσημέρι.

Σύμφωνα με πίνακα στον ιστότοπο της ΑΗΚ, χωρίς ρεύμα έμειναν οι Αγίοι Τριμιθιάς, η Έγκωμη, η Λακατάμεια (περιοχή Αρχάγγελου – Ανθούπολης) και Στρόβολος (περιοχή Χρυσελεούσα).

Σε όλες τις περιοχές το ρεύμα διακόπηκε γύρω στις 10:30, με τους Αγ. Τριμιθιάς και τη Λακατάμεια να αναμένεται να επανέλθει στη 13:30, ενώ σε Έγκωμη και Στρόβλος αναμένεται η ηλεκτροδότηση να επανέλθει στις 14:00.