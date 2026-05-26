Χειροπέδες σε 2 νεαρούς: Εντοπίστηκε στην κατοχή τους πιστόλι, μετρητά και ποσότητα ναρκωτικών

Στη σύλληψη δύο προσώπων ηλικίας 20 και 26 ετών για υπόθεση εντοπισμού ναρκωτικών και πιστολιού, προχώρησαν μέλη της ΥΚΑΝ προχώρησαν το απόγευμα της Δευτέρας για διευκόλυνση των ανακρίσεων.

Σύμφωνα με αστυνομική ενημέρωση, συγκεκριμένα, εναντίον του 20χρονου εκκρεμούσε δικαστικό ένταλμα σύλληψης σχετικά με την εν λόγω υπόθεση. Ο 20χρονος εντοπίστηκε χθες στην οικία του στη Λευκωσία και συνελήφθη.

Στο πλαίσιο των εξετάσεων, εντοπίστηκε κοντά στην οικία του 20χρονου, πρόσωπο ηλικίας 26 ετών. Αυτός ανακόπηκε από τα μέλη της ΥΚΑΝ και κατά τη διάρκεια έρευνας που διενεργήθηκε στο αυτοκίνητο του, εντοπίστηκε ποσότητα κάνναβης συνολικού μικτού βάρους 40 γραμμαρίων ενώ στην κατοχή του εντοπίστηκε χρηματικό ποσό ύψους €1.245. Ο 26χρονος συνελήφθη για αυτόφωρα αδικήματα.

Οι δύο συλληφθέντες τέθηκαν υπό κράτηση και σήμερα το πρωί αναμένεται να παρουσιαστούν ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας για τη διαδικασία προσωποκράτησης τους.

Η ΥΚΑΝ συνεχίζει τις εξετάσεις.